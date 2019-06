Der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke (CDU) wurde vermutlich von einem Rechtsextremen ermordet. In Sachsen-Anhalt erwägen CDUler eine Koalition mit der AfD. Was ist da los? Danach fragen wir in der taz am wochenende vom 22./23. Juni. Außerdem: Vor 50 Jahren wurde der Stonewall-Aufstand zum Beginn für die LGBTI*-Bewegung. Und: Ein Gespräch mit Gisela Friedrichsen, der ersten deutschen Gerichtsreporterin. Ab Samstag am Kiosk, im eKiosk, im praktischen Wochenendabo und rund um die Uhr bei Facebook und Twitter.