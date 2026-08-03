Die Kondolenzliste für Glen Hansard ist lang. Der irische Musiker ist vorigen Mittwoch im Alter von 56 Jahren mit seinem Motorrad tödlich verunglückt und wird am heutigen Dienstag beerdigt. Barack Obama, der ehemalige US-Präsident, Bruce Springsteen, die US-Schauspielerin Rachel Zegler und ihr Kollege Ben Stiller, die Popstars Billie Eilish, Bono, Bob Geldof und Hozier, die irische Präsidentin Catherine Connolly und Regierungschef Micheál Martin sowie viele andere Prominente haben ihr Beileid ausgedrückt.

Der Musiker Patrick Freyne sagte: „Er war gewissermaßen unser Nationalbarde. Er verkörperte den roten Faden von den Küchensessions bis hin zu den Konzertsälen, weil er sich in beiden Umgebungen gleichermaßen zu Hause fühlte.“

Hansard wuchs in Ballymun im Norden Dublins auf, einem Hochhaus-Viertel mit schlechtem Ruf. Sein Vater James war Zimmermann und ein begabter Fiddler, der in den 1940er-Jahren durch Irland getourt war, aber er trank auch viel und konnte gewalttätig werden. Hansard bekam später von einem Onkel, der im Gefängnis saß, eine Gitarre und brachte sich das Spielen selbst bei. „In meiner Kindheit gab es bei uns zu Hause die heilige Dreifaltigkeit“, sagte er. „Leonard Cohen, Van Morrison und Bob Dylan.“ Mit seiner Band The Frames tourte Hansard 2007 als Vorgruppe für Dylan durch Australien und Neuseeland.

Nicht nur Musiker, auch Schauspieler

Er war in erster Linie Musiker, trat aber auch als Schauspieler auf – unter anderem 1991 in der Komödie „The Commitments“ und 2021 in dem Liebesdrama „Cyrano“. Der Song „Falling Slowly“, den Hansard gemeinsam mit Markéta Irglová für den Film „Once“ komponiert hatte, in dem beide die Hauptrollen spielten, wurde 2007 mit einem Oscar als bester Originalsong ausgezeichnet.

Hansard und Irglová hatten sich 2001 auf einem von ihren Eltern organisierten Musikfestival in der Tschechischen Republik kennengelernt, als sie 13 und er 31 Jahre alt war. Sechs Jahre später begannen sie eine Liebesbeziehung, die nach zwei Jahren endete. 2022 heiratete Hansard die finnische Dichterin Maire Saaritsa, im selben Jahr bekamen sie einen Sohn.

Neben seiner musikalischen Karriere hat sich Hansard für Obdachlose engagiert. Vor 16 Jahren initiierte er eine jährliche Straßenmusikveranstaltung an Heiligabend, bei der unter anderem Bono, Sinéad O’Connor, Imelda May und Shane MacGowan mitgemacht haben. Im Laufe der Jahre kamen dabei zwei Millionen Euro für Obdachlosenorganisationen zusammen.

Kurz vor Weihnachten 2016 besetzten Hansard und 100 weitere Personen das Apollo House, ein leerstehendes Bürogebäude im Zentrum von Dublin, um auf die Obdachlosenkrise aufmerksam zu machen und Menschen auf der Straße eine Unterkunft zu bieten.

Am Dienstag hatte Hansard wie so oft an einer Session im Wren’s Nest teilgenommen, das Video von seinem letzten Song wurde millionenfach angeklickt. Um Mitternacht hat er den Pub verlassen, nachts um halb fünf ist er auf einer Landstraße keine drei Kilometer entfernt verunglückt, sein Motorrad blieb nahezu unbeschädigt. Wo er in der Zwischenzeit war, ist unbekannt. Ein Gastwirt in der Gegend sagte, er werde sich nicht dazu äußern, weil er von der Familie gebeten worden sei, deren Privatsphäre zu respektieren. Hansards Beerdigung am heutigen Dienstag in der Dubliner St. Patrick’s Cathedral wird live im Internet gestreamt.