Christiane Rösinger wirft eine steile These ins vollbesetzte HAU 1 am Berliner Hebbeltheater: Teenager und Senioren haben viel gemeinsam. Mit humorvollem Adlerblick schaut sie auf die Gesellschaft und resümiert: „Beide sind unbeliebt, weil sie nichts zum Bruttosozialprodukt beitragen und gern im öffentlichen Raum auf Spielplätzen und Parkbänken herumlungern. Sie gelten als störrisch, weil sie sich von der werktätigen Bevölkerung ungern rumkommandieren lassen.“

Rösinger steht mit ihrem Enkel auf der Bühne, dessen Spezies sie zuvor mit liebevoll-sezierenden Blick beschrieben hat und geht nun zur Selbstanalyse über: „Ich bin grade in der Alterspubertät. Das ist die Zeit des jungen Alters zwischen 60 und 75, wenn man sich an das Altsein gewöhnen muss, während man sich noch gar nicht alt fühlt.“ Dazu passend schmeißt sie die Begriffe Seniorin und Teenager in einen Topf, rührt um und raus kommt: „Senagerin“. Liebe Duden-Redaktion, hier habt ihr das Wort des Jahres!

Rösinger liegt über die Hälfte der Bühnenzeit rum. Sie thront in einem herrlich dekadenten Morgenmantel auf einem Bettungetüm in der Mitte der Bühne. „Leben im Liegen“ ist ein Themenabend, der aus einem Liederfundus aus 35 Jahren schöpft.

Fleiß ist Flucht

Die Verteidigung des Müßiggangs durchzieht Rösingers Bühnenleben. Und da Rösinger sich nie in ein Bühnen-Ich und ein Ich abseits der Bühne aufgespalten hat, sondern ihr Ich auf die Bühne bringt, glaubt man ihr jeden Satz und nicht wenige möchte man sich sofort ins Bad hängen wie: „Fleiß ist Flucht. Wer nicht faul sein kann, fürchtet sich vor sich selbst.“

weitere Termine „Leben im Liegen“ von Christiane Rösinger, wieder am 12.12. und 13.12.2025 im HAU/Berlin

Rösinger hat neben ihrem Enkel FreundInnen mitgebracht, die wie im Brennglas verschiedene Lebensphasen und ihre Anforderungen spiegeln: So verkörpert Minh Duc Pham den Künstler in seinen 30ern, Sila Davulcu die berufstätige Mutter in ihren 40ern und Doreen Kutzke die sportlich hyperaktive Generation 50+.

Rösinger empfängt sie liegend, hört sich den jeweiligen Stressbericht an und stellt dem ihren kontemplativen Lebensentwurf gegenüber, den sie sich nicht erst als Senagerin angeeignet hat, sondern der als generelles Motto über ihrem Leben steht. Und der mit ihrem KünstlerInnen-Dasein wunderbar d´accord geht, denn „Bei KünstlerInnen wird Liegen gesellschaftlich toleriert. Die können auch mal ein paar Jahre eine Schaffenskrise haben.“

Dass Liegen nur geht, wenn mensch bedient wird, spiegelt Andreas Schwarz alias Sachar wieder, der wegen Eigenbedarfskündigung aus seiner Wohnung flog, bei Rösinger Obdach gefunden hat und inzwischen die Rolle eines Butlers vollendet ausfüllt. Schwarz beherrscht das Lamento aus dem Effeff und lässt auch noch das „Erbtablett“ der Vermieterin fallen, die wie das personifizierte Damoklesschwert in die Szenerie hereinplatzt.

Alle fünf Minuten kommt ein Lied

Und so kreist der Abend mit der Rösinger-eigenen Spezialmischung aus Ernsthaftigkeit, Widerständigkeit und zupackendem Humor um die Frage, wie wir unsere Existenz mit entspannter Würde leben können. Gefühlt alle fünf Minuten kommt ein Lied. Das Orchester der Müdigkeit mit Kapellmeister Albrecht Schrader spielt auf und entwickelt einen leicht schleppenden Sound, der sich immer weiter in einen reinwebt.

Der Pulsschlag passt sich an, Tiefenentspannung durchdringt jede Pore, während Hirn und Herz sich an den aufrichtigen Songs, die den Nagel auf den Kopf treffen, erfreuen. Rösinger schafft es mit ihrem rauen Charme, das Publikum mit purem Existenzialismus zu konfrontieren und gleichzeitig mit guter Energie aufzuladen.

So stellt sie ans Ende ihres Leben ist Liegen-Musicals das Lied „sinnlos“ mit dem Refrain: „Es ist alles so sinnlos / das hält keiner mehr aus / da muss man sich doch einfach hinlegen / da steht keiner mehr auf.“ Entspannte, glückliche Menschen stehen danach an der Garderobe und sagen: „Das hat gutgetan.“ Musiktheater als Gesellschaftsanalyse und Therapie. Diese Kombi kann eigentlich nur Christiane Rösinger.