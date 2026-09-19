M ama, geht die Welt bald unter?“, fragt der Junge vor der Katzenausstellung in der Rothenbaumchaussee.

„Wer sagt das?“, fragt die Mutter und nimmt einen langen Zug an der Zigarette.

„Gandalf aus meiner Klasse.“

„Wie heißt der!?“, fragt der Vater.

„Der heißt Gandalf und der sagt, der Untergang steht kurz bevor.“

„Und woher will der das wissen?“, fragt die Mutter.

 Gandalf hat gesagt, sein Papa sagt, wenn das so weitergeht, dann ist KI schneller als die Faschos

„Sein Papa arbeitet bei ChatGPT und Gandalf hat gesagt, sein Papa sagt, wenn das so weitergeht, dann ist KI schneller als die Faschos.“

„Ach, Leo, nimm dir das mal nicht so zu Herzen, sei erst mal einfach weiter Kind“, sagt der Vater.

„Aber Gandalf sagt, wir werden nicht erwachsen, weil die Roboter Gifte in die Luft leiten und dadurch der Sauerstoff ausgelöscht wird, weil Menschen nur stören.“

„Stören wobei?“, fragt ein älterer Herr.

„Bei der Übernahme der Macht“, sagt die große Schwester.

„Macht ist und bleibt der nachhaltigste Evergreen aller Zeiten“, sagt die Mutter.

Die Schwester sagt: „Vielleicht befinden wir uns ohnehin in einer künstlichen Intelligenz oder wir sind sowieso selbst KI, wenn die KI ein Ich-Gefühl entwickeln kann und ein Ego und Ziele, woher wissen wir denn, dass wir nicht alle das Ergebnis einer alten KI sind und uns jetzt eigentlich nur weiterentwickeln!?“

„Nee, also Lola, das ist jetzt zu oberdystopisch fantasievoll!“, sagt der Vater.

„Nicht fantasievoller als die Sache mit dem Paradies, der Schlange oder der superperfekt gelaufenen Evolution.“

„Ich finde, Katzen sind perfekt!“, ruft Leo.

„Aber wenn die Evolution 'ne perfekt gemachte Sache ist, warum schlüpfen dann immer wieder Faschisten?“, fragt der Vater.

„Ja, meine Güte, warum ist die Banane krumm“, sagt die Mutter.

„Weil die zur Sonne will, deshalb biegt die sich nach oben!“, ruft Leo.

„Alle wollen zur Sonne, auch die Arschlöcher!“, sagt die Mutter.

„Und dann biegen die sich dahin?“, fragt Leo.

„Genau Junge, das ist die Gefahr!“, sagt der ältere Herr.

„Ich würd' jetzt Bananen nicht mit Nazis in einen Topf werfen, bei aller Abscheu, da ist schon ein bisschen mehr Hirnmasse unter der Schale“, sagt Lola.

„Die sind ja nicht alle doof, oder doch?“, fragt Leo.

„Also eins muss man KI lassen“, sagt der Vater, „KI würd einfach alle Menschen gleich auslöschen.“

„In dem Fall wär KI quasi humanistisch“, sagt die Mutter.

„Warum sind Flamingos rosa? Hat das auch was mit der Sonne zu tun?“, fragt Leo.

„Nee, das kommt von dem, was die essen, Krebse, Garnelen und so.“

„Der Flamingo ist, was er isst“, sagt Lola.

„Und die KI ist, was man reintut.“

„Nur die tut dann auch selbst raus, macht autonom ihr Ding“, sagt die Mutter.

„So wie Punks?“, fragt Leo.

„Woher kennst du Punks?“, fragt Lola.

„Papa erzählt doch immer, dass er früher Punk war.“

Der Vater sagt: „Ja, na ja, also, ich war da spät dran, da war das nicht mehr ganz so wild.“

„Und was war dann Punk an dir?“

„Eigentlich nur die Haare und die Musik, die ich gehört habe und dass ich Spießer scheiße fand.“

„Was ist denn ein Spießer genau?“, fragt Leo.

„Ähm.“

„Warte, ich guck’ mal schnell bei KI“, sagt Lola.

Der ältere Herr sagt: „Uns erzählen sie, wir müssten unser Hirn trainieren und am Laufen halten, ja, Denksport betreiben sogar, damit wir nicht frühzeitig dement werden! Und hier Generation Z und Alpha, die werden alle in ihren Dreißigern Demenz kriegen, weil ihre Hirne so abflauen, weil die viel zu wenig benutzt werden, weil selber denken oder nachdenken bald gar nicht mehr auf der Tagesordnung steht, und dann wird's das gewesen sein mit der Menschheit.“

Lola blickt erschrocken vom Handy auf und Leo fragt: „Was ist Demenz?“

„Wenn du nicht mehr selbst denken und entscheiden kannst“, sagt der ältere Herr.

„Und daran stirbt man?“

„Was denkst du denn?“