Vorbild US-Filmindustrie: Instagram verschärft Jugendschutz
Der Social-Media-Konzern Meta verschärft den Jugendschutz auf seiner Plattform Instagram mit neuen Inhaltsfiltern.
Jugendliche sollen künftig nur noch Inhalte sehen, die vergleichbar mit Filmen der US-Altersfreigabe PG-13 sind. Die Einstufung in US-Kinos warnt Eltern, wenn Filme Szenen enthalten, die für Kinder unter 13 Jahren möglicherweise nicht geeignet sind. Als Beispiele für Inhalte, die zur Einstufung als PG-13 führen könnten, wurden drastische Diäten oder die Verherrlichung von Alkohol- oder Tabakkonsum genannt.
„Wir fügen standardmäßig eine zusätzliche Barriere für Jugendliche hinzu, insbesondere in Bezug auf sensible und ungeeignete Inhalte“, erklärte die für Kinderschutz zuständige Leiterin für öffentliche Angelegenheiten bei Meta, Capucine Tuffier. Bereits jetzt sperrt Instagram schockierende oder eindeutig sexuelle Inhalte für Konten von Teenagern.
Eltern, die mehr Kontrolle darüber haben möchten, was ihre Kinder auf Instagram sehen, können laut Instagram zudem eine Option für „eingeschränkte Inhalte“ auswählen, die verhindert, dass junge Nutzer Kommentare unter Beiträgen sehen, schreiben oder erhalten.
Gemeinsam für freie Presse
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert