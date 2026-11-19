„Ich habe dieses Buch geschrieben, damit andere Eltern sich nicht so alleine fühlen“, sagte Annika Lau in der „NDR Talk Show“ über ihr neues Buch „Ihr Kind ist anders“. Ein nobler Vorsatz. Doch geht ihr Selbsthilfeangebot an andere ADHS-Eltern auf Kosten ihres eigenen Kindes. So sehen es zumindest zahlreiche Stimmen aus der ADHS-Bubble, die in den letzten Tagen und Wochen auf Social Media empört aufgeschrien haben – unter ihnen Autorin Angelina Boerger oder Erziehungswissenschaftlerin Andrea Tures.

Die 47-Jährige Annika Lau, die mit Schauspieler Frederick Lau verheiratet ist, hat sich bisher nicht zur Kritik geäußert. Auch auf Anfrage der taz gab es bis Redaktionsschluss keine Antwort. Auf knapp über 200 Seiten beschreibt Lau den Alltag mit ihrem ADHS-Kind unter dessen Klarnamen. Offenherzig erzählt sie von der Diagnosestellung über die richtige Einstellung der Medikation bis hin zu den Schwierigkeiten, die immer wieder innerhalb der Familie, in Freundschaften oder in der Schule entstehen.

Abgerundet wird jedes Kapitel mit einer Einordnung des Psychiaters Klaus Skrodzki, etwa über die verschiedenen Therapiemöglichkeiten bei ADHS. Skrodzki ist Vorstand bei ADHS Deutschland e. V. Der Verein hat sich inzwischen auf dem eigenen Instagram-Kanal „von der öffentlichen Nennung von Klarnamen minderjähriger Kinder im Zusammenhang mit ihrer Diagnose“ distanziert. „Aussagen, wonach es Kindern mit ADHS nur um Aufmerksamkeit ginge oder es ihnen egal sei, ob sie gelobt oder geschimpft werden, weisen wir entschieden zurück“, heißt es weiter.

Es waren unter anderem diese Aussagen, wegen der Lau online in die Kritik geraten war. Für große Empörung hatten auch die Worte „Dullis“ und „Idiot“ gesorgt, mit denen Lau in der „NDR Talk Show“ über ADHS-Kinder gesprochen hatte. Und spätestens in dieser Beschreibung sahen einige die Grenze zur Gewalt endgültig überschritten: „Eine Zeit lang habe ich ihm Fußgewichte von jeweils einem Kilogramm umgeschnallt, damit er besser sitzen kann“. Später räumt Lau ein, dass sie diese Praktik wieder eingestellt hat.

Kann ein 10-Jähriger so eine Entscheidung treffen?

Andere verteidigen Lau inzwischen und halten die Kritik an ihr für überzogen. So schreibt Barbara Vorsamer in der SZ, die Kritik rühre daher, dass es Lau weniger gut gelinge, auf die exakte Wortwahl zu achten und kurz darüber nachzudenken, ob sie die Antwort auf eine Frage überhaupt wisse. Auch der Tagesspiegel titelte „Shitstorm gegen Annika Lau wegen ADHS-Interview“ und rief zur Räson auf. Promis dürften nicht zu Profis verklärt werden.

Neben der Diagnose beschreibt Lau detailliert die Ängste ihres Kindes und seine sozialen Schwierigkeiten, worin viele eine Verletzung der Privatsphäre sehen. Lau hatte dazu gesagt, dass sie ihren Sohn im Voraus um Erlaubnis gefragt hatte. „Es ist erst mal zu begrüßen, dass sie das Kind fragt, ob es der Veröffentlichung zustimmt“, sagt der Kinderrechtsexperte Torsten Krause dazu. Bei einem 10-jährigen Kind sei aber nicht davon auszugehen, dass es eine informierte Entscheidung treffen kann.

„Selbst für Erwachsene ist es schwer absehbar, welche Konsequenzen so eine Veröffentlichung haben kann“, sagt Krause. Zu berücksichtigen sei auch, ob das Kind sich wirklich frei entscheiden kann oder zum Beispiel der Mutter einen Gefallen tun möchte. Aufgrund ihrer Bekanntheit erziele die Familie Lau mit hoher Wahrscheinlichkeit eine sehr große Reichweite. „Die Informationen aus dem Seelenleben des Kindes sind deswegen schwerwiegender und damit auch schützenswerter“, sagt Krause.

Bei aller Kritik an Lau ist aber eines nicht zu vernachlässigen: das im Buch beschriebene offenkundige Versagen des Fachpersonals. Da ist die Psychiaterin, die ADHS eine „ganz schreckliche Störung“ nennt. Da ist die Kinderärztin, die gegen ADHS homöopathische Globuli und Omega 3 gibt. Da ist die Therapeutin, die behauptet, ADHS werde zu 95 Prozent von der Mutter vererbt. ADHS ist laut dem Deutschen Ärzteblatt zu etwa 70 bis 80 Prozent erblich, von welchem Elternteil, ist dabei unerheblich.

Kein Ritalin, keine Schule

Auch nach der Diagnostik wird es der Familie nicht leichter gemacht, wenn man Laus Beschreibungen Glauben schenkt. Der Apotheker macht Mutter Lau ein schlechtes Gewissen, als sie die Medikation für ihren Sohn bestellen will: „Oje. Methylphenidat? War es anders nicht mehr möglich?“ Und die Tagesklinik unterstellt Vater Lau, so steht es im Buch, er könnte sich an der Medikation des Kindes vergreifen, weil er selbst ADHS hat. Stimulanzien fallen unter das Betäubungsmittelgesetz.

Die Schule beschließt laut Lau, das Kind erst ab 10 Uhr morgens zum Unterricht zuzulassen, oder aber erlaubt den Zugang zur Klasse nur, wenn es unter Medikation steht. Die Schlussfolgerung zieht Annika Lau selbst: „Dieses System ist zum Verzweifeln.“ So kommt man denn auch dem eigentlichen Thema des Buches näher: Es mangelt an Unterstützung für Eltern von ADHS-Kindern, in diesem konkreten Fall für Annika Lau. Manchmal verlasse ihre Seele vor Verzweiflung den Körper, schreibt sie.

An einer Stelle im Buch überlegt Lau, sie könne selbst ADHS haben, verwirft den Gedanken dann aber schnell wieder. Die spannendere Frage, wie Elternschaft eigentlich funktioniert, wenn Eltern und Kind ADHS haben, wird im Buch deswegen nur indirekt beantwortet. Bei den hohen Erblichkeitsraten wäre diese Konstellation tatsächlich der häufigere Fall. Frederick Lau, der selbst ADHS hat, bleibt nicht nur im Buch, sondern wohl auch im beschriebenen Familienalltag meist im Hintergrund.

„Wie sollte ich mit ADHS all das stemmen können?“, fragt sich Annika Lau. Geld wäre keine Antwort darauf. Denn sicher nicht jedes Elternteil eines ADHS-Kindes kann es sich leisten, an nur eineinhalb Tagen in der Woche zu arbeiten, wie Lau im Buch beschreibt. Auch eine hohe Intelligenz könnte ein ausgleichender Faktor sein. Nicht zuletzt wird an dieser Haltung klar, dass Lau selbst ADHS noch nicht ganz verstanden hat.