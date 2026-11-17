„Oldhead“, „Unc“ und „Grandy“. Altern als Thema im Rap trägt viele oft respektlose Bezeichnungen. Die biologische Uhr ist frustrierend für die alte Garde und ermächtigend für die nachfolgenden Generationen. Wer will schon 50-Jährige als Speerspitze seiner Subkultur sehen, wenn man gerade dabei ist, gegen die Elterngeneration zu rebellieren? Und wie soll man beim Wettkampf um Coolness und Credibility mithalten, wenn die Haare grau und schütter werden und die Energie weniger?

„Kill your Idols“, man kennt’s. Gerade im HipHop werden die alten Helden einer nach dem anderen gekillt oder killen sich gleich selbst, siehe Kanye West und P. Diddy. Skepta aus London, der wichtigste Rapper Großbritanniens, einer der Innovatoren des Grime, weiß das natürlich alles, aber er begegnet diesem Prozess furchtlos.

Und so sieht seine Lage auch besser aus. Erkennbar am Verlauf einer langen Karriere und dem neuen Album „The Fork and Knife“, dessen Titel klingt wie der Name eines Pubs. Skepta ist inzwischen 44, alle britischen Rap-Generationen können sich auf ihn einigen.

Das Album Skepta: „The Fork and Knife“ (Sony Music)

Das Beste, was Skepta in der Vergangenheit passieren konnte, war, dass er sich in den 2010ern an die Musikindustrie verkaufte, Pop sein wollte und krachend scheiterte. Sein Album „Doin It Again“ war ein grausames und seelenloses Pop-Rap-Konglomerat. Skepta, der mit der Musik von Londoner Piratenradios zwischen Dancefloor und Rap sozialisiert wurde und mit Grime eine kaputte, von Subbässen, 2-Step und doppelt beschleunigten Battle-Lyrics geprägte Musik voranbrachte, merkte es selber.

Radikale Entschuldigung

Der Künstler pausierte, atmete durch und veröffentlichte 2014 mit „That’s not me“ eine radikale Entschuldigung. Darin beerdigte Skepta seine Pop-Persona, „Put it all in the bin“, wie er es selbst formulierte. Und so inszenierte er auch gleich seine Wiederauferstehung.

Interessant ist, dass Skepta zwar mittlerweile auch bei der Fashion Week auftaucht, den Mercury Prize abstaubt, Hits produziert, dabei aber immer so handelt, als ginge es in irgendeiner Londoner Keller-Klitsche um alles! Underground ist bei Skepta habituell verankert. Das ist keine Behauptung. 2024 fragte er, vermutlich an sein eigenes Scheitern im Pop erinnert, wütend bei X: „Ist das Konzept einer organischen Underground-Szene tot?“

Wieder hatten sich die Vorzeichen geändert, wurden Idols gekillt und UK-Rap plötzlich dominiert von einer sehr digital orientierten Generation von Künstlern, die ihre Sounds wild zusammenmixt. Cloud Rap aus Schweden, Soundcloud-Nischen, UK-Bassmusik, alles in einen Topf und zehnmal püriert. Dass sich junge Künstler wie Fakemink und EsDeeKid von Skepta keine Absolution erteilen ließen, sondern einfach loslegten, kränkte den Alten womöglich. Dass die neue Grime-Generation um Leute wie Kido noch ein bisschen rabiater rappt als er, weckte den Konkurrenzkampf.

Und was macht Skepta? Er mischt sich beim in Großbritannien viel beachteten Freestyle-Format „Victory Lap“ unter einen Haufen Twentysomethings und rappt mit. Er beging also nicht den Fehler, alles Neue abzuwerten, sondern begann, mit der jungen Generation zusammenzuarbeiten. Ehre gerettet, Underground connected.

Alle hören genau zu

Womit wir bei Skeptas neuem Album sind, dessen Produktion sieben Jahre gedauert hat. Wahrscheinlich auch, weil darauf viele innere Konflikte ausgetragen werden: Credibility vs. Familienleben, Konkurrenzdenken vs. den Willen, es ruhiger angehen zu lassen. Oder anders gesagt: Was für ein Album will ich machen, wenn mir die komplette UK-Rapszene zuhört und die Eltern der Freun­d:in­nen meiner Kinder?

Mit „The Fork and Knife“ lotet er die Gemengelage detailgetreu aus. „Secrets of Patriarchy“ hinterfragt gleich am Anfang den Drang, sich beweisen zu wollen und Härte zu zeigen. Also auch patriarchale Muster, die er verinnerlicht hat und auf diesem Album reflektiert. Hier wird zwar gebattelt, aber hier werden weder Frauen degradiert, noch wird jemand abgestochen, wie es im Vorstellungswelten des UK-Rap in den letzten Jahren der Fall war, aber auch in den realen Gangwars der britischen Großstädte.

Skepta rollt in den Songs des Albums noch mal seine Geschichte auf, erzählt, wie er sich durchgebissen hat, von seinen Eltern, die aus Nigeria nach England migrierten und das Beste für ihn wollten. Von den Londoner Straßen, auf denen er Freunde an Drogen verlor und die Polizei ihn auf dem Kieker hatte. „The Fork and Knife“ verhandelt also Klassenfragen und erzählt zum Glück keine geschönte Aufsteigergeschichte, wie es sie im Rap so oft gab.

Skepta weiß, dass er Glück gehabt hat. Er weiß aber auch, dass er sehr gut in dem ist, was er macht. Und dass er die Möglichkeit hat, Leute mitzuziehen. Auch dafür steht dieses Album. Westafrikanische Musiker wie Asake treffen sich mit Skepta auf Afrohouse-Beats und die junge Grime-Garde wird auf dem knapp neunminütigen „Belly“ mit den Älteren vereint. Es geht um die Sache. Heißt: Rap in Verbindung mit Bass-Musik, Sounds aus Westafrika und den Nischen des Internets. Eine zeitlose Mischung. Alter – das spielt hier keine Rolle.