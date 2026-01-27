piwik no script img

USA und die Proteste im IranTrump wirbt für diplomatische Lösung und droht mit „Armada“

Bezüglich der Proteste im Iran hat der US-Präsident wohl noch nicht über sein Vorgehen entschieden. Aber er verweist auf Venezuela.

Straßenszene in Teheran, an einer Kreuzung ein Banner. Es zeigt einen stilisierten Flugzeugträger, der eine Blutspur hinter sich herzieht
Teheran, Iran, 26. Januar: Passantin vor riesigem Anti-US-Plakat Foto: Majid ASgaripour/Wana News Agency/reuters

dpa | Iran ist nach Darstellung von US-Präsident Donald Trump an einer diplomatischen Lösung der Spannungen mit den USA interessiert. Die Lage mit Iran sei „im Fluss“, weil die US-Regierung eine große Kriegsflotte in die Region entsandt habe, sagte Trump dem US-Nachrichtenportal „Axios“ in einem Interview. „Wir haben eine große Armada neben Iran. Größer als (vor der Küste von) Venezuela“, sagte der Republikaner. Er glaube aber, dass Teheran ein Abkommen schließen wolle.

US-Flugzeugträgerverband in der Region angekommen

„Sie wollen einen Deal machen. Das weiß ich. Sie haben mehrfach angerufen. Sie wollen reden“, fügte der US-Präsident hinzu. Eine Flotte von Kriegsschiffen samt dem Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ ist unterdessen in der Region angekommen, wie das Regionalkommando des US-Militärs Centcom mitteilte. Nähere Angaben zur genauen Position des Schiffsverbunds gab es nicht.

Trump hatte ein militärisches Eingreifen seines Landes in Iran wegen der Tötung Tausender Demonstranten bei den jüngsten Massenprotesten in der Islamischen Republik zuletzt nicht ausgeschlossen.

Das Menschenrechtsnetzwerk HRANA mit Sitz in den USA meldete unterdessen 6.126 bestätigte Todesopfer in Iran, unter ihnen 5.777 Protestierende. Zusätzlich prüft HRANA nach eigenen Angaben 17.091 weitere mutmaßliche Fälle. Zudem sollen 11.009 weitere Menschen schwer verletzt worden sein. Nach Angaben der Aktivisten haben Sicherheitskräfte 41.880 Menschen festgenommen. Alle Angaben lassen sich derzeit nicht unabhängig überprüfen.

Chamenei und Trump verschärften den Konflikt

In einem Interview mit dem Nachrichtenportal „Politico“ hatte sich Trump kürzlich für einen Regierungswechsel in Iran ausgesprochen: „Es ist Zeit, nach einer neuen Führung in Iran zu suchen.“ Irans oberster Führer Ajatollah Ali Chamenei hatte Trump zuvor für die Proteste verantwortlich gemacht und als „Verbrecher“ bezeichnet. Amerika müsse zur Verantwortung gezogen werden.

Irans Präsident Massud Peseschkian erklärte, jede Aggression gegen Chamenei wäre gleichbedeutend mit einem umfassenden Krieg gegen die iranische Nation. Das US-Außenministerium warnte daraufhin Iran vor Angriffen auf US-Stützpunkte und kündigte für diesen Fall eine entschlossene Reaktion an.

Iran: Beobachten die Bewegungen der Feinde

„Ich würde es vorziehen, wenn nichts passiert, aber wir beobachten sie sehr genau“, sagte Trump über Iran. Eine Reaktion aus Iran folgte prompt. „Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran beobachten die Bewegungen der Feinde“, sagte ein hochrangiger Militärvertreter im zentralen Einsatzkommando dem staatlichen Rundfunk. Die Anwesenheit „fremder Kräfte“ im maritimen Umfeld verwandle sie in „leicht erreichbare Ziele“, hieß es weiter.

Das Außenministerium in Teheran warnte vor den regionalen Auswirkungen einer Eskalation. „Unsicherheit ist ansteckend, und daher besteht unter den Ländern der Region eine gemeinsame Sorge“, sagte Außenamtssprecher Ismail Baghai. „Wir werden stärker denn je auf jede Form der Aggression gegen Iran mit einer umfassenden und schmerzhaften Antwort reagieren.“

Bericht: Trumps Entscheidung noch offen

Nach Informationen von „Axios“ hat Trump noch keine Entscheidung zum weiteren Vorgehen getroffen. Er werde wahrscheinlich diese Woche weitere Konsultationen abhalten und von seinen Sicherheitsberatern zusätzliche militärische Optionen vorgelegt bekommen, zitierte das Nachrichtenportal Quellen, die mit der Situation vertraut seien.

Mit dem Flugzeugträger „USS Abraham Lincoln“ und den ihn begleitenden Kriegsschiffen erhalte Trump zusätzliche Offensiv- und Defensivmöglichkeiten für den Fall, dass er sich für einen Angriff auf Iran entscheiden sollte, berichtete das Wall Street Journal. Drei Zerstörer in Begleitung des Flugzeugträgers könnten Tomahawk-Marschflugkörper abfeuern, zitierte die Zeitung einen Verteidigungsbeamten. Zudem verfügten die USA über zusätzliche Kampfflugzeuge vom Typ F-35C und F-18 sowie über EA-18 Growler-Flugzeuge für die elektronische Kriegsführung, hieß es weiter.

Ferner hätten die USA zwei weitere Zerstörer in der Nähe der Straße von Hormus stationiert. Laut dem Verteidigungsbeamten seien außerdem drei Kampfschiffe im Persischen Golf im Einsatz. Überdies hätten die USA F-15E-Kampfflugzeuge auf einem Stützpunkt in Jordanien und verlegten Luftabwehrsysteme in die Region, um US-Einrichtungen und Partner vor möglichen iranischen Gegenangriffen zu schützen, berichtete die US-Zeitung unter Berufung auf Flugverfolgungsdaten und Angaben zweier US-Beamter.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #US-Außenpolitik #USA unter Trump #Donald Trump #Hisbollah #Proteste in Iran #Iran
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Menschen, die teils maskiert sind, stehen bei Dunkelheit um ein Feuer
Islamwissenschaftlerin über Iran „Man kann von bürgerkriegsähnlichen Zuständen sprechen“

Das Problem für die iranische Protestbewegung ist, dass die Opposition nicht geeint ist, sagt die Kieler Professorin Anja Pistor-Hatam.

Interview von Wilfried Hippen
Ein Mädchen vor Raketen
Politik und Protest in Iran Gefangen im Netz der Revolutionsgarden

Sie unterdrücken, töten – und profitieren. Warum die Revolutionsgarden in der Islamischen Republik die Macht haben. Und sogar die Mullahs überdauern könnten.

Von Kourosh Ardestani
Beschädigte Busse nach Protesten im Iran
Islamische Republik in der Krise Regime und Ruin

Auf Proteste gegen Währungsverfall, Verarmung und Repression reagieren Irans Machthaber mit Gewalt. Die Wirtschaftskrise im Land spitzt sich zu.

Von Lisa Schneider
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Die CDU und die Lifestyle-Teilzeit Vollzeit-Populismus
2
Trumps USA als Vorbild AfD fordert ICE auch für Deutschland
3
Debatte über WM-Boykott in den USA Der unpassende Vergleich mit der WM in Katar
4
Ermordung von Alex Pretti in Minneapolis Die Kamera als Waffe
5
Ex-Mitglied kritisiert die Grünen Aufrüsten bis zum Weltkrieg?
6
Arbeitspolitik des Kanzlers Arbeit haben oder nicht Arbeit haben, das ist hier die Frage