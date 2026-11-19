A nfang des Jahres legte die Bundesregierung ihre nationale Rechenzentrumsstrategie vor. Das Ziel: ihre Vorreiterrolle im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) ausbauen, die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und die digitale Souveränität stärken. Dafür sollen rasch neue KI-Rechenzentrumskapazitäten bundesweit entstehen. Damit all das möglichst ohne administrative Hindernisse umgesetzt werden kann, sollen regulatorische Anforderungen gelockert werden.

Im Strategiepapier steht unter anderem, dass die Bundesregierung Genehmigungsverfahren beschleunigen will. Des Weiteren sollen erleichterte Bedingungen beim Netzzugang und mögliche Entlastungen bei den Netzentgelten ermöglicht werden sowie Steuersenkungen und Investitionsanreize. Jedoch ist bisher unklar, wie sich die Regierung die Deregulierung an sich im Detail vorstellt. Gefährlich daran ist, dass kommunale Planungshoheit und demokratische Beteiligung gegenüber Investitionsinteressen an Gewicht verlieren könnten.

Bereits jetzt steht außerdem fest, dass Klimaauflagen und Umweltstandards gelockert werden sollen. Begründet wird das damit, dass KI-Rechenzentren eben sehr viel Energie verbrauchen. Laut dem 2026 AI Index Report der Stanford University verbrauchen KI-Rechenzentren weltweit bereits jetzt mehr Energie als das Land Frankreich insgesamt. Die International Energy Agency prognostiziert eine Verdopplung des globalen Stromverbrauchs von KI-Rechenzentren bis zum Jahr 2030 auf etwa 945 Terawattstunden.

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Doch wie wird die Gesellschaft die geplanten Deregulierungsmaßnahmen annehmen? Für Prognosen hilft der Blick in die USA. Dort wurde nicht nur mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch mit nationaler Sicherheit argumentiert, um den Ausbau der Rechenzentren zu beschleunigen. Präsident Donald Trump und die Re­pu­bli­ka­ne­r*in­nen setzten sich für eine starke nationale KI-Industrie ein. Ex­per­t*in­nen und Betroffene, die den raschen Ausbau kritisierten, wurde vorgeworfen, ihre Argumente seien haltlos.

Ausbau von KI-Infrastruktur kommt nicht bei allen gut an

Trumps KI-Pläne fanden viele Menschen in den USA nicht gut. Denn die Gebäude, die den technologischen Fortschritt vorantreiben sollen, sind groß, hässlich und laut. Sie verändern den Charakter ländlicher Regionen maßgeblich. Der hohe Strom- und Wasserverbrauch führte vielerorts zu Nutzungskonflikten, die Kosten für Ver­brau­che­r*in­nen stiegen.

Zudem stehen viele Bürgerinnen und Bürger der KI-Entwicklung grundsätzlich negativ gegenüber, unter anderem, weil sie sich um ihre Jobs sorgen. Auch die Kritik an Tech-Milliardären, bei denen sich zunehmend Reichtum konzentriert, wächst – denn mit so viel Geld lässt sich auch die Politik beeinflussen.

Das KI-Ressentiment wächst

Bei den Midterms haben die Republikaner für all das nun die Quittung bekommen. Die Demokraten nahmen sich geschickt des wachsenden KI-Ressentiments innerhalb der Bevölkerung an.

In Texas, wo mehr als ein Viertel der neuen Rechenzentrumskapazitäten entstehen sollten, sprach sich die erfolgreiche Gouverneurskandidatin Gina Hinojosa klar gegen diesen Ausbau aus und versprach einen grundlegenden politischen Kurswechsel. In Ohio kritisierte Amy Acton ihre republikanischen Geg­ne­r*in­nen konsequent für deren Unterstützung des rasanten Ausbaus. In Georgia wies Jon Ossoff darauf hin, dass von den Gewinnen der Techkonzerne bei den Bür­ge­r*in­nen nicht genug ankomme und sich vor allem ärmere Menschen immer weiter für Lebensmittel und Gesundheitsversorgung verschuldeten.

Bei den Midterms wurde auch über eine Reihe von Direktmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Bau von KI-Rechenzentren abgestimmt. Von den 45 Abstimmungsergebnissen, die bereits vorliegen, sehen 44 Beschränkungen oder Verbote vor. In Morgan County im Bundesstaat Illinois wurde die Einschränkung von KI-Rechenzentren mit mehr als 88 Prozent Zustimmung beschlossen. In Urbana im Bundesstaat Ohio sprachen sich mehr als 77 Prozent der Abstimmenden für ein Verbot von KI-Rechenzentren aus, die mehr als 7,5 Megawatt verbrauchen. In El Dorado, Kansas, wurden mit einem Stimmenanteil von mehr als 71 Prozent unter anderem große Batteriespeichersysteme verboten.

Das zeigt, dass die Ressentiments gegen KI-Infrastruktur vor allem dort wachsen, wo Rechenzentren bereits gebaut wurden oder derzeit in Planung sind.

Auch die Skepsis in Europa nimmt zu

Auch in Europa blicken viele Menschen skeptisch auf den Ausbau von KI-Kapazitäten. In Anbetracht geopolitischer Zerwürfnisse wird das Ziel digitaler Souveränität von vielen noch als vertretbar empfunden, um Abhängigkeiten von erratischen und autokratischen Großmächten zu reduzieren. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass der gesellschaftliche Rückhalt in Deutschland schrumpfen wird, wenn der Ausbau von KI-Rechenzentrumskapazitäten nicht an strenge Auflagen geknüpft ist.

Daher sollten alle Subventionen, die in der nationalen Rechenzentrumsstrategie von Deutschland angekündigt wurden, gestrichen werden. Denn staatliche Gelder sollten nicht dazu dienen, private KI-Unternehmen zu bereichern. Für den Ausbau der Rechenzentrumskapazitäten sollte zudem die Nutzung von fossilen Brennstoffen verboten sein, Gaskraftwerke und Dieselgeneratoren inbegriffen. Bereits bestehende Kapazitäten erneuerbarer Energien sollten ebenfalls nicht dafür geopfert werden, da sonst die Energiekosten für Ver­brau­che­r*in­nen steigen könnten. Es müssen daher neue, nachhaltige Energieressourcen geschaffen werden, welche die KI-Unternehmen selbst finanzieren.

Zusätzlich darf das Wasser, dass die Rechenzentren benötigen, nicht die lokale Versorgung einschränken. Prinzipiell sollten die Menschen vor Ort mitentscheiden können, ob und unter welchen Bedingungen KI-Rechenzentren vor ihrer Haustüre gebaut werden dürfen. Der Ausbau muss sich der kommunalen Planungshoheit sowie den Bedürfnissen der Menschen, die dort leben, unterordnen. Sonst wird das auf lange Sicht nichts mit dem gesellschaftlichen Rückhalt.