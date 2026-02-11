Koalition in Brandenburg: SPD und CDU auf der Zielgeraden
Nach dem Ende der SPD-BSW-Koalition in Brandenburg verhandeln SPD und CDU ein neues Bündnis. Am Mittwoch soll es erste Ergebnisse geben.
dpa | Dreieinhalb Wochen nach dem Start gehen die Koalitionsverhandlungen von SPD und CDU in Brandenburg in die entscheidende Runde. Bis zu diesem Mittwoch sollen alle fünf Arbeitsgruppen nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ihre Ergebnisse ans Hauptteam übermittelt haben.
Die Hauptrunde unter Leitung von Ministerpräsident und SPD-Landeschef Dietmar Woidke sowie dem CDU-Landesvorsitzenden Jan Redmann werden dann darüber entscheiden, ob die Vorschläge finanzierbar sind.
Die beiden Parteien kommen nach eigenen Angaben gut voran. „Wir wollen bis Ende Februar fertig sein“, sagte Redmann am Dienstag. Dann soll der Koalitionsvertrag vorliegen. SPD-Generalsekretär Kurt Fischer sagte: „Ende Februar/Anfang März ist auf jeden Fall ein realistisches Zeitfenster, wenn wir weiter so gut vorankommen.“ Am 14. März ist ein SPD-Parteitag geplant, die CDU will ihre Mitglieder befragen.
Jan Redmann, CDU
Die Säulen der geplanten Koalition sollen Stabilität und Sicherheit sein. Bisher sind keine Details nach außen gedrungen. Als größte Herausforderung gilt die schwierige Finanzlage. Die Koalition will aber nicht mit dem „Rasenmäher“ sparen, sondern Schwerpunkte setzen. Redmann hatte angedeutet, dass die innere Sicherheit dazu zählen könnte.
BSW in der Schmollecke
Am 6. Januar hatte Woidke die deutschlandweit einzige SPD-BSW-Koalition für beendet erklärt, nachdem es wochenlang Streit in der BSW-Landtagsfraktion sowie mehrere Austritte gegeben hatte. Das Bündnis Sahra Wagenknecht wirft der SPD vor, den Ausstieg gezielt geplant zu haben, um mit der CDU eine Koalition zu bilden.
Nach der Landtagswahl im September 2024 lehnte die CDU ein Bündnis mit der SPD mit Verweis auf eine fehlende Mehrheit ab. Nach dem Wechsel von zwei BSW-Abgeordneten in die SPD-Fraktion haben SPD und CDU inzwischen zwei Stimmen Mehrheit im Landtag. Beide Parteien haben schon in Brandenburg miteinander regiert: von 1999 bis 2009 erst unter Ministerpräsident Manfred Stolpe und dann unter Matthias Platzeck sowie von 2019 bis 2024 unter Regierungschef Woidke zusammen mit den Grünen.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert