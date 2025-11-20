piwik no script img

Diktatur oder Sozialismus in Chile Was wird aus Salvador Allendes Erbe?

In Chile hat die Linke Jeannette Jara die Präsidentschaftswahlen gewonnen – doch in der Stichwahl wird es schwierig. Was bewegt die Menschen im Land?

Fabian Schroer
von Fabian Schroer und Sophia Boddenberg

In Chile hat am vergangenen Sonntag die linke Kandidatin Jeannette Jara die erste Runde der Präsidentschaftswahl mit 27 Prozent der Stimmen für sich entschieden – vor allem auch mit den Stimmen junger Menschen. Die folgende Stichwahl zu gewinnen, wird jedoch nicht leicht, denn das rechte Lager ist stark.

Jara ist eine Frau aus dem Volk, sie stammt aus der Arbeiter:innenklasse, leistete während der chilenischen Diktatur Widerstand. Bereits als Arbeitsministerin des amtierenden Präsidenten Gabriel Boric setzte sie sich gegen Ungleichheit und für soziale Gerechtigkeit ein. Damit begeistert sie besonders junge Linke.

Doch Jara hat es mit mächtigen Gegnern zu tun. Der zweitplatzierte José Antonio Kast, ein Rechtsextremer, der die Diktatur unter Augusto Pinochet verherrlicht, punktet in der Bevölkerung mit Stimmungmache gegen Migrant:innen, dem Thema Sicherheit und der Angst vor wirtschaftlichem Abstieg. Mit zwei weiteren rechten Kan­di­da­t:in­nen kam er auf mehr als die Hälfte der Stimmen.

Chiles Linke ist geprägt vom Vermächtnis der Lichtgestalt Salvador Allende. Allende versuchte ab 1970 die Wirschaft zu demokratisieren und das Land sozialistisch umzubauen. Drei Jahre später fand dies mit einem US-gestützten Putsch, dem Suizid Allendes und dem Regime Pinochets, welches das Land 17 Jahre lang brutal regierte, ein jähes Ende.

Was ist eigentlich aus dem Erbe des sozialistischen Präsidenten Allende geworden? Was bewegt heute junge Linke im Land? Wieso begeistern sich auf der anderen Seite noch immer Menschen für Ideen des ehemaligen Diktators Pinochet? Und was muss Jeannette Jara nun tun, um die Stichwahl am 14. Dezember für sich zu entscheiden?

Darüber spricht taz-Auslandsredakteur Fabian Schroer mit Sophia Boddenberg, die für die taz aus Chile berichtet, in der aktuellen Folge der Fernverbindung.Diese Folge wurde aufgezeichnet am 18. November 2025 um 16.30 Uhr Mitteleuropäischer Zeit.

Fernverbindung – Der Auslands-Podcast der taz erscheint jede Woche auf taz.de und überall, wo es Podcasts gibt.

taz lesen kann jede:r

Themen #Podcast „Fernverbindung“ #Chile #Salvador Allende #Augusto Pinochet #Linke Sammlungsbewegung #Podcast
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
