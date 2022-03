Israelisches Militär im Westjordanland : Zwei Tote bei Militäreinsatz

Israelische Soldaten haben bei Jenin im Westjordanland zwei Palästinenser erschossen. Der Einsatz folgte auf die Anschlagsserie der letzen Tage.

RAMALLAH/TEL AVIV/BERLIN dpa/taz | Bei einem israelischen Militäreinsatz im besetzten Westjordanland sind nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums zwei junge Männer getötet worden – ein 17-Jähriger und ein 23-Jähriger. Drei weitere Personen befänden sich in kritischem Zustand.

Nach Angaben der israelischen Zeitung Ha'aretz hatte am Donnerstagmorgen die israelische Armee ein Geflüchtetencamp nördlich der Stadt Jenin aufgesucht, um nach der Anschlagsserie der vergangenen Tage mehrere Verdächtige festzunehmen. Die sollen vor allem der militanten Organisation Islamic Jihad angehören. Flüchtlingslager wie in Jenin gibt es immer wieder im Westjordanland und in Gaza. Teilweise bestehen sie seit der Staatsgründung Israels im Jahr 1948, in ihnen leben Binnenvertriebene aus heute israelischen Gebieten.

Das Militär teilte mit, bei der Operation beschossen worden zu sein. Die Soldaten hätten zurückgeschossen, ein Soldat sei verletzt worden. Ein Video in den Sozialen Medien zeigt einen Verletzten während des Einsatzes auf einem Feld liegend, auf einer anderen Aufnahme sind Schüsse zu hören.

Bei zwei Anschlägen der letzten Tage waren die Attentäter arabische Israelis. Sie sollen Unterstützer der Terrororganisation Islamischer Staat gewesen sein. Bei dem vorerst letzten Anschlag am Dienstag in Bnei Brak in der Nähe von Tel Aviv war der Attentäter ein Palästinenser aus der Nähe von Jenin.

Israel befürchtet eine weitere Eskalation der Lage vor Beginn des Fastenmonats Ramadan am Wochenende. Die Armee unterstützt die Polizei mit 1.000 Soldaten, zusätzliche Kräfte wurden auch in das Westjordanland entsandt. Wie das Armeeradio berichtet, setzt die Polizei am Freitag rund um den Tempelberg und die Al-Aqsa-Moschee in der Jerusalemer Altstadt insgesamt 3.000 Kräfte ein.