K üssen ist anstrengend“, sagt Arabella. „Küssen ist eine Freude“, sage ich.

Wir stehen nach einer Lesung in der Lettrétage draußen auf der Balustrade. In der letzten Kurzgeschichte ging es um einen ziemlich langen Kuss. Arabella ist die Freundin einer Freundin. Sie ist Brasilianerin und mit einem Artist-in-Residence-Programm in der Stadt. Wir haben uns gerade kennengelernt.

„Küssen ist für mich vor allem ein Kraftakt.“ „Aber warum?“, frage ich. „Weil ich zwischendrin immer wieder Luft holen muss.“ „Du küsst mit angehaltenem Atem?“ Sie nickt.

Das klingt in der Tat anstrengend. Ich stelle mir vor, wie sie wie eine Korallentaucherin hinauf an die Oberfläche schwimmt, tief einatmet und dann wieder in den Kuss abtaucht.

„Und jetzt bin ich auch noch in Berlin.“ Sie seufzt. „Küsst es sich hier extra schwer?“ „Nein.“ Sie lacht. „Aber es ist mein erster Winter in Nordeuropa. Siehst du die Atemwolken vor unseren Mündern? Die gibt es in São Paulo nicht. Die kalte Luft tut mir an den Schneidezähnen weh.“ „Atmest du immer durch den Mund?“ „Klar.“ „Nie durch die Nase?“ „Das kann ich nicht.“ „Hat das anatomische Gründe?“

Sie schüttelt den Kopf. „Ich weiß nur nicht, wie das geht. Ich atme schon mein ganzes Leben durch den Mund. Es war nie ein Problem. Ich dachte, alle machen das so.“

Ich sehe sie verblüfft an. „Das klingt wie ausgedacht“, sage ich schließlich. „Das ist mein Leben“, sagt sie.

Schmerzende Schneidezähne und Küssen als Kraftakt. Es gibt Schwierigkeiten im Leben anderer Menschen, auf die ich nie kommen würde.

„Möchtest du wieder reingehen?“ Ich deute zur Tür. „Da kannst du schmerzfrei atmen.“ „Sehr fürsorglich“, sagt sie. „So bin ich. Mir wird hier draußen allerdings auch langsam kalt.“

Sie sieht mich prüfend an. „Komm bloß nicht auf die Idee, mich küssen zu wollen.“ Ich hebe die Arme. „Keine Sorge. Ich gebe dir nachher maximal einen Abschiedskuss, dein Einverständnis vorausgesetzt. Ich würde ihn neben deine Wange hauchen. Der würde dich weder berühren noch dir den Atem nehmen.“ „Klingt gut“, sagt sie. „Wir könnten Freunde werden.“