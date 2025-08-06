piwik no script img

Handelsstreit zwischen USA und BrasilienLula schaltet die WTO ein

Brasilien schaltet wegen der von Trump verhängten Importzölle die Welthandelsorganisation ein. Die Zölle traten in der Nacht zu Mittwoch in Kraft.

Eine Frau mit einem Taco-Trump („Trump always chickens out") bei einer Demo gegen die Importzölle in Brasilien
Eine Frau mit einem Taco-Trump („Trump always chickens out“) bei einer Demo gegen die Importzölle in Brasilien am 1. August Foto: Luis Nova/dpa

Brasília afp | Brasilien schaltet wegen der von US-Präsident Donald Trump verhängten Importzölle in Höhe von 50 Prozent die Welthandelsorganisation (WTO) ein. Wie am Mittwoch aus Regierungskreisen in Brasília verlautete, beantragte die Regierung von Präsident Luiz Inácio Lula da Silva bei der WTO offiziell die Aufnahme von Konsultationen mit den USA. Die neuen US-Importzölle traten bereits in der Nacht zum Mittwoch in Kraft – es handelt sich um das Fünffache des bisherigen Satzes von zehn Prozent.

Die Zölle gegen Brasilien zählen zu den höchsten Strafzöllen, die Trump bislang verhängt hat. Eine Reihe brasilianischer Produkte wie Flugzeuge und Orangensaft sind von den erhöhten US-Zöllen allerdings ausgenommen.

Lula spricht von „Erpressung“, denn Trump will mit den Zöllen erreichen, dass der Oberste Gerichtshof Brasiliens ein Verfahren wegen eines Putsch-Versuchs gegen Lulas Amtsvorgänger, den früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, fallen lässt.

Dem Trump-Freund Bolsonaro wird vorgeworfen, er habe das Ergebnis der Wahl 2022 kippen wollen, die der Rechtsaußen-Politiker gegen Lula verloren hatte. Ihm drohen bis zu 40 Jahre Haft.

Bolsonaro, der von 2019 bis 2023 Präsident war, sieht sich als Opfer einer politischen Verfolgung. Die Staatsanwaltschaft hält dem entgegen, Bolsonaros Putschversuch sei nur gescheitert, weil sich das Militär nicht auf seine Seite gestellt habe.

Mehr zum Thema
Zwei Männer schütteln sich die Hand

Indischer Balanceakt

Indiens Premier in der Zwickmühle

Auf Narendra Modi wächst der Druck seines Freundes Donald Trump, Indiens Ölkäufe in Russland drastisch einzuschränken. Sonst drohen Sekundärzölle.
Von Natalie Mayroth
Ein Freestyle-Skiläufer steht kopfüber in der Luft, hinter ihm die schweizer Berge

Schweiz vor Abkommen mit den USA

Pole Position im Zollpoker

Mit Megainvestitionen buhlt die Schweiz um die Gunst von Donald Trump. Ein US-Deal mit der Eidgenossenschaft könnte die Beziehungen zur EU gefährden.
Von Kai Vogt
Eine riesige Werbetafel wirbt für Waren «Made in China» auf dem Yiwu International Trade Market in der ostchinesischen Provinz Zhejiang

Handelskrieg zwischen USA und China

Überraschender Durchbruch

So harmonisch haben die USA und China lange nicht mehr miteinander gesprochen. Nun haben sie einen vorläufigen Handelsdeal vereinbart. Nicht nur die Märkte feiern das.
Von Fabian Kretschmer

