Kämpfe im Osten der Ukraine : Da, wo die Russen schon mal waren

Die ostukrainischen Städte Slowjansk und Lyman erwarten erneut einen Überfall Moskaus. Bereits 2014 und 2022 wurden sie besetzt.

SLOWJANSK taz | Die Ortstafel „Ukraine“ an der Einfahrt nach Slowjansk, im Osten des Landes, ist von Einschusslöchern übersät. Diese Stadt, mit ursprünglich rund 110.000 Bewohner*innen, zu erobern, ist eines der Hauptziele Russlands bei seinen Angriffen auf den Donbass. Weniger als 30 Kilometer von hier verläuft die Kriegsfront. Die Einfamilienhäuser in der Vorstadt stehen leer, Sperrholzbretter an Fenstern und Türen deuten nicht auf eine baldige Rückkehr hin.

Slowjansk hat sich mit den Jahren zu einem Zentrum der chemischen Industrie entwickelt und ist, als Autobahn- und Eisenbahnknotenpunkt, strategisch wichtig. An diesem frostigen Februarmorgen scheint der Krieg, der hier neun Jahre tobt, weit weg.

Von besonderer Bedeutung sowohl für die ukrainische als auch die russische Regierung ist Slowjansk aufgrund der Ereignisse im April 2014, als von Moskau aus koordinierte prorussische Kräfte den Sitz des ukrainischen Geheimdienstes SBU besetzten. Dies war der Beginn des Kriegs im Donbass. Im Juli 2014, und im Zuge des sogenannten Euro-Maidan („Revolution der Würde“), kämpfte die ukrainische Armee die Stadt wieder frei.

Die wenigen Einwohner*innen, die in der Stadt geblieben sind, versuchen wieder, so etwas wie Alltag zu leben. Valeria raucht vor ihrem Friseursalon: „Egal, wer hier regiert – ob Ukrainer oder Russen – mein Geschäft schließe ich nicht!“ Die Friseurin erzählt, dass die Ein­woh­ne­r*in­nen sich vor allem als Slo­wjans­ke­r*in­nen fühlten.

Slowjansk war immer eine multikulturelle Stadt

„Dieser Krieg ist ein Konflikt der Politiker. Russisch ist unsere Muttersprache, aber wir wollen nicht von Russland gerettet werden. Aber warum hat unsere Stimme bei der Regierung in Kyjiw kein Gehör gefunden, bevor sie die Reformen als Folge des Euro-Maidan angefangen hat umzusetzen? Slowjansk war immer eine multikulturelle Stadt mit Usbek*innen, Pol*innen, Tsche­ch*in­nen und Rus­s*in­nen – nicht nur Ukrainer*innen.“

Luba aus Lyman „Viele hier freuen sich auf die russischen Truppen. Das sind Leute, die teilweise den Russen während der Besatzung geholfen haben und auf eine neue Chance hoffen“

Nicht weit von Valerias Friseursalon befindet sich auch ein Krankenhaus, in dem Julia als Oberschwester arbeitet. Viele Vertriebene, meistens ältere Menschen, werden dort behandelt. „In den letzten Tagen ist die Lage schlimmer geworden“, sagt sie.

Das seien vielleicht Vorboten der angekündigten russischen Offensive rund um den 24. Februar, den ersten Jahrestag des Kriegsbeginns. Hautprobleme bei Pa­ti­en­t*in­nen als Folge mangelnder Hygiene und langen Aufenthalten in feuchten Kellern häuften sich. Der prorussische Überfall im April 2014 sei eine unglaublich schwierige Zeit gewesen: „Ich bin Ukrainerin und fühle mich auch so. Ich möchte überhaupt nichts mit Russland zu tun haben.“

Das gesamte Eisenbahnnetz ist verwüstet

Die aktuelle Kriegsfront rückt mit jedem Tag näher. Circa 28 Kilometer nördlich von Slowjansk liegt die leicht bergige Stadt Lyman. Die Stadt mit einst 20.000 Be­woh­ne­r*in­nen ist von Wäldern umgeben, die Temperatur liegt oft unter dem Gefrierpunkt. Die russischen Truppen hatten Lyman im vergangen Jahr besetzt und hielten sie bis Ende September, als sie von der ukrainischen Armee eingekesselt wurden. Die Ortschaft ist ebenfalls ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt, um den Nachschub für die russischen Streitkräfte sicherzustellen.

Die Straße, die Slowjansk und Lyman verbindet, erzählt vom Krieg: von Granaten zerfetzte Bäume, eingestürzte Brücken, Schützengräben und verlassene getarnte Panzer am Straßenrand. Je näher man dem Stadtzentrum kommt, desto größer ist das Ausmaß der Zerstörung: Das gesamte Eisenbahnnetz ist verwüstet, Hunderte von Häusern und Geschäften sind niedergebrannt. Trotz Explosionen als Hintergrundmusik lassen sich noch einige Be­woh­ne­r*in­nen auf der Straße blicken. Die versuchen Wasser, Kartoffeln oder Medikamente aufzutreiben.

Die russische Besatzung von vergangenem Mai bis Oktober verbrachte der Pfarrer Ewgen im Keller der Kirche Sankt Nikolas zusammen mit einem Kirchendiener. Jetzt, vier Monate später, hält Ewgen eine Messe in einer winzigen unterirdischen Kapelle des Tempels ab, die einem Militärbunker ähnelt.

Über Lenins Kopf fliegen Raketen hinweg

Während draußen Detonationen die Stille zerreißen, singt eine Handvoll Gemeindemitglieder in der Dunkelheit und hält kleine Kerzen, deren brennendes Wachs auf die Frostbeulen tropft. „Die Russen haben mich in Ruhe gelassen. Ich musste mich nur ein Mal in der Woche persönlich auf der Polizeiwache melden“, erzählt der Pfarrer nach der Messe. „Aber falls sie Lyman noch einmal erobern, werde ich die Stadt verlassen, denn sie würden mich umbringen. Die russische und die ukrainische orthodoxe Kirche verstehen sich leider nicht mehr.“

Vor der Kirche, in der Hauptallee, steht eine große Lenin-Büste, mit einem aufgemalten Hitler-ähnlichen Schnurrbart. „Über Lenins Kopf fliegen russische und ukrainische Raketen hinweg“, erzählt Luba, eine der wenigen jungen Frauen in Lyman. „Die russischen Truppen befinden sich in der unmittelbaren Umgebung. Viele hier freuen sich auf sie. Das sind Leute, die teilweise den Russen während der Besatzung geholfen haben und auf eine neue Chance hoffen.“ Kurz nachdem Luba den Satz beendet hat, läuft sie weg. Auf keinen Fall möchte sie fotografiert werden, denn sie hat Angst, sollten die russischen Truppen demnächst in die Stadt eindringen.

Aus dem Spanischen Gemma Terés Arilla