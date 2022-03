Erneuter Terrorakt in Israel : Sechs Tote bei Tel Aviv

Bei einem Anschlag im orthodox geprägten Bnei Brak starben fünf Opfer. Den aus dem Westjordanland stammende Angreifer liquidierte die Polizei.

BNEI BRAK afp | Bei mehreren Angriffen nahe Tel Aviv sind am Dienstag mindestens fünf Menschen getötet worden. Nach Angaben von Bewohnern der Stadt Bnei Brak und Ramat Gan eröffnete ein Mann am Abend aus einem Auto heraus das Feuer auf Passanten. „Wir müssen leider melden, dass fünf Menschen gestorben sind“, sagte ein Vertreter des israelischen Rettungsdienstes.

Bnei Brak ist eine überwiegend von orthodoxen Juden bewohnte Stadt. Nach Angaben von Rettungskräften und Augenzeugen gab es auch Verletzte in der Nachbarstadt Ramat Gan. Beide Städte liegen nah an Tel Aviv.

Bei dem Versuch, den Angreifer zu stoppen, starb auch ein israelisch-arabischer Polizist – die Sicherheitskräfte bezeichneten ihn als „Helden“. Die Israelische Polizei gab an, den Angreifer getötet zu haben.

Lokale Medien identifizierten den Angreifer als einen Palästinenser aus Yaabad im Westjordanland, der vier Jahre in israelischen Gefängnissen verbracht hatte. Dort gab es nach Angaben von Augenzeugen kleinere Feierlichkeiten wegen der Angriffe, in Yaabad sollen Männer am Abend Süßigkeiten verteilt haben.

Verurteilung von Abbas, Verständnis von Hamas

Der Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas verurteilte die Gewalt. „Die Ermordung palästinensischer und israelischer Zivilisten verschärft die Situation nur noch mehr, während wir alle nach Stabilität streben“, erklärte er. Die radikalislamische Hamas äußerte jedoch Verständnis: „Diese Operation ist eine natürliche Antwort auf die Verbrechen der Besatzung gegen die Rechte unseres Volkes und unseres Landes und unserer heiligen Stätten“, hieß es in einer Erklärung.

Israels Regierungschef Naftali Bennett kündigte eine Dringlichkeitssitzung mit hochrangigen Sicherheitsbeamten an, um über die Situation zu beraten. „Wir werden den Terrorismus mit eiserner Hand bekämpfen“, erklärte er. „Israel ist mit einer mörderischen Welle des arabischen Terrorismus konfrontiert.“

Es ist bereits der dritte tödliche Anschlag in Israel binnen einer Woche. Am Sonntagabend waren bei einem bewaffneten Angriff mutmaßlicher Islamisten in der nordisraelischen Stadt Hadera zwei israelische Polizisten getötet und mehrere Menschen verletzt worden. Die jihadistische Terrororganisation Islamischer Staat bekannte sich dazu.