Konservative und Rechte in den USA : ​Ein Fest für Trump​

Donald Trump dominiert die CPAC-Konferenz von Konservativen und Verschwörungstheoretikern. Topthema ist er auch bei einer Gegenveranstaltung.

WASHINGTON taz | Die republikanische Partei in den USA ist klar in zwei Lager geteilt: Pro-Trump und Anti-Trump. Diese interne Spaltung hat sich auch auf die gesamte konservative politische Bewegung im Land ausgewirkt. Das jüngste Beispiel sind zwei konkurrierende Veranstaltungen, die in dieser Woche in der Hauptstadt Washington abgehalten werden. Es geht dabei um die Zukunft der konservativen Bewegung, die aktuell von Ex-Präsident Donald Trump dominiert wird.

Die Conservative Political Action Conference (CPAC) ist das Urgestein der beiden Veranstaltungen. Seit 1974 bringt die Konferenz jährlich die wichtigsten konservativen Politiker, Meinungsmacher und Medienpersönlichkeiten zusammen. Das Forum, das am Mittwoch offiziell begann und jahrelang als wichtigste Bühne für die konservative Bewegung in den USA und darüber hinaus galt, hat jedoch an Prestige eingebüßt.

Dies liegt zum einen an einem Skandal um CPAC-Geschäftsführer Matt Schlapp. Der wurde im vergangenen Jahr der sexuellen Belästigung beschuldigt. Darüber hinaus wurde die Konferenz seit Jahren immer mehr zu einem MAGA-Fest wird, bei dem Populisten versuchen, sich mit reißerischen Reden gegenseitig zu übertreffen. MAGA steht für den von Ronald Reagan stammenden und von Trump adoptierten Schlachtruf „Make Ameria Great Again“.

Viele US-Medien wollen daher in diesem Jahr etwas weniger ausführlich über CPAC zu berichten als in der Vergangenheit. Vorbei sind vorerst die Zeiten, als CPAC ein offenes Diskussions- und Meinungsforum über konservative Politik in den USA war. „CPAC ist nur ein Schatten seiner selbst“, schrieb etwa das konservativ geneigte US-Magazin National Review. Das progressive Onlineportal Raw Story bezeichnete CPAC als „MAGA-Karneval“.

Migration und Vertrauen in Regierungsinstitutionen

Wie so vieles in der konservativen US-Politikszene hat Trump es geschafft, auch diese Veranstaltung komplett zu dominieren. Das zeigt sich auch in diesem Jahr. Neben Trump, der am Samstag auf der CPAC-Bühne stehen wird, ist die Liste von Sprechern gespickt mit populistischen und rechtskonservativen Politikern und Medienpersönlichkeiten aus den USA und darüber hinaus.

Dazu zählt unter anderem Trumps früherer Berater Steve Bannon, die republikanischen Kongressabgeordneten Matt Gaetz und Elise Stefanik oder auch internationale Gäste wie der Europaskeptiker und Brexit-Anführer Nigel Farage und der neugewählte argentinische Präsident Javier Milei. Aus deutscher Sicht ist Ex-Bild-Chefredakteur Julian Reichelt zu erwähnen. Er wird am Donnerstagabend mit dem früheren US-Botschafter in Berlin, Richard Grenell, über Diplomatie diskutieren.

Insgesamt werden mehr als 100 Redner ihre Meinung über das politische, wirtschaftliche und kulturelle Geschehen in den USA und weltweit kundtun. Vieles wird die gleichen Untertöne haben, die bereits von Trump und seinen Mitstreitern seit Jahren bekannt sind. Migration, das Recht auf Abtreibung und das abnehmende Vertrauen in Regierungsinstitutionen werden Themen sein.

Dass Trump bei CPAC in diesem Jahr erneut alles überstrahlt, wird auch daran ersichtlich, dass die Organisatoren in diesem Jahr die Konferenzteilnehmer danach befragen werden, wer dessen Vizepräsidentschaftskandidat sein soll. Auch wenn Trump der Topfavorit auf die erneute Nominierung als Präsidentschaftskandidat der Republikanischen Partei ist, befindet er sich noch immer in einem Zweikampf mit der früheren UN-Botschafterin Nikki Haley. Diese wurde im vergangenen Jahr ausgebuht und wird der Veranstaltung in diesem Jahr fernbleiben.

Bei der Anti-CPAC-Veranstaltung, die am Freitag beginnt, werden hingegen Republikaner der alten Schule anwesend sein. Diese Fraktion, die sich für Steuersenkungen, eine kleinere Rolle der Regierung und Bürokratieabbau ausspricht, befindet sich jedoch immer mehr in der Unterzahl. Bei ihrem Principles First Summit werden unter anderem Zeugen aus dem Untersuchungsausschuss zum Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 zu Gast sein.

Somit ist Trump auch beim Gegen-Event zu CPAC das Topthema.