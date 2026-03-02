7.06 Uhr: Mehr als 30 Tote bei israelischen Angriffen

ap | Bei israelischen Angriffen auf den Libanon sollen mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen sein. Das libanesische Gesundheitsministerium sprach am Montag von mindestens 31 Toten und rund 150 Verletzten. Etwa zwei Drittel der Toten habe es im Süden des Landes gegeben. Vorausgegangen waren Raketenangriffe der Hisbollah auf Israel in Reaktion auf die Angriffe der USA und Israels auf den Iran, bei denen unter anderen der Oberste Führer Ajatollah Ali Chamenei getötet worden war.

6.56 Uhr: FBI untersucht Schüsse in Texas als Terrorakt

ap | Vor einer Bar in Austin im US-Bundesstaat Texas hat ein Schütze zwei Menschen getötet und 14 weitere verletzt. Der mutmaßliche Täter trug Kleidung mit dem Muster der iranischen Flagge und den Worten „Allahs Eigentum“, wie die Polizei der AP am Sonntag mitteilte. Das FBI untersucht die Schüsse, die auf den US-israelischen Angriff auf den Iran folgten, als möglichen Terrorakt. Die Polizei erschoss den Schützen, der den Angaben zufolge sowohl eine Pistole als auch ein Gewehr bei dem Angriff einsetzte.

Zu den Schüssen kam es am Sonntag kurz vor zwei Uhr nachts vor dem Buford's Backyard Beer Garden an der Sixth Street, nur wenige Kilometer von der University of Texas entfernt.

Der 53-jährige Verdächtige fuhr mehrfach an der Bar vorbei, bevor er anhielt und aus dem Fenster seines SUV schoss, wie Lisa Davis, die Polizeichefin von Austin, mitteilte. Er parkte, stieg aus und schoss weiter auf Menschen, die die Straße entlangspazierten, bevor Polizisten zur Kreuzung eilten und den Mann töteten, wie Davis weiter mitteilte. Drei der Verletzten hätten sich am Sonntagmorgen in kritischem Zustand befunden.

Die Behörden nannten kein klares Motiv für die Schüsse, fanden jedoch „Indikatoren“, die sie dazu veranlassten, die Möglichkeit einer terroristischen Tat in Betracht zu ziehen, wie Alex Doran, der kommissarische Leiter des FBI-Büros in San Antonio, mitteilte. „Es ist noch zu früh, um darüber eine endgültige Entscheidung zu treffen“, sagte Doran.

6.49 Uhr: Zypern: Beteiligen uns nicht an Einsätzen

rtr | Zypern wird sich Präsident Nikos Christodoulides zufolge nicht an Militäreinsätzen beteiligen. „Ich möchte klarstellen: Unser Land beteiligt sich in keiner Weise an militärischen Operationen und hat auch nicht die Absicht, sich daran zu beteiligen“, erklärt Christodoulides in einer Stellungnahme. Die britische Luftwaffenbasis Akrotiri auf Zypern sei in der Nacht von einer unbemannten Shahed-Drohne getroffen worden, teilt der Präsident mit. Er stehe in ständigem Kontakt mit europäischen Staats- und Regierungschefs und anderen über die Entwicklungen.

6.42 Uhr: Explosionen in mehreren Golfstaaten

afp | In mehreren Golfstaaten sowie in Jerusalem sind am Montagvormittag Explosionen zu hören gewesen. AFP-Reporter berichteten am Montagmorgen von lauten Detonationen in Katars Hauptstadt Doha, in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Bahrains Hauptstadt Manama – sowie in Jerusalem. Das bahrainische Innenministerium erklärte, bei iranischen Angriffen sei ein Mensch getötet worden.

Der Mensch sei getötet worden, als „an Bord eines ausländischen Schiffes in der Industriestadt Salman ein Feuer ausbrach, nachdem Trümmerteile einer abgefangenen Rakete heruntergefallen waren“, erklärte das bahrainische Innenministerium. Es handle sich um einen asiatischen Arbeiter, zwei weitere Menschen seien verletzt worden.

Augenzeugenberichten zufolge waren außerdem in der emiratischen Hauptstadt Abu Dhabi Explosionen zu hören. Die kuwaitische Armee fing derweil nach Angaben der kuwaitischen staatlichen Nachrichtenagentur eine unbekannte Anzahl „feindlicher“ Drohnen ab, die auf das Golfemirat abgefeuert worden seien. Demnach gab es keine Verletzten.

Die israelische Armee hatte zuvor erklärt, sie habe „Raketen identifiziert“, die aus dem Iran auf Israel abgefeuert worden seien. Die Luftabwehr sei aktiviert worden. Die Armee wies die Bevölkerung auf, Schutzräume aufzusuchen. Auch in der Region Tel Aviv waren Explosionen zu hören.

6.11 Uhr: Pentagon kündigt Pressekonferenz an

afp | Das Pentagon hat für Montagnachmittag eine Pressekonferenz von US-Verteidigungsminister Pete Hegseth zu den gemeinsamen Angriffen der USA und Israels auf Ziele im Iran angekündigt. Hegseth werde am Montag um 8.00 Uhr (Ortszeit, 14.00 Uhr MEZ) vor die Presse treten, teilte das Pentagon am Sonntag (Ortszeit) im Onlinedienst X mit. US-Generalstabschef Dan Caine werde ebenfalls an der Pressekonferenz teilnehmen.

Am Dienstag wird Hegseth außerdem gemeinsam mit US-Außenminister Marco Rubio die US-Kongressabgeordneten über den Fortschritt des Armeeeinsatzes informieren, wie das Weiße Haus bekanntgab. Die oppositionellen Demokraten werfen der US-Regierung vor, vor dem Beginn des Einsatzes nicht konsultiert worden zu sein.

5.58 Uhr: Mutmaßlicher Drohnenangriff in Zypern

dpa | Der britische Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern ist in der Nacht zum Montag mutmaßlich von einer Drohne getroffen worden. Das bestätigte das Verteidigungsministerium in London laut der Nachrichtenagentur PA. Bei dem Vorfall nahe der Hafenstadt Limassol sei niemand verletzt worden. Es gebe Maßnahmen zum Schutz der Truppen in der Region. Wer die Drohne abgefeuert hatte, war zunächst nicht bekannt.

Nach Informationen der zyprischen Regierung soll es sich um eine „unbemannte Drohne“ gehandelt haben, die nur geringen Schaden verursacht hat. In enger Zusammenarbeit mit der britischen Regierung und der Verwaltung der britischen Stützpunkte beobachte man die Lage genau. Der Nationale Sicherheitsrat tage weiterhin ununterbrochen.

Das Vereinigte Königreich beteiligt sich nach eigenen Angaben im Nahen Osten an einem defensiven Militäreinsatz gegen den Iran. Verteidigungsminister John Healey zufolge schießen britische Flugzeuge Drohnen und Raketen ab, wenn sie diese sehen. Die Einheiten starten demnach unter anderem in Bahrain und auf Zypern. Großbritannien unterhält dort zwei Stützpunkte.

Angehörige der Basis seien angewiesen worden, an Ort und Stelle zu bleiben und weitere Anweisungen abzuwarten. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass es zu weiteren Einschlägen komme. Explosionen und Sirenen seien auch in der nahegelegenen Stadt zu hören gewesen, berichteten übereinstimmend zyprische Nachrichtenportale.

Zyperns Regierung hatte zuvor Berichte zurückgewiesen, wonach iranische Raketen in Richtung der Mittelmeerinsel abgefeuert worden seien. Regierungssprecher Konstantinos Letymbiotis schrieb am Sonntag auf der Plattform X, entsprechende Darstellungen träfen nicht zu. Verteidigungsminister Healey hatte vor der Gefahr „zunehmend wahlloser iranischer Vergeltungsangriffe“ gewarnt. Dem britischen Sender Sky News sagte er, es seien zwei iranische Raketen in Richtung Zypern abgefeuert worden.

5.45 Uhr: Israel greift Libanon an

rtr | Mit dem Eingreifen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz hat sich der Konflikt um den Iran auf den Libanon ausgeweitet. Als Reaktion auf Raketen- und Drohnenangriffe der Hisbollah auf Israel hat das israelische Militär am Montag Ziele im gesamten Libanon angegriffen. Die Hisbollah bezeichnete ihren Angriff als Vergeltung für die Tötung des obersten iranischen Führers Ajatollah Ali Chamenei durch Israel und ‌die USA. Damit eröffnet die Miliz eine neue Front in dem Konflikt, der am Wochenende mit US-israelischen Angriffen auf den Iran begonnen hatte.

Das israelische Militär teilte zudem mit, es habe ranghohe Mitglieder der Hisbollah in Beirut sowie ein zentrales Mitglied im Südlibanon angegriffen. „Die Hisbollah hat über Nacht einen Feldzug gegen Israel eröffnet und ist für jede Eskalation voll verantwortlich“, sagte der israelische Generalstabschef Ejal Samir. Die Hisbollah erklärte ihrerseits, die fortgesetzten israelischen Angriffe gäben ihr das Recht, sich „zur geeigneten Zeit und am geeigneten Ort“ zu verteidigen.

In der libanesischen Hauptstadt Beirut erschütterten mehr als ein Dutzend Explosionen die von der Hisbollah kontrollierten südlichen Vororte. Das israelische Militär teilte mit, es habe ranghohe Hisbollah-Mitglieder in der Nähe von Beirut ⁠angegriffen und wies die Bewohner Dutzender Dörfer im Süd- und Ostlibanon an, die Gebiete zu verlassen.

Noch am Samstag hatte die libanesische Regierung mitgeteilt, der US-Botschafter habe versichert, Israel werde nicht eskalieren, solange es keine feindseligen ‌Handlungen von libanesischer Seite ‌gebe. Der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam bezeichnete den Raketenbeschuss aus ⁠dem Südlibanon in Richtung Israel als „unverantwortlichen“ und „fragwürdigen Akt“, der die Sicherheit des Landes gefährde.

Den Berichten zufolge handelt es sich um die heftigsten Angriffe auf ‌die südlichen Vororte Beiruts seit dem ‌Konflikt zwischen Israel und der Hisbollah im Jahr 2024. Beide Seiten hatten sich damals auf einen von den USA vermittelten Waffenstillstand geeinigt.

5.44 Uhr: Irans Sicherheitsrat lehnt Verhandlungen mit den USA ab

afp | Nach massiven Luftangriffen der USA und Israels auf den Iran hat Irans einflussreicher Sicherheitsratschef Ali Laridschani jegliche Verhandlungen mit der US-Regierung abgelehnt. „Wir werden nicht mit den USA verhandeln“, erklärte Laridschani am Montag im Onlinedienst X. Er wies Medienberichte zurück, wonach iranische Vertreter versucht hätten, Gespräche mit Washington aufzunehmen.

Laridschani warf US-Präsident Donald Trump außerdem vor, die Region „mit seinen ‚illusorischen Träumen‘ ins Chaos gestürzt“ zu haben. Nun sorge Trump sich um Verluste unter den US-Streitkräften.

5.35 Uhr: USA hatten keine Hinweise auf iranischen Erstschlag

rtr | Der US-Regierung haben Insidern zufolge vor den Angriffen auf den Iran keine Hinweise auf einen bevorstehenden Erstschlag Teherans vorgelegen. Dies räumten laut Insidern Vertreter der Regierung von US-Präsident Donald Trump demnach bei einer Unterrichtung von Kongressmitarbeitern ein. Zuvor hatten Regierungsvertreter die Angriffe damit begründet, dass man einem iranischen Angriff zuvorkommen wolle.

5.34 Uhr: Binnen 24 Stunden 1.000 Ziele im Iran angegriffen

dpa | Das US-Militär hat in den ersten 24 Stunden seiner Angriffe im Iran nach eigenen Angaben mehr als 1.000 Ziele angegriffen. Dazu gehörten unter anderem das Hauptquartier der Revolutionsgarden, Luftabwehrsysteme, Kriegsschiffe, U-Boote, militärische Kommunikationseinrichtungen, Kommandozentren sowie Stellungen mit ballistischen Raketen. Das teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando des Militärs (Centcom) mit.

Es gehe bei den Angriffen darum, Irans Sicherheitsapparat unbrauchbar zu machen. Höchste Priorität werde Zielen eingeräumt, die eine unmittelbare Bedrohung darstellten, erklärte Centcom. Die Bilanz auf der Webseite des US-Militärs bezog sich auf die ersten 24 Stunden der Angriffe, also bis einschließlich Sonntagmorgen. Seither gab es zahlreiche weitere Angriffe durch das israelische und das amerikanische Militär.

Bei den Einsätzen der ersten 24 Stunden kamen demnach unter anderem eine ganze Reihe Kampfflugzeuge zum Einsatz (darunter die Typen F-18, F-16, F-22, F-35, A-10) genauso wie Flugzeuge zur Luftraumüberwachung, Tankflugzeuge, Tarnkappenbomber, Drohnen, Flugzeugträger, Zerstörer und U-Boote sowie Mehrfachraketenwerfer vom Typ Himars. Zudem seien Luftabwehrsysteme der Typen Patriot und THAAD im Einsatz gewesen. Letzteres dient vor allem zum Abfangen ballistischer Raketen.

5.29 Uhr: Miliz im Irak: Haben US-Truppen in Bagdad angegriffen

dpa | Eine mit dem Iran verbündete Miliz im Irak hat nach eigenen Angaben einen Stützpunkt der US-Truppen in der Hauptstadt Bagdad angegriffen. Sie habe heute am frühen Morgen den US-Stützpunkt in der Nähe des Flughafens mit einer Drohne angegriffen, teilte Saraja Aulija al-Dam mit. Es handle sich dabei um eine „Vergeltung für den getöteten Anführer Ali Chamenei“ und eine „Unterstützung“ für den Iran. Eine Bestätigung von offizieller irakischer Seite oder vom US-Militär gab es zunächst nicht.

Saraja Aulija al-Dam ist eine kleinere Miliz, die seit einigen Jahren im Irak auf sich aufmerksam machte vor allem mit Angriffen auf US-Truppen und -Konvois im Irak. Sie hat Verbindungen zu den sogenannten Volksmobilisierungseinheiten (PMU), einem einflussreichen Netzwerk aus schiitischen bewaffneten Gruppen, von denen viele vom Iran unterstützt werden und die im Irak großen Einfluss haben. In Bagdad kam es nach der Tötung von Irans oberstem Führer Ajatollah Chamenei am Sonntag bereits zu Protesten am Regierungsviertel mit der US-Botschaft.

5.22 Uhr: Israelische Armee ruft Menschen im Libanon zur Evakuierung auf

afp | Nach Angriffen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz auf Israel hat die israelische Armee die Bewohner von etwa 50 Städten und Dörfern im Süden und Osten Libanon zur Evakuierung aufgerufen. „Zu Ihrer Sicherheit verlassen Sie bitte sofort Ihre Häuser und begeben Sie sich mindestens 1000 Meter von Ihrem Dorf entfernt in offene Gebiete“, erklärte eine israelische Armeesprecherin am Montag im Onlinedienst X.

Zuvor hatte die Hisbollah Israel aus dem Libanon angegriffen. Die Miliz erklärte, „als Vergeltung“ für die Tötung des obersten iranischen Führers Ayatollah Ali Chamenei bei Angriffen der USA und Israels auf den Iran Raketen und Drohnen auf Israel abgefeuert zu haben. Die israelische Armee erklärte, ein aus dem Libanon abgefeuertes Geschoss abgefangen zu haben.

Der libanesische Regierungschef Nawaf Salam bezeichnete die Angriffe aus dem Süden des Landes auf Israel als „unverantwortliche und verdächtige Handlung, die die Sicherheit und Stabilität des Libanon gefährdet“. Der libanesische Präsident Joseph Aoun erklärte, die Raketen auf Israel richteten sich „gegen all die Anstrengungen und Bemühungen des libanesischen Staates, den Libanon von den gefährlichen militärischen Konfrontationen fernzuhalten, die sich in der Region abspielen“.

Die israelische Armee erklärte daraufhin, Ziele der Hisbollah „überall im Libanon“ anzugreifen. Später erklärte die Armee, bei „gezielten“ Angriffen ein hochrangiges Hisbollah-Mitglied in Beirut und ein weiteres im Süden des Landes getroffen zu haben. Israels Generalstabschef Ejal Samir erklärte, die Hisbollah habe „über Nacht eine Offensive gegen Israel eröffnet und trägt die volle Verantwortung für jede Eskalation“.

4.53 Uhr: Erneut Explosionen in Kuwait

rtr | In Kuwait sind Augenzeugenberichten zufolge den dritten Tag in Folge laute Explosionen und Sirenen zu hören. Der Iran hatte nach amerikanisch-israelischen Angriffen auf die Islamische Republik auch Vergeltungsschläge gegen benachbarte Golfstaaten gestartet.

4.31 Uhr: Reisende sitzen in Nahost fest

dpa | Die Flugzeuge starten nicht, die Kreuzfahrtschiffe fahren nicht ab, dafür gibt es immer wieder Raketenalarm: Tausende Urlauber aus der ganzen Welt sitzen im Kriegsgebiet in Nahost fest. Wann eine Ausreise für die Betroffenen wieder möglich sein wird, ist laut Außenminister Johann Wadephul gegenüber der „Bild“ derzeit nicht absehbar.

Das dürfte vor allem davon abhängen, wie sich der Konflikt zwischen Israel, den USA und dem Iran in den nächsten Tagen entwickelt. Israel und die USA hatten am Samstagfrüh Luft- und Raketenangriffe gegen Ziele im Iran begonnen, bei denen auch Religionsführer und Staatsoberhaupt Ajatollah Ali Chamenei getötet wurde. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf Ziele in der Golfregion, in der es US-Militärstützpunkte gibt.

Daraufhin wurde etwa an den Flughäfen von Dubai der Flugverkehr bis auf weiteres ausgesetzt. Airports und nationale Fluggesellschaften in den Vereinigten Arabischen Emiraten haben der Generalbehörde für Zivilluftfahrt zufolge bereits rund 20.200 Passagiere betreut, deren Flüge verschoben werden mussten.

Es wurden vorübergehende Unterkünfte, Mahlzeiten und Erfrischungen bereitgestellt. Außerdem wollen die Vereinigten Arabischen Emirate „alle Unterbringungs- und Verpflegungskosten für betroffene und gestrandete Passagiere“ übernehmen, teilte die Behörde mit.

4.30 Uhr: Kleinere vierstellige Zahl an EU-Bürgern ist noch im Iran

dpa | Im Iran halten sich schätzungsweise noch ein paar Tausend Menschen auf, die die Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaates besitzen, wie eine ranghohe EU-Beamtin in Brüssel mitteilte. Viele von ihnen hätten allerdings auch die iranische Staatsangehörigkeit und wollten nicht zwingend das Land verlassen, ergänzte sie. Genaue Angaben zur Zahl der Menschen, die evakuiert werden wollen, machte sie nicht.

Deutlich mehr Menschen mit Staatsangehörigkeit eines EU-Staates sitzen den Angaben zufolge unfreiwillig in Ländern rund um den Iran fest, weil ihre Flüge wegen Luftraumsperrungen gestrichen wurden. Um ihnen bestmöglich zu helfen, wurde ein EU-Netzwerk für konsularische Zusammenarbeit aktiviert, das die Koordinierung von Evakuierungsbemühungen erleichtern soll.

4.27 Uhr: Irakische Miliz bekennt sich zu Drohnenangriff

ap | Die proiranische irakische Miliz Saraja Awlija al-Dam hat sich zu einem Drohnenangriff auf US-Truppen am Flughafen in der irakischen Hauptstadt Bagdad bekannt. Der Angriff war Vergeltung für den Tod des iranischen obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei, wie die Gruppe am Montag mitteilte. Saraja Awlija al-Dam ist eine der schiitischen Milizen, die nach der von den USA geführten Invasion im Jahr 2003 im Irak tätig wurde, die den damaligen Machthaber Saddam Hussein stürzte. Die USA und der Irak haben sich zunächst nicht zu der Erklärung geäußert.

4.00 Uhr: Sondersitzung des IAEA

afp | Wegen der massiven Angriffe der USA und Israels auf den Iran kommt der Gouverneursrat der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) am Montag zu einer Sondersitzung zusammen. Die Sitzung erfolgt auf Antrag Russlands, eines wichtigen Verbündeten des Iran. Nach dem Beginn der Angriffe am Samstag hatte die IAEA die Konfliktpartien zur Zurückhaltung aufgerufen. Westliche Staaten, allen voran die USA und Israel, werfen dem Iran vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran weist dies zurück und besteht auf seinem Recht zur Nutzung der Atomtechnologie für zivile Zwecke.

3.48 Uhr: Iran-Konflikt treibt Ölpreis

rtr | Die Ölpreise sind am Montag nach Angriffen auf Tanker im Nahen Osten um mehr als sieben Prozent auf den höchsten Stand seit Monaten gestiegen. Grund dafür ist die Eskalation des Konflikts zwischen dem Iran, Israel und den USA, die den Öltransport in der wichtigen Förderregion stört. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich in der Spitze auf 82,37 Dollar, den höchsten Stand seit Januar 2025. Der Preis für US-Leichtöl WTI stieg zeitweise auf 75,33 Dollar und erreichte damit den höchsten Wert seit Juni 2025.

Die iranischen Revolutionsgarden teilten ‌mit, sie hätten drei Tanker aus den USA und Großbritannien im Golf und in der Straße von Hormus mit Raketen getroffen. Zudem erklärte der Iran, die Schifffahrt durch die Straße von Hormus sei gesperrt. Bei den Angriffen wurden Reedereikreisen und Behördenvertretern zufolge mindestens drei Tanker beschädigt und ein Seemann getötet. Konkret wurde nach Angaben des Schiffsdienstleisters V. Ships Asia der Öltanker „MKD VYOM“ vor der Küste Omans beschossen, wobei ein Besatzungsmitglied ums Leben kam.

Die Angriffe haben bereits spürbare Folgen für den Seehandel. Die dänische Reederei Maersk kündigte an, Schiffe um das Kap der Guten Hoffnung an der Südspitze Afrikas umzuleiten. Mehr als 200 Schiffe, darunter Öl- und Gastanker, lagen Schiffsdaten zufolge am Sonntag vor der Meerenge vor Anker. Das japanische Handelshaus Itochu teilte mit, ‌es gebe bereits „einige Auswirkungen“ auf seine Lieferungen von Rohöl und Ölprodukten aus der Golfregion.

3.21 Uhr: Bahrain fängt Dutzende iranische Raketen ab

ap | Bahrain hat seit Beginn der iranischen Angriffe auf das Land eigenen Angaben zufolge 61 Raketen und 34 Drohnen abgefangen.Das bahrainische Militär erklärte, dass die iranischen Angriffe auf zivile Einrichtungen und Privatbesitz abzielten und einen schweren Verstoß gegen die Prinzipien des Völkerrechts darboten. „Diese wahllosen und abscheulichen Angriffe stellen eine direkte Bedrohung für die Sicherheit und Stabilität der Region dar“, hieß es weiter.

3.17 Uhr: Ranghohe Hisbollah-Mitglieder attackiert

dpa | Die israelische Armee hat bei nächtlichen Angriffen in der libanesischen Hauptstadt Beirut nach eigenen Angaben ranghohe Mitglieder der mit dem Iran verbündeten Hisbollah-Miliz angegriffen. Wie die Armee weiter mitteilte, sei ein weiterer wichtiger „Hisbollah-Terrorist“ im Süden des Libanons getroffen worden.

Das israelische Militär reagierte damit auf einen nächtlichen Raketenangriff der Schiiten-Miliz auf Israel. Ein Geschoss sei abgefangen worden, mehrere andere in offenem Gelände niedergegangen, hieß es.

Es ist das erste Mal seit Beginn einer Waffenruhe zwischen der Hisbollah und Israel im November 2024, dass die vom Iran unterstützte Schiiten-Miliz Israel mit Raketen angegriffen hat. Sie begründete den Angriff in der Nacht mit der Tötung des obersten Führers des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, bei einem israelischen Luftangriff am Samstag in der iranischen Hauptstadt Teheran.

Nach den US-israelischen Luftangriffen auf den Iran am Wochenende startete die Islamische Republik Raketenangriffe auf US-Stützpunkte in der Region sowie auf zivile Infrastrukturen, darunter Flughäfen, Hotels und in einigen Fällen auch Wohngebäude. Dazu gehörte auch Bahrain, das die Fünfte Flotte der US-Navy beherbergt.

3.01 Uhr: Katar: Bevölkerung soll zu Hause bleiben

ap | Das katarische Innenministerium hat die Bevölkerung aufgerufen, angesichts der Lage in der Region zu Hause zu bleiben. In einem Beitrag in den sozialen Medien forderte das Ministerium die Menschen auf, nur in „absoluten Notfällen“ nach draußen zu gehen und sich von Fenstern und offenen Bereichen fernzuhalten.

Nach den US-israelischen Luftangriffen auf den Iran startete die Islamische Republik Raketenangriffe auf US-Stützpunkte in der Region sowie auf zivile Infrastrukturen, darunter Flughäfen, Hotels und in einigen Fällen auch Wohngebäude. Dazu gehörte auch Katar, das die größte US-Militärbasis im Nahen Osten beherbergt.

2.47 Uhr: Hisbollah-Miliz greift Israel an Seite des Irans an

dpa | Die Hisbollah-Miliz im Libanon hat an der Seite des Irans Israel mit Raketen angegriffen. Damit reagiert sie nach eigenen Angaben auf die Tötung des obersten Führers des Irans, Ajatollah Ali Chamenei, bei einem israelischen Luftangriff am Samstag in Irans Hauptstadt Teheran. Das teilte die vom Iran unterstützte Miliz in der Nacht mit. Kurz darauf begann die israelische Armee nach eigenen Angaben Stellungen der Hisbollah im nördlichen Nachbarland zu bombardieren. Augenzeugen berichteten von Explosionen auch in südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut, einer Hochburg der Schiiten-Milz.

Man werde gegen die Entscheidung der Hisbollah, sich an den iranischen Gegenangriffen zu beteiligen, vorgehen und nicht zulassen, dass die Miliz eine Bedrohung für den Staat Israel darstellt, teilte die israelische Armee mit. Sie fing kurz zuvor nach eigenen Angaben ein Geschoss der Hisbollah ab, mehrere andere seien in offenem Gelände niedergegangen.

2.35 Uhr: Trump rechnet mit vierwöchigem Militäreinsatz

afp | Kein baldiges Ende in Aussicht: US-Präsident Donald Trump geht nach eigenen Worten von einem rund vierwöchigen Militäreinsatz gegen den Iran aus. Der Iran sei ein „großes Land“, daher werde der Einsatz „vier Wochen dauern – oder weniger“, sagte Trump am Sonntag der britischen Zeitung „Daily Mail“. Die pro-iranische Hisbollah-Miliz griff derweil aus dem Libanon Ziele in Israel an. Die israelische Armee reagierte mit Angriffen auf Hisbollah-Ziele im nördlichen Nachbarland.

In einer Videobotschaft forderte Trump die iranischen Streitkräfte und die Polizei erneut auf, die Waffen niederzulegen und sich zu ergeben. Anderenfalls drohe ihnen „der sichere Tod“. „Es wird nicht schön“, warnte er. Nach dem Tod von drei US-Militärangehörigen drohte Trump zudem mit „Rache“ und warnte, es werde „wahrscheinlich“ weitere Todesopfer in den Reihen der US-Armee geben.

2.25 Uhr: Australien schließt militärische Beteiligung aus

rtr | Australien schließt eine militärische Beteiligung am Konflikt mit dem Iran aus. Man habe sich nicht an den bisherigen Schlägen beteiligt und sehe auch künftig keine Beteiligung vor, sagte Außenministerin Penny Wong. Die Regierung bemühe sich um die Evakuierung von rund 115.000 Australiern aus der Region. Dies gestalte sich wegen der Luftraumsperrungen jedoch schwierig, erklärte Wong. Der australische Verteidigungsminister Richard Marles erklärte, die Regierung habe bereits Maßnahmen für die Sicherheit von etwa ‌100 australischen Soldatinnen und Soldaten ergriffen. Diese sind auf dem Luftwaffenstützpunkt Al Minhad in der Nähe von Dubai stationiert, der zur Unterstützung von UN-Missionen genutzt wird.

2.24 Uhr: Israel startet Luftangriff auf Beirut

ap | Israel hat einen Luftangriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut gestartet. Nach Angaben des Militärs reagiert das Land damit auf einen Angriff der libanesischen Hisbollah-Miliz. Diese hatte in der Nacht auf Montag Raketen über die Grenze abgefeuert. Es war das erste Mal seit mehr als einem Jahr, dass die militant-islamistische Hisbollah sich zu einem Angriff gegen Israel bekannte. Die Angriffe seien Vergeltung für die Tötung des iranischen obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei sowie für „wiederholte israelische Aggressionen“, hieß es in einer Erklärung der Miliz.

Das israelische Militär teilte mit, ein Geschoss, das die Grenze überschritten hatte, sei abgefangen worden, mehrere weitere seien in unbewohnten Gebieten niedergegangen. Verletzte oder Schäden wurden nicht gemeldet.

2.01 Uhr: Raketentrümmer stürzen auf Schiff in Bahrain

dpa | In Bahrain sind Trümmer einer von der Luftabwehr abgefangenen Rakete auf ein Schiff gestürzt und haben ein Feuer ausgelöst. Dabei kam ein aus Asien stammender Arbeiter ums Leben, zwei weitere wurden schwer verletzt, wie das Innenministerium des Inselstaats im Persischen Golf auf der Plattform X mitteilte. Der Brand in einem Hafengebiet nahe der Hauptstadt Manama sei inzwischen gelöscht worden.

Der Iran greift im Rahmen seiner Gegenangriffe US-Verbündete und amerikanische Stellungen in der Region an. Bahrain ist unter anderem der Hauptsitz der US-Marine im Nahen Osten. Dort ist die sogenannte Fünfte Flotte der Marine beheimatet. Am Samstag war bei einem iranischen Drohnenangriff auf den internationalen Flughafen in Bahrain Sachschaden entstanden.

1.12 Uhr: Israels Luftwaffe startet neue Angriffe in Teheran

dpa | Die israelische Luftwaffe setzt ihre Attacken gegen Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran fort. Es sei eine neue umfangreiche Angriffswelle gegen das „iranische Terrorregime im Herzen von Teheran“ begonnen worden, teilte das Militär in der Nacht ohne weitere Details mit.

Die Entfernung zwischen der israelischen Stadt Tel Aviv und Teheran beträgt Luftlinie rund 1.600 Kilometer. Der am Samstagmorgen in Koordination mit den verbündeten USA gestartete Einsatz der israelischen Luftwaffe gegen den Erzfeind Iran ist nach Armeeangaben der bisher größte in ihrer Geschichte.

0.45 Uhr: Russland evakuiert Hunderte Staatsbürger

rtr | Russland beginnt mit der Evakuierung seiner Staatsbürger aus dem Iran. Rund 500 Russen würden über Aserbaidschan aus dem Land gebracht, teilt ‌die russische Botschaft in Baku am Sonntag (Ortszeit) mit. Das russische Außenministerium hatte seinen Staatsbürgern nach den Militärschlägen der USA und Israels empfohlen, sichere Regionen im Iran und in Israel aufzusuchen oder die Länder zu verlassen. Aus aserbaidschanischen Regierungskreisen verlautete zudem, binnen 38 Stunden seien bereits 192 Menschen aus dem Iran nach Aserbaidschan gebracht worden, ‌darunter 82 aserbaidschanische Staatsbürger.

0.21 Uhr: Emirate: 152 Raketen und 500 Drohnen abgewehrt

dpa | Das Militär der Vereinigten Arabischen Emirate hat nach eigenen Angaben inzwischen 152 ballistische Raketen und 506 Drohnen aus dem Iran abgewehrt. Das erklärte das Verteidigungsministerium auf der Plattform X. Zudem seien 35 Drohnen abgestürzt, 13 Raketen seien ins Wasser gefallen. Auch seien zwei Marschflugkörper abgefangen und zerstört worden. Am Samstagabend hatten die Emirate bereits die Abwehr von 132 ballistischen Raketen und 195 Drohnen seit Beginn der iranischen Angriffe bestätigt.

0.01 Uhr: Deutschland behält sich „militärische Defensivmaßnahmen“ vor

dpa | Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben den Iran zu einem Stopp von Raketenangriffen auf Länder im Nahen Osten aufgefordert und behalten sich auch militärische Abwehrmaßnahmen vor. Die Angriffe seien „wahllos und unverhältnismäßig“, hieß es in einer in Berlin verbreiteten gemeinsamen Erklärung von Kanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premier Keir Starmer. Starmer erlaubte den USA, britische Stützpunkte für Schläge gegen Irans Raketen-Anlagen zu nutzen.

Aus deutschen Regierungskreisen hieß es zur Erläuterung, es gehe darum, „dass wir uns das Recht vorbehalten, unsere Soldaten in der Region zu schützen, falls sie angegriffen werden. Dieses Recht zur Selbstverteidigung nehmen die Soldaten der Bundeswehr wahr.“ Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.

In der Erklärung betonen Merz, Macron und Starmer: „Wir werden die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um unsere Interessen und die unserer Verbündeten in der Region zu verteidigen. Dies kann potenziell auch, falls notwendig, das Ermöglichen von verhältnismäßigen militärischen Defensivmaßnahmen einschließen, um die Fähigkeit des Iran, Raketen und Drohnen abzufeuern, an der Quelle zu zerstören.“ Dazu werde man auch mit den USA und den Verbündeten in der Region zusammenarbeiten.