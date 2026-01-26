piwik no script img

Islamwissenschaftlerin über Iran„Man kann von bürgerkriegsähnlichen Zuständen sprechen“

Das Problem für die iranische Protestbewegung ist, dass die Opposition nicht geeint ist, sagt die Kieler Professorin Anja Pistor-Hatam.

Menschen, die teils maskiert sind, stehen bei Dunkelheit um ein Feuer
Kein friedlicher Protest mehr: De­mons­tran­t:in­nen Anfang Januar im Iran Foto: dpa/UGC/AP

Interview von

Wilfried Hippen

taz: Frau Pistor-Hatam, hat sich die Frage der Menschenrechte und Menschenwürde in der Islamischen Republik Iran in den letzten Wochen für Sie grundsätzlich geändert?

Anja Pistor-Hatam: Nein, denn daran lässt sich erklären, mit welchen Argumenten die geistlichen Führer dieses Systems ihre Position verteidigen und wie sie begründen, dass sie Menschen, die sich gegen sie auflehnen, auch töten dürfen. Nach der Auffassung hochrangiger schiitischer Rechtsgelehrter, die das System unterstützen, kann man seine Würde erwerben oder verlieren. Wenn man ein frommer Mensch ist und im Staat ein rechtschaffenes Leben führt, hat man eine Würde. Wenn man aber gegen diesen Staat kämpft, verliert man seine Würde. Dies widerspricht eindeutig der Auffassung, die die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von Menschenwürde vertritt.

taz: Wie erklären Sie sich die extreme Gewalt, mit der jetzt gegen De­mons­tran­t*in­nen vorgegangen wurde?

Pistor-Hatam: Sie hat eine neue Qualität erreicht, weil das Regime mit dem Rücken zur Wand steht. Aber seit sich die Islamische Republik formiert hat, gab es Massenhinrichtungen politischer Gegner. Und bei allen Demonstrationen der letzten Jahre und Jahrzehnte hat es Verletzte und Tote gegeben. Aber das Ausmaß der Gewalt, wie sie jetzt vorherrscht, hatten sich viele Menschen so nicht vorstellen können. Dies erinnert an die unglaubliche Brutalität und das Verschwindenlassen vieler Menschen während des Tiananmen-Massakers 1989 in Peking.

taz: Aber waren dort die Bedingungen nicht schon darum ganz anders, weil die Mehrzahl der Bevölkerung in China nicht auf der Seite der Demonstranten stand?

Pistor-Hatam: Ja, das ist richtig. Der Vorteil in Iran war jetzt, dass viele Menschen aus allen Bevölkerungsschichten auf die Straße gegangen sind. Also nicht nur Studierende, Frauen oder die Händler in den Basaren.

Anja Pistor-Hatam
Bild: Jürgen Haacks/Uni Kiel
Im Interview: Anja Pistor-Hatam

geboren 1962, hat Islamwissenschaft sowie Neuere und Neueste Geschichte in Freiburg studiert. Seit 2003 ist sie Professorin für Islamwissenschaft an der Universität Kiel

taz: Macht das nicht Hoffnung?

Pistor-Hatam: Ja, aber der Nachteil ist, dass es weder im Land noch außerhalb Irans eine organisierte Opposition gibt. Jetzt richten sich viele Augen auf Reza Pahlavi. Seine Leute versuchen seine Rückkehr sehr zu forcieren, aber das ist in meinen Augen keine wirkliche Lösung. Das Problem ist auch, dass Persönlichkeiten wie die Nobelpreisträgerin Narges Mohammadi im Gefängnis sitzen und jetzt auch noch von den Anhängern Reza Pahlavis diskreditiert werden. Es gibt offenbar niemanden, der einen Großteil der Bevölkerung hinter sich bringen und ihr eine Vision für die Zukunft anbieten kann.

Vortrag

„Menschenrechte und Menschenwürde in der Islamischen Republik Iran“, 27. Januar, 19.30 Uhr, Plenarsaal im Rathaus Norderstedt, Rathausallee 50

taz: Es gibt also im iranischen Widerstand eine tiefgehende Spaltung?

Pistor-Hatam: Die gab es schon von Anfang an. Meines Wissens hat es in der ganzen Zeit seit Gründung der Islamischen Republik kein Bündnis von Oppositionsgruppen gegeben. Aber wenn das fehlt, können sie das System nicht wirkungsvoll bekämpfen.

Die Menschen können resignieren, weil sie nicht sterben wollen. Aber es gibt auch viele junge Leute, die sagen, dann sterbe ich eben, ich habe sowieso kein Leben in diesem Land

taz: In den Medien wird ja jetzt auch schon von der Niederschlagung der Bewegung gesprochen.

Pistor-Hatam: Im Moment ist alles offen, aber der wesentliche Punkt ist, dass die maßlose, unbarmherzige Brutalität des Systems zeigt, dass es keinen Zentimeter zurückweichen wird. Was haben die Menschen jetzt für eine Möglichkeit? Sie können resignieren, weil sie nicht sterben wollen. Aber es gibt auch viele junge Leute, die sagen, dann sterbe ich eben, ich habe sowieso kein Leben in diesem Land. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, dass die Leute einfach zu Hause bleiben, nicht zur Arbeit gehen und streiken. Und möglicherweise ließe sich das System mit Waffengewalt beseitigen. Aber dafür bräuchte es eine massive Bewaffnung der Bevölkerung, und das würde den Bürgerkrieg dramatisch eskalieren lassen.

taz: Für Sie herrscht also schon ein Bürgerkrieg im Iran?

Pistor-Hatam: Ja. Das Regime führt einen Krieg gegen seine eigene Bevölkerung. Und es gibt Videoaufnahmen von Menschen, die mit ihren Autos in Gruppen von Revolutionsgardisten gefahren sind. Wenn Moscheen und Polizeistationen angegriffen werden, dann ist das auch Gewalt vonseiten der Demonstranten und kein friedlicher Protest mehr. Insofern kann man meines Erachtens von zumindest bürgerkriegsähnlichen Zuständen sprechen.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Iranische Revolution #Iranische Revolutionsgarden #Proteste in Iran #Protest #Iran
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Mädchen vor Raketen
Politik und Protest in Iran Gefangen im Netz der Revolutionsgarden

Sie unterdrücken, töten – und profitieren. Warum die Revolutionsgarden in der Islamischen Republik die Macht haben. Und sogar die Mullahs überdauern könnten.

Von Kourosh Ardestani
Viele Menschen mit Mundschutzmasken um ein offenes Feuer auf einer nächtlichen Straße
Protestwelle im Iran Aktivisten legen neue Opferzahlen vor

Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA meldet, dass deutlich mehr Menschen ums Leben gekommen seien, als die Regierung in Teheran bisher angegeben hat. In Düsseldorf werden Tausende zu Anti-Mullah-Regime-Demos erwartet.

Eine Moschee mit Brandspuren
Was bei den Protesten in Iran geschah „Überall war Blut, Blut über Blut. Die Straßen voller Blut“

Seit bald drei Wochen ist das Netz abgeschaltet. In einem kurzen Moment der Verbindung berichtet ein junger Teheraner der taz von seinen Erlebnissen am 8. und 9. Januar.

Von Mahtab Qolizadeh
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Grüne und Linke nach Mercosur-Abstimmung Brandmauer für An­fän­ge­r*in­nen
2
ICE in Minneapolis Nichts ist mehr sicher – alles ist möglich
3
Arbeitspolitik des Kanzlers Arbeit haben oder nicht Arbeit haben, das ist hier die Frage
4
Brief an Ministerin Dorothee Bär Wir sind keine Gebärmaschinen
5
Deutsches Gold in den USA Das Metall muss zurück
6
Friedensverhandlungen für die Ukraine Theater und Realität