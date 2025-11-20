Diktatur oder Sozialismus in Chile Was wird aus Salvador Allendes Erbe?

In Chile hat am vergangenen Sonntag die linke Kandidatin Jeannette Jara die erste Runde der Präsidentschaftswahl mit 27 Prozent der Stimmen für sich entschieden – vor allem auch mit den Stimmen junger Menschen. Die folgende Stichwahl zu gewinnen, wird jedoch nicht leicht, denn das rechte Lager ist stark.

Jara ist eine Frau aus dem Volk, sie stammt aus der Arbeiter:innenklasse, leistete während der chilenischen Diktatur Widerstand. Bereits als Arbeitsministerin des amtierenden Präsidenten Gabriel Boric setzte sie sich gegen Ungleichheit und für soziale Gerechtigkeit ein. Damit begeistert sie besonders junge Linke.

Doch Jara hat es mit mächtigen Gegnern zu tun. Der zweitplatzierte José Antonio Kast, ein Rechtsextremer, der die Diktatur unter Augusto Pinochet verherrlicht, punktet in der Bevölkerung mit Stimmungmache gegen Migrant:innen, dem Thema Sicherheit und der Angst vor wirtschaftlichem Abstieg. Mit zwei weiteren rechten Kan­di­da­t:in­nen kam er auf mehr als die Hälfte der Stimmen.

Chiles Linke ist geprägt vom Vermächtnis der Lichtgestalt Salvador Allende. Allende versuchte ab 1970 die Wirschaft zu demokratisieren und das Land sozialistisch umzubauen. Drei Jahre später fand dies mit einem US-gestützten Putsch, dem Suizid Allendes und dem Regime Pinochets, welches das Land 17 Jahre lang brutal regierte, ein jähes Ende.

Was ist eigentlich aus dem Erbe des sozialistischen Präsidenten Allende geworden? Was bewegt heute junge Linke im Land? Wieso begeistern sich auf der anderen Seite noch immer Menschen für Ideen des ehemaligen Diktators Pinochet? Und was muss Jeannette Jara nun tun, um die Stichwahl am 14. Dezember für sich zu entscheiden?

Darüber spricht taz-Auslandsredakteur Fabian Schroer mit Sophia Boddenberg, die für die taz aus Chile berichtet, in der aktuellen Folge der Fernverbindung.Diese Folge wurde aufgezeichnet am 18. November 2025 um 16.30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit.

