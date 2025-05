Buenos Aires taz | Der argentinische Präsident Javier Milei hat das Duell des rechten Lagers bei den Kommunalwahlen in der Hauptstadt Buenos Aires gewonnen. Seine Partei La Libertad Avanza (LLA) erhielt am Sonntag knapp über 30 Prozent der Stimmen. Die Partei des konservativen Ex-Präsidenten Mauricio Macri erhielt nur 16 Prozent der Stimmen. Die Propuesta Republicana (PRO) liegt damit noch hinter dem gemäßigten linken peronistischen Bündnis Es Ahora, das 27 Prozent der Stimmen erhielt.

„Wir haben die gelbe Bastion violett gefärbt“, jubelte ein sichtlich euphorischer Javier Milei am Wahlabend. Der libertäre Präsident spielte damit auf die Parteifarben an. Und tatsächlich verdeutlicht die Metapher den drastischen Wandel beim Farbenspiel der insgesamt 15 Kommunen. Nach den letzten Wahlen vor zwei Jahren waren 13 der 15 Kommunen gelb gefärbt, als Zeichen dafür, dass Macris PRO die stärkste Kraft war. Jetzt ist das Gelb verschwunden.

Stattdessen leuchten 9 Kommunen in der violetten Farbe der LLA. Die restlichen sechs sind in die blaue Farbe des Peronismus getaucht. Während Mileis LLA in den wohlhabenderen Kommunen im Norden der Stadt dominiert, sind es bei den Peronisten die südlichen Kommunen mit ihren sozialen Brennpunkten. Die Zahlen für den jeweiligen Zweitplatzierten zeigen jedoch, dass Milei auch dort eine gute Zustimmung erhielt.

Der autonome Stadtstaat war bisher die politische Hochburg von Macris PRO, die hier seit 2007 regiert und die mit Mauricios Cousin Jorge Macri den Bürgermeister stellt. Die alle zwei Jahre stattfindenden Teilwahlen der 30 von 60 Abgeordneten des Stadtparlaments sorgt landesweit eigentlich für wenig Aufsehen. Erst als Milei beschlossen hatte, mit einer eigenen Kan­di­da­t*in­nen­lis­te anzutreten und kein Bündnis mit Macris PRO einzugehen, wurde sie zur Mutter aller Schlachten über die Vorherrschaft im rechten Lager.

Überraschend geringe Wahlbeteiligung

Mit Manuel Adorni setzte der Präsident seinen Sprecher an die Spitze der Kandidat*innen. Das Präsidialamt übernahm die Leitung der Wahlkampagne, und Milei und sein gesamtes Kabinett zogen in den Wahlkampf und machten die Kommunalwahlen zu einem Referendum über die nationale Regierungspolitik. Auch Mauricio Macri beteiligte sich intensiv am Wahlkampf, wobei er sich auf städtische Themen konzentrierte und versuchte, den Kampf um die Vorherrschaft herunterzuspielen. Eine Strategie, die völlig fehlschlug, wie Macri selbst in der Wahlnacht zugab.

Überraschenderweise war die Wahlbeteiligung mit 53 Prozent die niedrigste seit 1997. Von den 2,5 Millionen Wahlberechtigten gaben trotz Wahlpflicht nur 1,6 Millionen ihre Stimme ab. Der absolute Stimmenvorsprung der LLA vor den zweitplatzierten Peronisten beträgt nur 45.600 Stimmen. Macris PRO hingegen liegt mit knapp 262.000 Stimmen weit zurück.

Mit dem Wahlergebnis hat Milei seinen alleinigen Führungsanspruch im rechten Lager weiter gefestigt. Noch am Wahlabend rief die LLA dazu auf, sich dem libertären Projekt anzuschließen. Die Betonung lag dabei auf Ein- und Unterordnung und nicht auf Koalitionsbildung.

Der Lackmustest für seine nationale Vormachtstellung werden die Parlamentswahlen in der bevölkerungsreichsten Provinz Buenos Aires im September sein, der Hochburg der Peronisten. Während der Peronismus am Sonntag in der Hauptstadt nur etwas mehr als die üblichen 25 Prozent der Stimmen aus seiner Kernwählerschaft erhielt, könnte es in der Provinz zu einem Duell zwischen Milei und der ehemaligen Präsidentin Cristina Kirchner kommen.