piwik no script img

Koalitionsausschuss vor WeihnachtenSchneller bauen, früher an die Rente denken

Die Spitzen der schwarz-roten Koalition einigen sich auf den schnelleren Ausbau von Straßen und Schienen. Die Rentenkommission kommt nächste Woche.

Eine Politikerin und ein Politiker gehen nebeneinander
Ganz zufrieden mit ihrer Bilanz: Bärbel Bas (SPD), Markus Söder (CSU), Friedrich Merz (CDU) und Lars Klingbeil (SPD) Foto: dpa

dpa/rtr | Die schwarz-rote Koalition hat Beschlüsse zu mehr Tempo bei Infrastrukturprojekten und zur Altersvorsorge getroffen. Außerdem sollen bis Ende Januar 2026 Eckpunkte für eine Reform des Heizungsgesetzes vorgelegt werden. Das geht aus einem Papier zum Koalitionsausschuss der Spitzen von CDU, CSU und SPD in Berlin hervor.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sagte, man habe sich auf Elemente eines Infrastruktur-Beschleunigungsgesetzes geeinigt. „Infrastruktur kann schneller gebaut werden.“ Das Klagerecht für Umweltverbände soll eingeschränkt werden.

Zuvor hatte es innerhalb der Koalition Differenzen über einen von Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) vorgelegten Entwurf eines „Infrastruktur-Zukunftsgesetzes“ gegeben.

Beim Gebäudeenergiegesetzes (GEG), oft als Heizungsgesetz bezeichnet, gibt es ebenfalls noch Differenzen innerhalb der Koalition. Dabei geht es um die zentrale Vorgabe, dass neue Heizungen nur eingebaut werden dürfen, wenn sie zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden. Es gibt umfassende Übergangs- und Ausnahmeregelungen. Funktionierende Heizungen können weiter betrieben werden.

Neuer Name für das Heizungsgesetz

„Das sogenannte Heizungsgesetz wird abgeschafft, es wird künftig Gebäudemodernisierungsgesetz heißen“, sagte Bundeskanzler Merz. Dazu werde es bis Jahresende Eckpunkte geben, die von den Koalitionsfraktionen ausgearbeitet würden. Dies solle dann im Frühjahr 2026 auf den parlamentarischen Weg gebracht werden.

In dem Papier zum Koalitionsausschuss heißt es, die Bundesregierung werde Ende Februar die Novelle des Gebäudemodernisierungsgesetzes beschließen. Das neue Gebäudemodernisierungsgesetz solle technologieoffener, flexibler und einfacher werden. Bis Ende Januar sollten die beteiligten Ministerien sowie die Fraktionsvorsitzenden gemeinsam mit den Fachpolitikern Eckpunkte erarbeiten.

Weiter hieß es anknüpfend an den Beschluss des Koalitionsausschusses von Ende November, die Koalition wolle die private Altersvorsorge der jungen Menschen zusätzlich stärken, die bisher in vielen Fällen noch keine Altersvorsorgeverträge geschlossen haben. Die Förderung zur Reform der privaten Altersvorsorge solle verbessert werden.

Noch offene Fragen bei Grundsicherung

Die Bundesregierung werde in der kommenden Woche die Rentenkommission für eine Reform der Alterssicherung einsetzen, kündigte Arbeitsministerin und SPD-Co-Chefin Bärbel Bas an. „Dann kann es da auch beim Thema Rente losgehen“, sagte Bas. „Da geht es auch um die Stabilität der Rente, aber vor allem, um auch eine gerechte Basis für alle Generationen zu finden und die künftige Rente auszugestalten.“

Ebenfalls in der kommenden Woche will das Kabinett den Gesetzentwurf zur Reform des Bürgergeldes beschließen. Merz und Bas zeigten sich überzeugt, das bis dahin letzte offene Fragen gelöst werden können. Sie sei überrascht, dass es noch „ein paar rechtliche Rückfragen“ gebe, sagte Bas. Sie sei aber sicher, dass diese geklärt würden. Ziel der auf Spitzenebene geführten Verhandlungen sei es gewesen, nicht die falschen Menschen mit Sanktionen zu treffen. Es gehe ihr insbesondere um psychisch kranke Menschen.

Merz hat die Bilanz seiner Regierung am Donnerstag in Berlin verteidigt. „Ich finde, dass wir mittlerweile in der Koalition wirklich gut, auch persönlich gut zusammenarbeiten“, sagte Merz. Er wies dabei zurück, dass der angekündigte „Herbst der Reformen“ nicht stattgefunden habe. „So umfangreiche Reformen (…) hat es in Deutschland noch nie gegeben“.

Auch Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) und CSU-Chef Markus Söder zogen ein positives Fazit. „Wir haben maßgebliche Weichen für das Land gestellt“, sagte Klingbeil. Mit dem Infrastrukturgesetz würden weit über das Sondervermögen hinaus Projekte beschleunigt. „Diese Koalition ist viel besser als ihr Ruf“, meinte Söder. „Wir haben immer wieder dicke Brocken geschafft.“ Die Gesetzesmaschine laufe.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Schwarz-rote Koalition #Kanzler Merz #Ausschuss #Lars Klingbeil
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Die Vorsitzenden von CSU, CDU und SPD stehen vor einer blauen Wand mit Bundesadler
Treffen der Koalitionsspitzen Höhere Zusatzbeiträge, weniger Öko beim Heizen?

Die Spit­zen­po­li­ti­ke­r von Union und SPD treffen sich am Mittwoch ein letztes Mal vor Weihnachten im Kanzleramt. Was im Koalitionsausschuss beraten wird.

Ein Sparschwein aus Prozellan umringt von vier Ferkeln
Riester-Rente reloaded Mehr Rendite und mehr Risiko

Die Bundesregierung möchte die steuerlich geförderte private Altersvorsorge reformieren. Am Mittwoch entscheidet der Koalitionsausschuss darüber.

Von Jasmin Kalarickal
Söder, Merz und Klingbeil
Einigung in der Koalition Rentenpaket bleibt, Verbrenner sollen hocheffizient werden

Die Koalition will ihren Rentenstreit mit einer großen, weiteren Reform lösen. Auf EU-Ebene will sie für Lockerungen vom Verbrenner-Aus kämpfen.

Unter der Überschrift "Wissen disst Macht" ist die erste Seite der Wochentaz abgebildet mit einer Illustration einer Frau, die einen beschriebenen Globus mit taz-Logo dreht, zu sehen.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Wolfram Weimer und Gott Wenn der fromme Wunsch zum „Fakt“ wird
2
Prozess gegen Antifaschisten in Berlin Es war der Neonazi, der zustach
3
Social-Media-Verbot für Jugendliche Australiens Experiment an Heranwachsenden
4
Debatte über Rentenreform Wer später anfängt, soll später aufhören
5
Hautfarben-Chart in ARD-Show „Die 100“ Befremdlich und falsch
6
Klauen lernen Das Fest der Diebe