8.27 Uhr: Zweiter Evakuierungsflug für Deutsche soll am Vormittag in Frankfurt landen

afp | Der zweite von der Bundesregierung organisierte Evakuierungsflug für in der Golf-Region wegen des Iran-Krieges festsitzende Deutsche wird am Vormittag in Frankfurt erwartet. Laut Informationen des Frankfurter Flughafens soll die Maschine der Fluggesellschaft Condor dort kurz vor 11.00 Uhr landen. Das Flugzeug kommt aus Maskat in Oman und war in der Nacht im ägyptischen Hurghada zwischengelandet.

8.11 Uhr: Israel bombardiert Hisbollah-Stellungen in Vororten Beiruts

dpa | Bei ihren jüngsten Angriffen auf Ziele in mehreren Vororten der libanesischen Hauptstadt Beirut hat Israels Luftwaffe Armeeangaben zufolge in der Nacht unter anderem eine Kommandozentrale der Hisbollah ins Visier genommen. Außerdem seien zehn Hochhäuser angegriffen worden, in denen sich militärische Infrastruktur der Miliz befunden habe, teilte Israels Militär am Morgen mit. Ein weiteres Ziel sei ein Drohnenlager gewesen. Berichte über Opfer gab es zunächst nicht.

8.06 Uhr: Irans Führungsrat befasst sich mit Chamenei-Nachfolge

dpa | Nach der Tötung des iranischen Staatsoberhaupts hat sich der provisorische Führungsrat mit dessen Nachfolge befasst. Bei ihrer vierten Sitzung planten Präsident Massud Peseschkian, Justizchef Gholam-Hussein Mohseni-Edschehi sowie der Kleriker Aliresa Arafi die Einberufung einer Versammlung zur Bestimmung eines neuen Religionsführers, wie aus einer Regierungserklärung hervorgeht. Das Führungstrio wurde demnach zudem über die aktuelle Kriegslage unterrichtet.

7.32 Uhr: Iran kündigt Ausweitung der Gegenangriffe an

dpa | Irans Streitkräfte haben knapp eine Woche nach Kriegsbeginn eine Ausweitung ihrer Gegenangriffe angekündigt. In den kommenden Tagen werde der Feind intensiver und umfangreicher angegriffen, berichtete der staatliche Rundfunk unter Berufung auf das zentrale Hauptquartier „Chatam Al-Anbija“, das in Kriegszeiten das Kommando im Generalstab übernimmt. Die iranische Militärführung berichtete unterdessen über Angriffe mit Kamikazedrohnen auf den Luftwaffenstützpunkt Ramat David und eine Radarstation in Israel, einen US-Stützpunkt in Kuwait sowie im irakischen Erbil.

7.05 Uhr: Saudi-Arabien fängt Drohnen ab

afp | Saudi-Arabien hat am siebten Tag des Iran-Kriegs nach eigenen Angaben drei Drohnen östlich der Hauptstadt Riad abgefangen. Sie seien zerstört worden, erklärte das saudiarabische Verteidigungsministerium am Freitag im Onlinedienst X. Zuvor am Freitag hatte das Ministerium bereits mitgeteilt, drei ballistische Raketen abgefangen und zerstört zu haben. Sie seien in Richtung des Prinz-Sultan-Luftwaffenstützpunkts abgefeuert worden.

🐾 7.03 Uhr: Die iranische Opposition ist fragmentiert

taz | Wie geht es der iranischen Opposition? Dem Schah-Sohn Reza Pahlavi fehlt es an einer multiethnischen Perspektive. Deswegen trauen nicht alle den Monarchisten, schreibt Ali Sadrzadeh für die taz.

6.27 Uhr: Indonesien verlässt Friedensrat

rtr | Mit Indonesien droht ein erstes Land, den von US-Präsident Donald Trump initiierten Friedensrat für den Gazastreifen wieder zu verlassen. Präsident Prabowo Subianto macht den Verbleib von Fortschritten für die Palästinenser abhängig. Sollte das Gremium keinen Nutzen bringen oder indonesischen Interessen widersprechen, werde sich Jakarta zurückziehen, teilt die Regierung nach einem Treffen mit islamischen Gruppen mit.

5.15 Uhr: Trump will kurdische Beteiligung

rtr | US-Präsident Donald Trump ermutigt iranisch-kurdische Kräfte im Irak zu Angriffen auf den Iran. „Ich finde es wunderbar, dass sie das tun wollen, ich wäre dafür“, sagt er der Nachrichtenagentur Reuters. Iranisch-kurdische Milizen haben sich nach Angaben von drei mit der Angelegenheit vertrauten Personen in den vergangenen Tagen mit den USA darüber beraten, ob und wie sie die iranischen Sicherheitskräfte angreifen sollen. Die im irakisch-iranischen Grenzgebiet ‌ansässigen Gruppen trainieren demnach für einen solchen Angriff. Sicherheitskreisen zufolge gab es am Donnerstag zwei iranische Drohnenangriffe auf ein Lager der iranischen Opposition im irakischen Kurdistan.

5.55 Uhr: Raketenbeschuss auch am siebten Tag

afp | Israel und der Iran haben sich auch am siebten Tag des Iran-Kriegs mit schweren Angriffen überzogen. Die israelische Armee erklärte am Freitagmorgen, die „iranische Terrorregime-Infrastruktur“ in der Hauptstadt Teheran angegriffen zu haben. Das iranische Staatsfernsehen sprach von Explosionen in mehreren Gebieten der Stadt. Der israelische Armeechef Ejal Samir hatte zuvor die „nächste Phase“ in dem Krieg angekündigt.

Die iranischen Revolutionsgarden erklärten am Freitagmorgen nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna, Raketen in Richtung Tel Aviv abgefeuert zu haben. Es handle sich um einen Angriff mit Raketen und Drohnen, Ziel seien Orte „im Herzen von Tel Aviv“. In der israelischen Stadt waren Explosionen zu hören.

3.05 Uhr: Drohnenangriff auf Katar

rtr | Ein Drohnenangriff auf den Luftwaffenstützpunkt Al Udeid in Katar ist nach Angaben des dortigen Verteidigungsministeriums abgewehrt worden. Es handelt sich um den größten US-Stützpunkt im Nahen Osten.

2.55 Uhr: Hisbollah fordert Räumung der Grenze

rtr | Die libanesische Hisbollah-Miliz fordert die israelischen Anwohner zur Räumung von Grenzorten auf. In einer auf ihrem Telegram-Kanal auf Hebräisch veröffentlichten Nachricht heißt es, dass alle Ortschaften in einem Umkreis von fünf Kilometern zur Grenze geräumt werden müssen. Die Aggression des israelischen Militärs gegen die libanesische Souveränität und Zivilisten werde nicht unbeantwortet bleiben, erklärte die Miliz weiter.

2.05 Uhr: Syrien öffnet Luftkorridor

rtr | Syrien hat einen ‌Luftkorridor von der nördlichen Stadt Aleppo zum Mittelmeer für ausländische Fluggesellschaften geöffnet und will damit den lahmgelegten Flugverkehr in der Region entlasten. Der Korridor solle eine sichere Flugroute für ankommende und abfliegende Maschinen bieten, sagte der Leiter der Zivilluftfahrtbehörde, Omar Hosari. Zudem seien die Flugrouten im Norden des syrischen Luftraums in Richtung Türkei wieder freigegeben worden. Ein erster Flug der Syrian Air von Aleppo nach Istanbul ⁠sei bereits sicher gelandet und markiere die schrittweise Wiederaufnahme des Betriebs am internationalen Flughafen von Aleppo.

Die Fluggesellschaft Etihad Airways nimmt vom 6. bis 19. März den kommerziellen Flugbetrieb teilweise wieder auf. Zu den wichtigsten Zielen von und nach Abu Dhabi gehören demnach unter anderem Kairo, Delhi, London, Frankfurt, New York, Paris, Moskau, Toronto und Zürich, wie das Unternehmen mitteilt.

1.15 Uhr: VAE könnten iranische Vermögen einfrieren

rtr | Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) erwägen einem ‌Bericht des „Wall Street Journal“ ‌zufolge, iranische Vermögenswerte in Milliardenhöhe einzufrieren. Die Zeitung beruft sich dabei auf mit den Gesprächen vertraute Personen.

0.18 Uhr: US-Abgeordnete setzen Trumps Iran-Krieg keine Grenzen

dpa | US-Kongressabgeordnete haben dem militärischen Vorgehen von US-Präsident Donald Trump im Iran keine Grenzen gesetzt. Eine Abstimmung im Repräsentantenhaus über einen parteiübergreifenden Antrag, der dem Kongress ein stärkeres Mitspracherecht beim Einsatz der Streitkräfte eingeräumt hätte, kam nicht auf genug Stimmen. Vier Demokraten stimmten mit der Mehrheit der Republikaner dagegen. Eine ähnliche Maßnahme war am Mittwoch bereits im Senat geblockt worden.

Sogenannte War Powers Resolutions wurden erstmals in Reaktion auf den Vietnam-Krieg 1973 angewendet. Ein Hauptmerkmal solcher Resolutionen sind beschleunigte Verfahren, mit denen der Kongress über die Entsendung oder den Abzug von Truppen entscheiden kann.

23.38 Uhr: Trump droht Kuba

rtr | US-Präsident Donald Trump will ‌sich nach eigenen Angaben mit Kuba befassen, sobald der Konflikt im Iran beendet ist. Er wolle diesen Konflikt zuerst abschließen, sagte Trump bei einem Empfang des Fußballteams Inter Miami im Weißen Haus. Danach sei es „nur eine Frage der Zeit, bis Sie und viele großartige Menschen“ nach Kuba zurückkehren könnten.

23.01 Uhr: Ukraine unterstützt USA bei Drohnenabwehr

rtr | Die Ukraine will die USA bei der Abwehr iranischer Drohnen unterstützen. Man habe eine entsprechende Anfrage aus Washington erhalten, erklärt Präsident Wolodymyr Selenskyj auf der Plattform X. Er habe die Entsendung von Spezialisten und Ausrüstung angeordnet, um beim Schutz vor „Schahed“-Drohnen zu helfen.

19.51 Uhr: Kurden in Iran gegen das Regime

Ein Bündnis der wichtigsten kurdischen Parteien in Iran organisiert den Widerstand in der Opposition. Bekommen sie Waffen von den USA? Jean Dumler erklärt den Bündnisfall für die taz.

19.37 Uhr: Macron unterstützt Libanon

rtr | Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigt an, die libanesischen Streitkräfte mit gepanzerten Fahrzeugen und logistischer Unterstützung zu stärken. Es müsse alles getan werden, um zu verhindern, dass das Land erneut in einen Krieg hineingezogen werde. Die Hisbollah müsse ihr Feuer auf Israel sofort einstellen.

18.00 Uhr: Mehrheit der Deutschen hält Krieg für nicht gerechtfertigt

rtr | Die Mehrheit der Deutschen hält einer Umfrage zufolge den Angriffskrieg der USA und Israels gegen den Iran für nicht gerechtfertigt. 58 Prozent sehen dies so, wie eine repräsentative Erhebung für den ARD-Deutschland-Trend ergibt. Nur 25 Prozent der Befragten halten den Angriff für gerechtfertigt. 17 Prozent sind unentschieden oder machen keine Angaben. Die Meinungsforscher von infratest dimap befragten von Montag bis Mittwoch 1317 Wahlberechtigte. Die USA und Israel hatten am Samstag mit ihrem massiven Angriff auf den Iran begonnen und dabei auch dessen geistliches und politisches Oberhaupt, Ajatollah Ali Chamenei, getötet.