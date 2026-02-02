piwik no script img

Instrument des JahresDie schönste Akkordarbeit

Das Akkordeon ist Instrument des Jahres 2026. Zu Recht, findet unsere Autorin. Doch ihre Akkordeonkarriere begann mit einem Missverständnis.

Eine Nahaufnahme von der Bassseite eines Knopfakkordeons.
Die Knöpfe aus Perlmutt, so shiny! Foto: Dejan Jekic/getty images
Leonie Gubela

Von

Leonie Gubela

Das Beste ist der Luftknopf. Und das Knitterknatter-Geräusch des Balgs, wenn man ihn zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder öffnet. Wie Lungen, die sich von null aufs Maximum füllen – ein richtig befriedigender Atemzug. Die meisten Instrumente brauchen Zuwendung, bevor man sie spielen kann. Einzelteile müssen zusammengesteckt, Saiten gestimmt, Bögen geharzt, Rohrblätter angefeuchtet werden. Ak­kor­deo­nis­t:in­nen müssen einmal beherzt querlüften. Sonst knackt es.

Der Luftknopf liegt ganz oben auf der linken Seite des Akkordeons, etwas entfernt von den anderen Knöpfen. Pffft, pfffffffft. Ihn zu beherrschen, habe ich als Erstes gelernt. Denn man braucht ihn auch, um das Instrument geräuschlos zu schließen.

Damals hatte ich musikalische Früherziehung und Blockflötenunterricht gerade hinter mir und viel Zeit mit der Frage verbracht, welches Musikinstrument wohl am ehesten meiner zehnjährigen Persönlichkeit entsprechen würde. Die Kriterien: Es sollte weder Klavier, Gitarre noch Querflöte sein, diese Standarddreifaltigkeit, aus der die meisten Kinder im Flötenkreis wählten. Ich wollte etwas Besonderes, und vor allem wollte ich etwas, das man nach dem Spielen nicht saubermachen musste. Bloß kein Holz, das von innen verfaulen konnte, weil zu viel Speichel dran war. Überhaupt war mir wichtig, den Mund frei zu haben, um singen zu können. Oh ja! Ein Instrument, zu dem man singen kann! Das wäre doch was!

Und so begann meine Akkordeonkarriere mit einem Missverständnis, denn singen kann man dazu wirklich nicht. Es ist schwer und laut, man spielt es im Sitzen und trägt es vor die Brust geschnallt. So schön sich der Balg auch entfaltet, die eigene Lunge hat dahinter nicht viel Spielraum. Aber weil ich niemand bin, der hinschmeißt, ging ich trotzdem jeden Mittwoch zum Unterricht. Zehn Jahre lang. Und was soll ich sagen, es war die beste Zeit.

Was ich am Akkordeon liebe:

• Dass es so körperlich ist. Wer Akkordeon spielt, trainiert dabei auch Haltung und Bizeps, man schaukelt und wippt und ruckelt und zuckelt, damit es sich nach was anhört. Gleichzeitig lernt man, ein bisschen dramatisch zu sein. Kann nicht schaden.

• Die Knöpfe aus Perlmutt, so shiny!

• Es ist super fürs Hirn. Rechte Hand Melodie, linke Hand Bass und Akkorde, ohne wirklich sehen zu können, was man da tut, dann noch den Balg bedienen und Noten lesen. Mehr Multitasking war in meinem Leben nie wieder.

• Der Klang ist so viel wandelbarer als man denkt, allein die vielen Register. Und genremäßig ist auch so gut wie alles drin, von Bach bis „Because the Night“, von Piazzolla bis „Poker Face“.

• Ich habe in Duos, Trios und im Orchester gespielt. Wir sind nicht viele, aber wir halten zusammen.

• Meine Lehrerin. Die war fantastisch!

Was ich am Akkordeon nicht so liebe:

• Es ist wirklich extrem unpraktisch im Transport, und als ich einmal vergaß, es in den Kofferraum zu räumen, dann mit dem Auto zurücksetzte und drüberfuhr, war mein Karriereende besiegelt. Das Instrument überstand es wie durch ein Wunder halbwegs unbeschadet, aber ich merkte, dass ich mit meinen Gedanken längst woanders war. In einer anderen Stadt und einem WG-Zimmer, wo kein Platz für mein Akkordeon sein würde.

Mittlerweile lerne ich ein bisschen Klavier, nur so für mich. Man setzt sich einfach hin. Kein Pffffft, kein gar nichts. Meine Hände sind zu klein, um ohne Schmerzen eine Oktave zu greifen.

Kürzlich wurde das Akkordeon zum Instrument des Jahres 2026 gekürt. Und ich daran erinnert, wem mein Herz gehört. Ich würde mein Akkordeon niemals verkaufen. Und sollte es dringend mal wieder querlüften.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Musikschulen #Unterricht #wochentaz #Musik
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Das Trio Lalalar
Konzertempfehlungen für Berlin Knallig und sehr kuschelig
Kolumne Sound der Stadt von Stephanie Grimm

Marla Hansens neues Album verspricht Heilung, Hanno Leichtmann feiert das Echo, das Lido die Tuba, und das Istanbuler Trio Lalalar den Psych-Rock.

Mensch mit Tuba im Sonnenuntergang
Die Wahrheit Tabuthema Tuba

Donnerstag ist Gedichtetag auf der Wahrheit. Heute darf sich die geneigte Leserschaft an einem Poem über das Instrument des Jahres erfreuen.

Von Fritz Tietz
Ein Sousaphon.
Musiker über Instrument des Jahres „Dieses Vibrieren auf der Schulter“

Die Tuba ist das Instrument des Jahres 2024. Micha Acher von der Band The Notwist reflektiert seine Beziehung zum tiefsten Blechblasinstrument.

Interview von Jens Uthoff
Ein Packshot der Wochentaz-Zeitung mit einer neutralen Illustration auf der Titelseite.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört. Jetzt zehn Wochen lang kennenlernen.

  • Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die man woanders nicht hört
  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
  • Mit Zukunftsteil zu Klima, Wissen & Utopien
  • Mit Regionalteil „Stadtland“ für alles Wichtige zwischen Dorf und Metropole

10 Wochen für nur 10 Euro

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Debatte um Arbeit Doch, Teilzeit ist ein Lifestyle
2
Tödliche Übergriffe von ICE Warum es falsch ist, ICE mit dem NS zu vergleichen
3
Springers Welt Mit Vollgas gegen die Brandmauer
4
Mietenpoltik in Berlin Spannende Frage für den Wahlkampf
5
Streusalzdebatte in Berlin Streit um Streusalz
6
Sozialstaatsreform Bürgerfreundlich heißt nicht automatisch gerechter