taz/ots | Seit den frühen Morgenstunden ist die Feuerwehr Frankfurt am Main bei einem Brand auf dem Gelände der Viktor-Frankl-Schule im Einsatz. Wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtet, ist ein Lagerraum der Hilfsinitiative ‚Frankfurt for Ukraine‘ betroffen. Die Brandermittlungen dauern an.

Wie die Feuerwehr Frankfurt mitteilte, konnten die offenen Flammen inzwischen gelöscht werden. Derzeit konzentrieren sich die Einsatzkräfte auf umfangreiche und personalintensive Nachlöscharbeiten. Der Einsatz wird voraussichtlich noch den gesamten Tag andauern.

Die Brandursache ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Wie eine Sprecherin der Polizei bestätigte, brannten dort gesammelte Hilfsgüter für die Ukraine, die im Erdgeschoss eines Gebäudes auf dem Gelände gelagert wurden. Brandermittler und die Spurensicherung seien noch am Einsatzort.

Angaben zu Brandursache konnte die Polizei am Vormittag noch nicht machen. Die Ermittlungen würden voraussichtlich den ganzen Tag andauern, hieß es. Brandstiftung oder einen politischen Hintergrund könne man zum jetzigen Zeitpunkt weder ausschließen noch bestätigen. Auch der entstandene Schaden lasse sich noch nicht beziffern.

Die Flammen konnten noch am Morgen gelöscht werden, wie ein Sprecher der Feuerwehr sagte. Anwohner hatten die Einsatzkräfte gegen 2.30 Uhr wegen Brandgeruchs gerufen.