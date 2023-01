Katastrophe in Reutlinger Pflegeheim : Reaktion auf Heim-Brand gefordert

Bei einem Feuer in einer Reutlinger Pflegeeinrichtung starben Dienstagabend drei Bewohner:innen. Patientenschützer verlangen besseren Brandschutz.

REUTLINGEN/DORTMUND epd/dpa | Nach einem schweren Brand in einem Reutlinger Pflegeheim für psychisch kranke Menschen beklagt die Stiftung Patientenschutz die Sicherheitslage in den Einrichtungen. Bundesweit habe es im vergangenen Jahr mehr als 140 Mal in Alten- und Pflegeeinrichtungen gebrannt, sagte der Vorstand der Stiftung in Dortmund, Eugen Brysch, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. 16 Bewohner seien dabei ums Leben gekommen.

„Das zeigt überdeutlich, wie schlecht es hierzulande in der Pflege um den vorbeugenden Brandschutz bestellt ist“, sagte er weiter. Seiner Überzeugung nach müssten selbstständige Löschanlagen gesetzlicher Standard in den 13.000 deutschen Pflegeheimen werden.

„Diese Technik reagiert auf Wärme oder Rauch und bekämpft Entstehungsbrände damit frühzeitig“, sagte Brysch. Beim Brand in Reutlingen stelle sich zudem die Frage, warum die Feuerwehrkräfte vor verschlossenen Türen gestanden hätten. Denn bei aufgeschalteten Brandmeldeanlagen sei es Standard, dass ein Generalschlüssel im automatisch geöffneten Schlüsselsafe hinterlegt sei, betonte der Patientenschützer.

Laut der Polizei ist der Brand in Reutlingen im Obergeschoss des zweigeschossigen Gebäudes ausgebrochen, in dem Personen unterschiedlichen Alters in mehreren Wohngruppen leben. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich demzufolge 37 Bewohner und 5 Pflegekräfte in dem Gebäude, das zur Bruderhaus-Diakonie gehört. Die drei Toten – eine 53-jährige Frau sowie ein 73-Jähriger und ein 88-jähriger Mann – seien an Rauchvergiftung gestorben und hätten nur noch tot geborgen werden können.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der vom Feuer betroffene Teil des Gebäudes ist nach Polizeiangaben unbewohnbar, der Schaden wird momentan auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt.