Mit gerade mal 15 floh Nazrat vor über zehn Jahren aus Afghanistan nach Deutschland – ohne Schulbildung und ohne Deutsch zu sprechen. Er lernte hier die deutsche Sprache, machte seinen Hauptschulabschluss, eine Ausbildung und arbeitet heute im öffentlichen Dienst in Arnsberg in Nordrhein-Westfalen. In einem Podcast erzählt er, was ihm besonders geholfen habe: „Menschen, die einem den richtigen Weg zeigen.“ Eine von ihnen ist Karola oder Omi, wie Nazrat sie nennt. Der Afghane lernte seine Patin Karola durch das Projekt „alt & jung Chancenpatenschaften“ kennen – bis heute sind die beiden in Kontakt.

Solche Patenschaften wie die für Nazrat bleibt weiteren Personen nun wohl verwehrt. Denn „alt & jung Chancenpartnerschaft“ und mit ihm 23 weitere Projekte stehen vor dem Aus: Sie alle sind Teil des Bundesprogramms „Menschen stärken Menschen“, angesiedelt beim Bundesfamilienministerium von Karin Prien (CDU), das nun abgewickelt wird. „Es ist ein ganz fatales Signal“, sagt Erik Rahn von der Bundesarbeitsgemeinschaft Seniorenbüros, der das Projekt „alt & jung Chancenpatenschaften“ leitet. Statt der 18 Millionen Euro aus dem Vorjahr stellt das Ministerium für „Menschen stärken Menschen“ im neuen Haushalt lediglich 700.000 Euro zur Verfügung – und auch die nur für die Abwicklung des Projekts.

Mit dem Programm förderte das Ministerium bisher Patenschaften von Bürger*innen, die sich vielfach für Geflüchtete einsetzen. Laut Projektleiter Rahn verwies das Ministerium nun alternativ auf eine Förderung über das Programm „Demokratie leben“. Aber das Programm leidet auch unter Kürzungen und erhält künftig rund 20 Millionen Euro weniger. Sämtliche Pro­jekt­trä­ge­r*in­nen von „Menschen stärken Menschen“, die sich dort beworben hatten, kassierten eine Absage, erzählt Rahn. Und „andere Wege sind steinig“, so der Projektleiter. „Wir konkurrieren kreuz und quer um die verbleibenden Mittel. Viele Projekte werden damit praktisch und formal bis Jahresende vorbei sein.“

Ministerium nennt keinen Grund für Einstellung

Neben „alt & jung Chancenpatenschaften“ sind auch die Initiativen „Haltung zeigen – Vielfalt stärken“ oder „Start with a friend“ ein Teil von „Menschen stärken Menschen“. Auch das Rote Kreuz und die Caritas gehören zu den Träger*innenorganisationen.

Auf taz-Anfrage spricht das Ministerium von einem weiter „richtigen Grundgedanken“ des Programms „Menschen stärken Menschen“. Warum es dennoch eingestellt wird, ließ ein Sprecher offen. Er verwies auf alternative Fördermöglichkeiten bei Programmen im eigenen Ministerium und bei anderen Ressorts – im Fall von „Demokratie leben“ ist eine Finanzierung für die „Menschen stärken Menschen“-Projekte aber ja bereits gescheitert.

Hinter den einzelnen Projekten stehen zahlreiche haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter*innen. Rund 250 Personen wären vom Wegfall der Förderung nun betroffen, schätzt Rahn. Auch der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, Dirk Wiese, nennt die Einstellung des Programms „schmerzhaft“. Er hätte sich eine langfristige Förderperspektive gewünscht. Aber die aktuelle Haushaltssituation erfordere auch schwierige Entscheidungen, sagte Wiese der taz.

Dass sich die Kürzungen langfristig rächen könnten, legt eine Folgekostenabschätzung des Bundesverbands Soziales Mentoring nahe. Von den 18 Millionen Euro für „Menschen stärken Menschen“ entfielen rund 5,7 Millionen Euro auf Angebote für Kinder und Jugendliche. Der Verband schätzt deren gesellschaftlichen Nutzen jedoch auf 22,5 bis 44,1 Millionen Euro pro Jahr. Denn das Mentoring erhöhe Bildungserfolge, steigere damit das spätere Einkommen der Betroffenen und reduziere Sozialausgaben des Staates.

Auf der Plattform innn.it unterzeichnen währenddessen bereits 6.640 Personen eine Petition, um „Menschen stärken Menschen“ zu retten. Sie fordern, das Programm zu erhalten und ihm eine langfristige Förderperspektive zu geben.