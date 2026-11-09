DFB-Slogan vor Nations-League-Spielen„Verdammt noch mal für Deutschland“

Es liegt in der Natur eines Jürgen Klopp, mit wortgewaltigen Vorträgen zu überzeugen. Doch nicht jeder Nationalspieler ist für ellenlange Monologe empfänglich, insofern ist das neuerdings öffentliche Motto des Bundestrainers eher prägnant gehalten. „Für dich. Für uns. Für Deutschland.“ Ein Plakat mit diesem Leitspruch hängt neuerdings nicht nur in der Kabine, sondern auch beim Eintreffen der Nationalspieler am Montag in Herzogenaurach im Innenhof des Home Ground.

Vor dem Doppelpack in der Nations League gegen Serbien in Belgrad (Freitag 20.45 Uhr/RTL) und gegen die Niederlande in Berlin (Montag 20.45 Uhr/ARD) hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) den Slogan publik gemacht, der bereits bei der ersten XXL-Maßnahme benutzt wurde.

Klopp will damit eine in der Vergangenheit wiederholt unliebsame Debatte einfangen. „Nationalhymne singen, bedeutet mir viel. Ich erwarte aber nicht, dass es jedem was bedeutet“, sagte der 59-Jährige. „Also habe ich überlegt, wie kriegen wir das hin.“ Für ihn ist der Leitspruch schlüssig, weil er außen vor ist: „Weil Nationalmannschaft nicht für mich ist. Nationalmannschaft ist für dich, ist für uns alle und es ist verdammt nochmal für Deutschland!“ Der gerne in Bilder denkende Klopp-Berater Marc Kosicke wird gewiss seinen Anteil an den Überlegungen haben.

Jede Gruppe, sagte Klopp in einem weiteren vom Verband veröffentlichten Video, ob Fußballmannschaft, Firma oder Familie, müsse „auf eine bestimmte Art geführt werden“. Mittels „klarer Regeln, gesundem Menschenverstand beim Anwenden dieser Regeln, Empathie und im Idealfall Liebe“. Er möchte damit die jüngere Generation gewinnen, vor allem jene Talente, die wie der erstmals berufene Wael Mohya auch für eine andere Nation antreten könnten.

Der 17-Jährige absolviert auf dem Adidas-Gelände im Frankenland nur einen Schnupperkurs, die Verantwortung tragen die erfahrenen Nationalspieler. Das Gerüst bilden Marc-André ter Stegen im Tor, Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck in der Abwehr, Joshua Kimmich in der Mittelfeldzentrale, Florian Wirtz als Taktgeber, Kai Havertz als Mittelstürmer. Kann diese Zusammensetzung an die alten Erfolge anknüpfen, die auch Klopp so herbeisehnt?

Anstehendes Kontrastprogramm

Beim Jubiläumstreffen auf dem DFB-Campus der Europameister von 1996 sprach der Bundestrainer von Kindern, die „waren 2015 geboren und haben noch nie eine deutsche Nationalmannschaft einen Pokal in der Hand halten sehen“. Das wolle er gerne wieder ändern. Nächste Möglichkeit wäre die EM 2028 in Großbritannien, für die sich der dreimalige Europameister aber erst einmal qualifizieren muss. Der Weg wäre einfacher, wenn die DFB-Elf noch das Viertelfinale der Nations League erreicht, wobei das Unterfangen bei erst fünf Punkten aus den ersten vier Spielen knifflig ist.

Klopps Team steht zum Abschluss ein Kontrastprogramm bevor: erst ein trostloses Geisterspiel im Stadion Rajko Mitić in Belgrad, weil die Gastgeber wegen rassistischer und diskriminierender Vorfälle bei den Nation-League-Partien gegen Griechenland (1:2) und die Niederlande (1:2) sanktioniert worden sind. Danach ein stimmungsvoller Härtetest gegen die Niederlande im Berliner Olympiastadion, das bis auf wenige Restkarten ausverkauft ist. Am liebsten würde er sich ein „Endspiel“ gegen den früheren Erzrivalen wünschen, erklärte Klopp, um den Entwicklungsprozess im März 2027 mit weiteren K.-o.-Spielen zu beschleunigen. Er habe auf den Klassiker gegen Holland schon heute eine „Riesenlust“.

Zuerst aber steht die Pflichtaufgabe gegen Serbien an. Er wisse genau, was auf einen zukomme, witzelte Klopp im Nominierungsvideo. „Entschuldigung Mainz 05, aber als ich gespielt habe, waren noch keine Zuschauer da. Das hatte sich auch angefühlt, als wären wir allein.“ Eine Anspielung auf die grauen Zweitligazeiten der Nullfünfer im alten Bruchwegstadion. Woraufhin ihn Mainzer Anhänger in den sozialen Medien daran erinnerten, dass es so schlimm doch auch nicht gewesen sei: Bis Mitte der 90er Jahren pendelte der Schnitt bei 3.000 bis 5.000 Besuchern, die laut Klopp einen Fußball sahen, „den ich mir auch nicht angeschaut hätte“.