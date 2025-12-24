Als ich das erste Mal von der Klimakrise erfuhr, war ich in der achten Klasse. Das Wort erklärte plötzlich das, was ich schon viel früher gespürt hatte. Ich sollte einen Essay darüber schreiben und verstand: Das ist der Grund für die zunehmende Anzahl an Zyklonen.

Früher hat niemand nach dem Grund für die vielen Stürme gefragt, die selbst während der Trockenzeit auftraten. Einmal war die Straße zu meinem Zuhause am nördlichen Ende von Funafuti, dem Hauptatoll von Tuvalus neun Inseln, völlig überflutet. Wir mussten unsere Fahrräder große Strecken schieben, um dann auf einer anderen Straße weiter weg von der Küste nach Hause fahren zu können. Manchmal fiel die Schule auch ganz aus, weil es mit den Stürmen zu unsicher war. Damals haben wir uns über die schulfreie Zeit gefreut, bis wir irgendwann bemerkt haben, wie ernst die Klimakrise ist.

Heute ist Tuvalu in aller Munde. Unsere Regierungsmitglieder reisen um die Welt, um von unserem Schicksal zu erzählen, also davon, wie die Klimakrise unser Land zerstört.

Es ist alarmierend, wie vieles sich verändert hat. Früher war es warm draußen, heute ist es so heiß, dass ich keinen ganzen Tag mehr in der Sonne aushalte. Das beeinflusst nicht nur unseren Alltag, es beeinflusst unsere ganze Art zu leben: wie wir Pflanzen anbauen, wie wir fischen. Fisch ist eigentlich unser Grundnahrungsmittel, aber große Fische kommen mittlerweile nur noch zu besonderen Anlässen auf den Tisch. Wir Tuva­lue­r:in­nen sind sehr mit der Natur verbunden. Deshalb verlieren wir, wenn Land, Meer und Pflanzen nicht mehr im Einklang sind, unsere Identität.

Manche Familien haben ganz besondere Verbindungen zur Natur. Etwa diejenigen, aus denen die besten Fischer kommen, sie wissen, wie sich die Gezeiten verhalten, wo die Fische gerade schwimmen und wo es gefährlich wird. Dieses Wissen wird aber nicht mehr an die nächste Generation weitergegeben werden. Das Meer wird immer weniger zu dem Ort, von dem wir uns täglich ernähren können. Stattdessen essen Tuva­lue­r:in­nen zunehmend verarbeitete, importierte Lebensmittel, die Menschen hier sind deshalb häufiger übergewichtig und krank.

Aktuell ist die Falepili Union zwischen Tuvalu und Australien das meistdiskutierte Thema auf Tuvalu. Alle sind ganz aufgeregt. Es ist ein Sicherheits- und Migrationsabkommen, das es uns erlaubt, nach Australien umzuziehen – permanent oder nur für eine Zeit, wie wir möchten. Wir können dann dort leben, arbeiten und zur Schule gehen. Dieses Jahr wurden die ersten 280 Visa ausgestellt.

 Es ist beängstigend, dass unsere Kultur irgendwann komplett verschwinden wird

Einerseits ist das Abkommen eine tolle Möglichkeit. Besonders Leute mit Familien können dort einfacher Jobs finden. Neulich war ich selbst in Australien und dachte mir, dass hier alles so viel einfacher ist und ich mich hier sicher fühle. Ich müsste mir keine Sorgen machen, sondern könnte einfach jeden Tag zur Arbeit gehen und danach wieder nach Hause. Aber gleichzeitig frage ich mich: Wenn alle gehen, was wird dann aus Tuvalu?

Die Tradition verschwindet

Wir können nicht einfach davonlaufen, nur weil eine Katastrophe auf uns zukommt. Dafür ist das, was wir in Tuvalu haben, zu einzigartig. Viele Bräuche, die uns ausmachen, könnten wir nicht mehr ausleben. Ich glaube zum Beispiel nicht, dass Australien zulassen würde, dass ich frühmorgens auf einen Baum klettere und Toddy sammle. Das ist Saft aus den Blütenknospen von Kokosnussbäumen, der zu Palmwein weiterverarbeitet wird. Wir lieben ihn hier.

Andererseits verschwindet diese Tradition auch in Tuvalu langsam, weil die Bäume durch die Hitze nicht mehr viel Wasser haben. Unsere Kultur verändert sich durch die Klimakrise und durch die Migration. Ich finde es beängstigend, dass sie irgendwann komplett verschwinden wird. Zwar gibt es viele Pazifik-Gemeinden in Australien, die sich zum traditionellen Weben und Tanzen treffen. Aber ich glaube, dass Kultur in einem Land verwurzelt ist. Weil es nur dort alle Ressourcen gibt, um diese auch auszuleben.

 Wie könnte man anderswo sagen, dass man Tuva­lua­ne­r:in ist, wenn es Tuvalu nicht mehr gibt?

Ich finde, ich habe eine Verantwortung gegenüber meiner Heimat, zu helfen. Außerdem ist es mein gutes Recht, hierzubleiben, selbst wenn Tuvalu fast versinkt. Ich weiß, dass viele Menschen gemischte Gefühle gegenüber dem Angebot der Falepili Union haben. Es wollen eben nicht alle Tuvalu verlassen und ganz woanders leben. Warum unterstützt Australien nicht verstärkt die Leute, die bleiben wollen?

Zum Beispiel uns, die in Organisationen bei der Klimaanpassung auf Tuvalu helfen. Wir pflanzen etwa Korallen im Meer oder destillieren Wasser mit Solarenergie in Regionen, die keinen Anschluss zu sauberem Trinkwasser haben. Zwar erhalten wir internationale Hilfe, durchaus zu großen Teilen auch von Neuseeland und Australien – aber Australien trägt als riesiger Kohle- und Gasproduzent trotzdem immer weiter zur Klimakrise bei.

Letztendlich können wir uns nur auf uns selbst verlassen. Wie könnte man anderswo sagen, dass man Tuva­lua­ne­r:in ist, wenn es Tuvalu nicht mehr gibt? Wir müssen für Tuvalu kämpfen und ein Zeichen für andere Länder setzen, sodass der Eindruck entsteht: Wenn diese kleinen Inseln sich vorbildlich verhalten können, warum macht es dann nicht die ganze Welt?