Instandsetzung der Bahn : Die Sanierung startet in Gernsheim

Bundesweit sollen bis 2030 40 wichtige Bahnkorridore erneuert werden. Den Beginn macht die Riedbahn zwischen Frankfurt a.M. und Mannheim.

Zum Beginn des wohl größten Sanierungsprogramms der Deutschen Bahn hatte sich Prominenz angekündigt. Sowohl Bahnchef Richard Lutz als auch Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) wollten den Startschuss des wichtigsten Prestigeprojekts der Bahn nicht verpassen. Der war für Montagnachmittag im hessischen Gernsheim angekündigt. Der Ersatzfahrplan für die Strecke Frankfurt am Main–Mannheim sollte ab 23 Uhr Montagabend gelten.

2030 soll es dann so weit sein: eine Ära mit pünktlichen Zügen und reibungslosen Abläufen. Bis dahin wartet allerdings erst einmal harte Arbeit auf Tausende Bauleute.

Gernsheim liegt an der Strecke zwischen Frankfurt am Main und Mannheim, der „Riedbahn“, die nach der südhessischen Rheinebene benannt ist. Das Teilstück ist der wichtigste Korridor im deutschen Bahnverkehr. Täglich sind hier mehr als 300 Züge unterwegs. Kommt hier ein Zug verspätet durch, wirkt sich das schnell auf das gesamte Bahnnetz aus.

Damit soll bald Schluss sein: Mit einer Generalsanierung aller Schienen, Weichen und Stellwerke wird die Strecke in den kommenden fünf Monaten komplett neu gebaut. Das ist nur der Auftakt für die von Wissing eingeführte Sanierungsstrategie für das marode Netz. Dafür wird die Trasse bis zum Dezember ganz gesperrt.

Wunschliste von Bahn und Minister

Mit diesem Konzept will die Bahn bis 2030 insgesamt 40 Korridore rundum erneuern. Im kommenden Jahr ist zum Beispiel die Verbindung zwischen Hamburg und Berlin dran. Danach folgen nach und nach die wichtigsten Korridore im Bahnverkehr. 86 Milliarden Euro investiert der Bund in den kommenden Jahren, zumindest steht diese Summe auf der Wunschliste von Bahn und Minister.

Allein 1,3 Milliarden Euro verschlingt die Riedbahn. Dafür werden 117 Kilometer Gleise, 20 Bahnhöfe, 152 Weichen, 140 Kilometer Oberleitungen und 1.200 technische Anlagen ausgetauscht. Zudem errichtet die Bahn Lärmschutzwände mit einer Länge von 14 Kilometern. Auch anderswo wird nach wie vor kräftig gebaut, allerdings auf herkömmliche Weise bei laufendem Betrieb. Die Bahn will in diesem Jahr rund 2.000 Kilometer Gleise und 2.000 Weichen ausbessern. Auch 150 Brücken stehen auf der Modernisierungsliste.

Trotz aller Bemühungen werden vor allem die Pannen der Bahn wahrgenommen

Eine der großen Herausforderung des Konzeptes ist die Umleitung der Verkehre. Das bereitet vor allem den Güterbahnen Sorgen. So moniert deren Branchenverband, dass die Umleitungsstrecken nicht ausreichten und zu viele Trassen­anträge abgelehnt würden. Auch befürchtet der Verband Verzögerungen und steigende Baukosten. Allein die Riedbahn soll jetzt schon 800 Millionen Euro teurer werden als ursprünglich veranschlagt.

Pannen im Fokus

Mit einem veränderten Baustellenmanagement will die Infrastrukturtochter der Bahn, InfraGo, den Verkehr stabilisieren. Künftig wird es feste Zeitfenster für die Instandhaltung geben, in denen mehrere Gewerke dann gleichzeitig an der Baustelle arbeiten. Manch Beobachter fragt sich da verwundert, warum diese simple Logik erst jetzt im Alltag des Schienenverkehrs einzieht.

Trotz aller Bemühungen steht die Bahn vor allem wegen Pannen im Fokus der Öffentlichkeit. So lief der Transport der Fußballfans bei weitem nicht rund. Das Team der Niederlande verpasste gar eine Pressekonferenz, weil die Bahn nicht pünktlich fuhr. Fans sangen laute Schmähgesänge auf das Unternehmen. Ausländische Kommentatoren zeigten sich angesichts der mangelhaften Verkehrsinfrastruktur negativ überrascht vom Gastgeberland.

Dabei hat die Bahn allein in den Fernzügen während des Turniers rund 12 Millionen Passagiere befördert. Es gab auch keine großen Sicherheitsprobleme in den Zügen oder an den Bahnhöfen. Der große Personalaufwand für die Betreuung der Fans hat sich also gelohnt.

Doch angesichts der schlechten Nachrichten rückten die Erfolge in den Hintergrund. Die CDU sieht durch die Bahn sogar das Image des Landes gefährdet. Vorstandschef Richard Lutz ruiniere den guten Ruf des Landes, kritisierte der verkehrspolitische Sprecher der CDU, Thomas Bareiß. Offensichtlich könne Lutz das Unternehmen nicht sanieren. Wenn er das nicht schaffe, müsse er gehen­. Die Bahn brauche einen Sanierer.