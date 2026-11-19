Zivilgesellschaftliche Organisationen in Berlin wehren sich gegen angekündigte Kürzungen beim Bundesprogramm Demokratie leben. „Wir fordern eine öffentliche Erklärung der Förderentscheidungen“, schreibt der Verein Each One Teach One (Eoto) in einem Statement auf Instagram. Die Bundesregierung habe dem Verein die Förderung gestrichen, und das „mitten in der 2. UN-Dekade für Menschen afrikanischer Herkunft“.

Eoto setzt sich insbesondere für Schwarze und afrikanische Menschen in Deutschland ein, mit einem Schwerpunkt auf Bildung und Empowerment. Die Initiative hat eine umfassende Bibliothek mit Büchern der Schwarzen Community aufgebaut. Zu ihrer Arbeit gehören Kultur- und Kunstfestivals. Für den Afrozensus befragen sie regelmäßig Schwarze Menschen in Deutschland zu ihren Lebensrealitäten und Diskriminierungserfahrungen. Über ein Monitoring machen sie Anti-Schwarzen Rassismus und die dahinterliegenden Strukturen greif- und sichtbarer. Ihre Arbeit war auch über das Bundesprogramm Demokratie leben gefördert.

„Wir stehen bereit, um auch ab dem 1. 1. 2027 unseren Beitrag zu leisten, aber dafür braucht es zusätzliche Mittel und eine Lösung, bevor Angebote und Stellen wegfallen“, heißt es im Insta-Statement. Der Verein fordert Un­ter­stüt­ze­r*in­nen dazu auf, die eigenen Bundestagsabgeordneten sowie Landesregierungen anzusprechen. „Fragt sie, wer diese Arbeit ab Januar übernehmen soll“, schreibt Eoto.

 Fragt eure Abgeordneten, wer unsere Arbeit ab Januar machen soll Initiative Each One Teach One

Die bisherige Projektförderung werde 2027 nicht fortgeführt, das Geld falle für „zentrale Leitungs- und Koordinierungsfunktionen ersatzlos weg“. Eoto hätte aber gern im kommenden Jahr noch mehr gemacht: Doch auch eine geplante bundesweite Mul­ti­pli­ka­to­r*in­nen­fort­bil­dung sei angelehnt worden, schreiben sie in ihrem Statement.

20 Millionen weniger für Demokratie leben

Demokratisches Engagement fördert die Bundesregierung über das beim Bundesfamilienministerium angesiedelte Programm Demokratie leben. Die Bundesregierung plant in ihrem Haushaltsentwurf für das kommende Jahr 167 Millionen Euro ein, rund 20 Millionen weniger als in diesem Jahr. Von rund 1.200 Interessierten sind nur 150 Vorhaben zur Antragstellung ausgewählt. Rund 50 bisher geförderte Projekte fallen weg. Ein Überblick, wer alles in welcher Größenordnung betroffen ist, kursiert derzeit über inoffizielle, von den Initiativen teils selbst zusammengestellte Listen. In Berlin fallen demnach für die Gesellschaft im Wandel, das Anne-Frank-Zentrum und das Archiv der Jugendkulturen Förderungen weg.

Deutlich ist schon jetzt: Nicht nur einzelne Initiativen, sondern auch etablierte Fach- und Beratungsstrukturen, Netzwerke und Kooperationsverbünde verlieren einen erheblichen Teil ihrer Finanzierung. Betroffen sind unter anderem die Arbeit gegen Rassismus, Antisemitismus, Antiziganismus und LSBTIQ-Feindlichkeit sowie die Demokratiebildung im Kindesalter und im digitalen Raum. „Teils werden Strukturen wegfallen, die über Jahrzehnte hinweg aufgebaut wurden“, sagte die Vorständin der Amadeu-Antonio-Stiftung, Tahera Ameer, am Mittwoch. „Wenn das wegfällt, kann man das nicht schnell wiederaufbauen.“

„Aktuell stehen wir vor einem Flickenteppich, die Verunsicherung in weiten Teilen der demokratischen Zivilgesellschaft ist enorm. Viele Initiativen, die sich angesichts des zunehmenden Rechtsextremismus für Demokratie und Bildung einsetzen, stehen vor dem Aus“, teilt die Amadeu-Antonio-Stiftung auf Nachfrage der taz mit. Die Stiftung kritisiert auch die mangelnde Transparenz: Es fehle an Klarheit über die Kommunikation, die Kriterien und Hintergründe der Förderentscheidungen und das tatsächliche Ausmaß der Kürzungen. „Seit Freitag, 18.20 Uhr, herrscht bei vielen Trägern Ausnahmezustand“, heißt es weiter. „Sie versuchen im Feuerwehrmodus, zu retten, was noch zu retten ist: alternative Fördermöglichkeiten finden, Projekte sichern und Beschäftigung erhalten“, doch das sei unter dem Zeitdruck kurz vor Jahresende kaum möglich.

Initiativen forderten am Dienstag, die Kürzungen zurückzunehmen und den Etat von Demokratie leben, um 50 Millionen aufzustocken. Auch die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert die Bundesregierung und die Abgeordneten des Deutschen Bundestages auf, die Kürzungen im Bundesprogramm Demokratie leben! zurückzunehmen und die Demokratieförderung dauerhaft und verlässlich abzusichern.

„Die schönen Worte, wie wichtig es ist, unsere Demokratie zu stärken, sind nichts weiter als heiße Luft, wenn gleichzeitig die Bildungseinrichtungen, die Demokratiebildung und Präventionsarbeit leisten, kaputtgespart werden“, kritisiert GEW-Vorsitzende Maike Finnern.

„Um Demokratie zuverlässig zu fördern, braucht es die gesetzliche Grundlage“, sagt Veronika Nahm, Direktorin des Anne-Frank-Zentrums. Das Demokratiefördergesetz, das in der vergangenen Legislaturperiode nicht umgesetzt wurde, sollte daher nun in den Koalitionsvertrag aufgenommen werden, fordert sie – analog zu dem in Berlin diskutierten Kulturfördergesetz.