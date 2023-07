Kinotipp der Woche : Wieviel Zukunft hat Kindheit?

Die Filmreihe „in the mood“ präsentiert neben Klassikern auch neue Werke des Ostastiatischen Kinos. Unter anderem zu sehen: Celine Songs „Past Lives“.

Während Indonesien in den 1950er und 1960er Jahren von Konflikten erschüttert wird, hat Nana (Happy Salma) durch die Heirat mit einem Plantagenbesitzer für sich und ihre Kinder eine Insel der Stabilität und verhältnismäßiger Sicherheit geschaffen. Sie leben in einem großen Haus mit einer Haushälterin und es mangelt ihnen an nichts.

Nanas früheres Leben ist von den Konflikten gezeichnet: Ihr Mann wurde von Guerrillas verschleppt, ihr Vater ermordet und sie selbst konnte sich nur durch Flucht davor retten, von einem der Anführer in eine Ehe gezwungen zu werden. Dann tauchen mit einem Mal Geschenke und Einladungen auf, die eine unbekannte Frau ihrem Mann zusendet und Nana wähnt die Sicherheit bedroht.

Kamila Andinis „Before, Now and Then“ lief letztes Jahr im Wettbewerb der Berlinale. Nun läuft er regulär in den deutschen Kinos und auch die Yorck-Kinos zeigen den Film im Rahmen einer fortlaufenden Reihe unter dem Titel „In the mood“, die im Neuköllner Neuen Off in loser Folge Ostasiatisches Kino präsentiert.

Die Reihe greift reguläre Filmstarts auf und ergänzt sie durch Titel aus dem Repertoire deutscher Filmverleihe, so lief kürzlich mit Liu Jians „Have a Nice Day“ eine Perle des zeitgenössischen chinesischen Animationsfilms.

Als Nana in „Before, Now and Then“ die Liebhaberin ihres Mannes schließlich kennen lernt, erweist sich diese ganz und gar nicht als Konkurrentin, vielmehr entwickelt sich zwischen den beiden Frauen eine herzliche und solidarische Freundschaft.

Laura Basuki, die die Fleischerin Ino, die Liebhaberin von Nanas Mann verkörpert, wurde auf der Berlinale mit dem Silbernen Bären für die beste Nebenrolle ausgezeichnet. Kamila Andini zeigt eine stille Emanzipation.

Im August präsentiert die Reihe den deutschen Filmstart von Celine Songs „Past Lives“ über eine Frau, die glücklich verheiratet in New York nach Jahrzehnten eine Kindheitsliebe aus Südkorea wiedertrifft. Das Filmdebüt der Dramaturgin Celine Song feierte dieses Jahr in Sundance Premiere. Nora (Greta Lee) muss sich zwischen ihrem Ehemann Schriftsteller Arthur (John Magaro) und ihrer Kindheitsliebe Hae Sung (Teo Yoo) entscheiden.

Aber eigentlich sind die Entscheidungen noch wesentlich größer, kreisen um Vergangenheit und mögliche Zukünfte, um die Sehnsucht nach einer scheinbar heilen Vergangenheit aus der Perspektive eines fast zwangsläufig schmerzhaften Prozesses des Erwachsenwerden und um Fragen des Ankommens nach der Emigration und den Bezug zum Herkunftsland. „Past Lives“ ist ein kluger, unprätentiöser Film.

Mit der Reihe „In the mood“ hat sich die Yorck-Gruppe eine durchaus geschickte Präsentationsform für asiatisches Kino ausgedacht, das regulären Kinobesucher_innen sonst womöglich durchrutschen würde.

Wen der weiterhin schwelende Tarifkonflikt zwischen den Angestellten der Yorck-Gruppe und der Geschäftsleitung abschreckt, kann die meisten Filme aber natürlich auch in anderen Berliner Kinos sehen.