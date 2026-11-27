Der Appell ist eindringlich. Mehr als 40 Initiativen, die zuletzt Absagen für ihre Projekte im Programm „Demokratie leben“ bekamen, haben sich in einem offenen Brief an Bundesfamilienministerin Karin Prien (CDU) gewandt. Prien müsse die Kürzungen in dem Programm zurücknehmen, so ihre Forderung. Auf dem Spiel stünden „jahrelang aufgebaute Strukturen“, Betroffene würden Anlaufstellen verlieren.

Den Brief unterzeichneten etwa das Fritz-Bauer-Forum, der Brandenburger Landesjugendring, der Verein Colorido aus Plauen, die Naturfreunde, Aktion Courage, der RAA Sachsen, Claim, der Bundesverband der Beratungsstellen für Opfer rechter Gewalt, die Türkische Gemeinde Baden-Württemberg oder die Initiative Gesicht zeigen.

In dem Brief an Prien verweisen die Initiativen darauf, dass etwa in Sachsen fast alle der bisher 19 sogenannten Innovationsprojekte nun Absagen bekommen hätten. In Sachsen-Anhalt habe es das Landesnetzwerk der Migrantenorganisationen getroffen, in Mecklenburg-Vorpommern Fortbildungen für Fachkräfte der Schulsozialarbeit oder die Beratungsstelle Antifeminismus Zaffa. Aber auch in Nordrhein-Westfalen bekämen 18 Innovationsprojekte keine Förderung mehr.

Die Initiativen sehen dabei auch einen Widerspruch zu Priens erklärtem Ziel, mit der Umstrukturierung von „Demokratie leben“ künftig stärker die gesellschaftliche Mitte erreichen zu wollen. „Sie streichen Projekte, die genau in dieser Mitte arbeiten und sie erreichen“, heißt es in dem Protestbrief. Denn die gestrichenen Projekte arbeiteten in Schulklassen, in der Polizei und Verwaltung, in Jugendverbänden oder Vereinen.

Die Bundesregierung und der Bundestag hatten zuletzt eine Kürzung des Programms „Demokratie leben“ um 20 Millionen Euro beschlossen. Von rund 1.200 Projekten, die sich für die nächste Förderrunde bewarben, erhielten nur 150 eine Zusage. Prien sagte der taz zuletzt, das Verfahren sei noch nicht abgeschlossen. „Mir ist zugleich bewusst, dass wir mit unseren Entscheidungen mitunter auch etablierte Träger enttäuschen müssen.“ Prien verwies dabei auf die Haushaltslage.

Abteilungsleiterin im Ministerium abgesetzt

Unterdessen gibt es Unruhe auch in Priens Ministerium selbst. Am vergangenen Freitag wurde dort die Abteilungsleiterin Honey Deihimi abgesetzt, die auch zuständig für das Programm „Demokratie leben“ war. Das Ministerium bestätigte auf taz-Anfrage eine „hausinterne Umstrukturierung“. Die Abteilung werde ab dem 1. Dezember kommissarisch von dem Abteilungsleiter Sven-Olaf Obst übernommen, der eine „ausgewiesene Expertise“ habe. Obst ist seit 1991 in dem Ministerium tätig, aktuell im Bereich Generationengerechtigkeit. Deihimi wird laut einem Ministeriumsprecher in eine andere Position im Ministerium wechseln.

Warum es zur Absetzung kam, ließ das Ministerium offen. Zu internen Vorgängen mache man keine weiteren Angaben, so der Sprecher. Deihimi selbst wollte sich auf taz-Anfrage nicht äußern und verwies nur auf die Pressestelle des Ministeriums.

Intern verkündete nach taz-Informationen Staatssekretär Ingo Behnel (CDU) die Absetzung Deihimis, die ebenso ein CDU-Parteibuch hat. Dabei soll auch er keine Gründe für den Schritt genannt haben. Er soll intern aber „Herausforderungen“ in ihrer Abteilung eingeräumt haben. Offenbar gab es schon länger Kritik am Führungsstil Deihimis im Haus.

Gestolpert sein soll sie nun über einen möglichen Datenschutzverstoß. Im September soll Deihimi anlässlich des anstehenden sogenannten Regelbeurteilungsverfahrens eine Rundmail an alle unterstellten Referatsleiter verschickt haben, in der sie die Namen aller dortigen Mitarbeitenden auflistete, samt deren Berufskarrieren und vorherigen Beurteilungen – und auch mit Anregungen, welche Beurteilungen diese nun bekommen sollten.

Im Haus soll diese breite Streuung der Mitarbeiterinterna erneut für größere Kritik an Deihimi gesorgt haben. Staatssekretär Behnel sagte den Mitarbeitenden der betroffenen Referate nach taz-Informationen zu, dass das Beurteilungsverfahren jetzt ein anderer Abteilungsleiter übernehme, der eine „faire und korrekte Durchführung“ sicherstelle.