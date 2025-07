W as macht Mensch, wenn er seine Gefühle nicht gut zum Ausdruck bringen kann? Er kocht, backt, grillt. Denn Essen ist Zuwendung pur. Es stiftet Gemeinschaftssinn, sorgt für Nähe und heimelige Momente und schafft Erinnerungen, die auch im hohen Alter abgerufen werden können.

„Das schmeckt wie früher“ – ein besseres Lob kann es doch eigentlich nicht geben. „Das schmeckt ja wie DDR“, lautet die ostdeutsche Variante des Satzes und lässt sich natürlich auch auf gegrillte Hühnchen übertragen.

Broiler-Bar in der Kreisstadt

Meine Leidenschaft fing früh an, wohl schon in Kindertagen, und war hausgemacht, Oma und Mutter waren begnadete Köchinnen. Das Nonplusultra aber waren die gegrillten Broiler aus der Kreisstadt. In Hagenow (in Westmecklenburg, damals Bezirk Schwerin) gab es in der Langen Straße, einer Einkaufsstraße mit damals vielen kleinen Läden, eine Art Bar, die Broiler anbot, eben eine Broiler-Bar.

Anfang der 1980er Jahre bin ich als Jugendlicher regelmäßig mit dem Überlandbus aus meinem Dorf rund eine Stunde in die Stadt gegondelt, um einzukaufen – etwa Zierfische im einzigen Fachgeschäft der Gegend –, vor allem aber, um Broiler mit nach Hause zu nehmen. Und auch schon mal vor Ort ein Stück zu verspeisen. Was hab ich das geliebt, den Geruch, den Geschmack (Gewürze: scharfes Paprikapulver, Pfeffer und Salz), die goldbraune und knusprige Haut.

Den Begriff „Broiler“, das wissen viele Westdeutsche bis heute nicht, hat gar nicht die DDR erfunden. Das Fachwort aus der Geflügelzucht meint „zur Mast bestimmtes Hähnchen“ und ist in allen deutschsprachigen Ländern bekannt. Schon nach wenigen Wochen Mast müssen die Brathähnchen sterben.

In der DDR gab es in jeder größeren Stadt eine Broiler-Bar oder Gaststätten mit dem Namen „Zum Goldbroiler“ – ein Begriff aus der Werbesprache. Dabei war Werbung gar nicht nötig. Nicht immer gab es Brathähnchen für alle. Ausverkauft heißt ausverkauft. Dann fuhr man ohne gegrilltes Geflügel nach Hause. Aber hatte vielleicht wenigstens in einem anderen Geschäft etwas ergattert. Zu DDR-Zeiten galt die Devise: Kaufen, wenn es etwas gibt, egal was, man konnte alles irgendwann mal gebrauchen (oder tauschen).

Broiler esse ich bis heute gern (sorry, Verganer:innen) und am liebsten in Bio­qualität, auch wenn ich nun die leckere Haut beiseitelasse wegen des Cholesterinspiegels. Natürlich sind die meisten Goldbroiler-Gaststätten mit der DDR verschwunden, hier und da – wie in Burg bei Magdeburg – gibt es sie noch.

Kein würdiges Pendant

Und nein, der Wienerwald war nach der Wende kein wirklicher Ersatz. Die 1955 gegründete westdeutsche Kette war geschmacklich betrachtet kein würdiges Pendant fürs Brathähnchen à la DDR. Auch wenn die Restaurants in Berlin, wo ich inzwischen lebte, viel schicker waren als in meiner alten Kreisstadt. Und auch wenn Hähnchen dort nie ausverkauft waren. Inzwischen hat das Unternehmen einige Insolvenzen hinter sich und ist aus Berlin verschwunden.

Dort hat sich aber ein anderes Brathähnchen-Imperium breitgemacht. Gut für mich. Denn ich liebe die gegrillten Hähnchen von Risa Chicken, einem familiengeführten Unternehmen mit mittlerweile acht Filialen in der Stadt.

Die Broiler – auch wenn sie so nicht heißen – schmecken besser als die oft lieblos gegrillten Hähnchen in den Imbissen um die Ecke. Und ehrlich, besser als die Broiler meiner Kindheit. Stimmt ja schon, nichts ist so süß wie Erinnerungen aus der Kindheit, wenn es um Geschmack geht. Schmeckt wie früher, ist das Gütesiegel schlechthin. Stimmt aber gar nicht.