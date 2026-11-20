D ass sich nichts geändert hat, denke ich mir, als ich vor einigen Wochen das Video „Garagenpsychose VLOG“ auf dem Channel INFOTZRICO gucke. Erwachsene Männer schreien vor einer Garage in Dresden rum, saufen, sehen ungesund aus und zünden irgendwelche Möbel an. Es ist die Welt von Max Adlersson und seinem Protegé Inkognito, in der Spaß immer aus der Destruktivität heraus entstehen muss.

Nicht: Macht kaputt, was euch kaputt macht, sondern: Ich mache alles kaputt, inklusive mir selbst, weil eh alles scheiße ist. Das Traurige ist: Damit haben sie Erfolg und sind für viele ostdeutsche Jugendliche seit Jahren identitätsstiftend.

Beide kommen aus Dresden, sind mittlerweile um die 30. Als Adlersson und seine Leute 2013 anfangen, Videos zu produzieren, in denen sie Rentner anschreien, in Altenheimen, in einer Kirche und in der Bahn pöbeln, komische Masken tragen und alles mitfilmen, ist das schon damals nicht lustig gewesen. Das sind pubertäre, aber niemals smarte Grenzüberschreitungen, Low-Level-Jackass-Verschnitte. Oft latent rassistisch und sexistisch.

Dann kommt das Saufen dazu und es artet aus. Seitdem hat sich ein riesiges Movement drumherum gebildet, es gibt Merchandise, es gibt Partys in ostdeutschen Mittelstädten wie Hoyerswerda, es gibt merkwürdige Nicknames für die wechselnden „Freunde“, die in den Videos auftauchen.

„Freunde“ steht hier bewusst in Anführungszeichen. Denn wenn man sich die Entwicklung der beiden so anschaut und sich durch die Tausenden Videos wühlt, von denen viele nur als Reupload-Schnipsel existieren, weil Accounts gesperrt wurden, fällt auf: Das Umfeld wechselt oft. Leute, die regelmäßig in Videos auftauchen, verschwinden plötzlich und werden nicht mehr erwähnt. Viele sind verlorene Seelen wie der „Hausherr“, der in einer Messi-Wohnung lebte und irgendwann ins Gefängnis kam. Viele sind ehemalige Fans, die Adlersson und den anderen Konstanten in der Gruppe nacheifern und deren Sprache übernehmen.

Adlersson wirkt ein bisschen so wie der Führer eines Kults. Die meisten gehen irgendwann kaputt am Lifestyle, er verdient weiter daran, sich, aber vor allem die anderen, beim Mobben und Abstürzen zu filmen. Viele ostdeutsche junge Männer können sich damit identifizieren, vielleicht weil das Sich-in-die-Ohnmacht-Saufen und Schreien der einfachere Weg ist, um das eigene Verlorensein zu offenbaren. Vielleicht, weil andere Perspektiven fehlten. Dass man auch mal ernsthaft miteinander reden könnte? Spielt keine Rolle.

Zu sehen war das alles schon im Dokumentarfilm „Lord of the Toys“ von 2018: die Tristesse, das Unvermögen, eine Perspektive für sich zu erkennen, und die Machtspiele untereinander. Zu diesem Nihilismus passt, dass Adlersson und Co immer wieder mit der extremen Rechten kuscheln, Videos mit IB-Leuten aufnehmen, trotz halb ironischer Distanzierung im Nachhinein.

Als ich damals nach dem Film frustriert aus dem Kino komme, stolpere ich am selben Abend in einen Livestream von Adlersson zusammen mit der Oettigang aus München, quasi das bayerische Pendant, mittlerweile aufgelöst, weil die Mitglieder in Psychiatrien und Entzügen landeten und es Vorwürfe wegen sexueller Übergriffe gab.

Damals isst im Stream jemand eine Glühbirne, wird mit einem Viehtreiber gequält, ein Krankenwagen muss kommen und die Dresdner stehen fast unbeteiligt rum, mit einer leichten Mischung aus Entsetzen und sadistischer Freude. Dass sie mit 30 immer noch damit weitermachen? Bemitleidenswert, ich klicke weg.

Dass es dank Leuten wie trvgermvto aus Chemnitz, tumvlt aus Halle oder dem Fotografen Marvin Laskus aus Erfurt mittlerweile Content von Leuten gibt, die spezifisch ostdeutsche Ästhetiken und Jugendkulturen in Content verarbeiten, dabei aber trotz aller Abfucks humorvoll und zugewandt bleiben: Danke! Es ist ein wichtiger Bruch mit dem Ost-Content der 00er und 10er Jahre, der als Antwort darauf, alienated zu sein, nur Saufen und (Selbst-)Zerstörung kannte.