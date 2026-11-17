Es ist schon verrückt. Gefühlt war das doch erst vorgestern, als die deutsche Fußballauswahl nach dem vorzeitigen WM-Aus noch zum Sinnbild für all das erklärt wurde, was in diesem Land nicht funktioniert. Ob dieser Totalschaden irgendwann einmal behoben werden könnte, schien irgendwo in den Sternen zu stehen. Und dann verwandelte diese DFB-Elf, angeleitet vom allseits angehimmelten Bundestrainer Jürgen Klopp, am Montagabend das novemberkalte und -graue Berliner Olympiastadion in eine Arena warmer Glückseligkeit. Die Menschen sangen davon, wie schön das alles sei, und berauschten sich an diesem Team, das sich wiederum an sich selbst berauschte.

Dieser 5:0-Kantersieg gegen die Niederlande, welcher den Deutschen als Gruppenersten die Viertelfinalteilnahme der Nations League bescherte, war wahrlich ein furioser Schlussakkord dieses Länderspieljahres. Klopp selbst erinnerte indirekt an das Tal der Tränen, aus dem sich seine Elf herausgearbeitet hatte. Ein Anliegen sei es gewesen, der „deutschen Fußballöffentlichkeit“ das Können der eigenen Spieler zu zeigen. „Es ist nicht katastrophal bestellt, sondern wir haben wirklich eine Ansammlung von tollen Fußballspielern.“

Dass Klopp ab September seine ersten vier Länderspiele in der Nations League vornehmlich für eine Art Kennenlerntreffen mit 44 deutschen Fußballprofis nutzte, hatte ihm anfangs so manchen Spott eingebracht. Der 59-jährige Coach weitete aber damit nicht nur den eigenen Blick für mögliche DFB-Kandidaten.

Die Qualität eines Spielers liegt eben auch im Auge des Betrachters. Derry Sherhant etwa, der in seiner Heimatstadt sein erstes Länderspieltor zur 1:0-Führung (41. Minute) erzielte, konnte nach der Partie eine gewisse Genugtuung nicht verbergen. Auf 99 Prozent bezifferte der Flügelspieler den Anteil derer, die ihm früher keinesfalls eine Profikarriere zugetraut hätten. Und so waren es im Sommer gewiss ebenfalls nur sehr wenige, die ihm die Nationalmannschaft so bald schon zugetraut hätten.

Starkes Flügelspiel

Das Gute sehen und stärken gehört gewiss zu den besonderen Qualitäten von Jürgen Klopp. Seine jüngste Entdeckung ist Brajan Gruda von RB Leipzig, der im zweiten Länderspiel gar schon seinen zweiten Treffer erzielte. Er und Sherhant bereichern und beschleunigen das für Klopp so wichtige Flügelspiel immens.

Der Blick fürs Positive scheint obendrein arrivierten Spielern wie Florian Wirtz massiv zu helfen. „Ich war geschockt, wie gut er ist“, berichtete Klopp am Montagabend von seiner ersten Begegnung mit ihm im Kreis des Nationalteams. „Ein außergewöhnlicher Spieler“ sei Joshua Kimmich, dem er ein „außergewöhnliches Spiel“ gegen die Niederlande attestierte. Aleksandar Pavlović wiederum bezeichnete er als „Wahnsinnspaket“, Spielmacher und „eine Maschine“ zugleich. Letzteres sei er vor allem an diesem Abend gewesen, und Klopp musste wohl an die vielen großen Löcher im Mittelfeld denken, die er insbesondere in der ersten Halbzeit zulaufen musste.

Wer so eindrücklich stark geredet wird, muss von der Mehrarbeit des Klopp'schen Pressingfußballs nicht mehr groß überzeugt werden. Über zehn Kilometer mehr hatte das DFB-Team im Vergleich zu den Niederländern am Ende zurückgelegt. Auch ein Ballstreichler wie Wirtz spult die Kilometer ab wie ein Marathonläufer. Klopp schwärmte begeistert, er sei derjenige, „der, ohne müde zu werden, zwei Spieler anlaufen kann“. Mit der Intensität des deutschen Spiels hatten die Gäste schon in der ersten Hälfte ihre Müh und Not, in der zweiten brachen dann alle Dämme.

Gelungene Transferleistung

Vor dem Engagement von Jürgen Klopp war eine der großen Fragen, ob der langjährige Vereinscoach mit seiner intensiven Art zu coachen überhaupt für eine Auswahl geeignet ist, die nur in großen Abständen zusammenkommt. Dem ersten Eindruck nach scheint dem Bundestrainer der Transfer gut zu gelingen. Er hat sich die Fertigkeiten eines Crashkurs-Lehrers angeeignet.

In der Vorbereitung auf das Spiel gegen die Niederlande, erzählte Klopp, hätte man eigentlich gut noch einen Tag brauchen können, um am Aufbauspiel von hinten heraus zu arbeiten. Man habe schließlich gesagt, dann machen wir es einfach, dann spielen wir den Ball lang. Das sei eben das Leben eines Bundestrainers und es mache Spaß.

Die Frage ist freilich, welche Erwartungen nach solch einem fulminanten Spiel geweckt werden. Klopp fand es gut, dass nun bis März Zeit sei, das Ganze erst einmal sacken zu lassen. „Wir haben noch wahnsinnig viele Dinge zu verbessern.“

Wie schnell Stimmungslagen kippen können, sah man am Montag am Beispiel der Niederländer. Am Freitag herrschte in Amsterdam nach dem 7:0-Erfolg gegen Griechenland noch größte Euphorie. Ähnlich wie in Deutschland ist mit dem neuen spanischen Trainer Xavi ein Aufschwung zu verspüren gewesen. Die Partie gegen die Deutschen machte Xavi aber völlig ratlos. Man brauche nicht über Fußball reden, erklärte er nach der Partie völlig frustriert über die desaströse zweite Halbzeit. Ohne eine gewisse Einstellung könne man nichts erreichen. Er sei in den Wochen davor so stolz auf das Team gewesen.