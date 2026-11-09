dpa | Das am Bau des Hamburger Elbtower beteiligte Unternehmen Lupp macht zur Beschleunigung der Verhandlungen Druck. So will die Firma, die den Rohbau des bei 100 Metern Höhe gestoppten Baus errichtet hat, nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 18. und 19. November einen Hochbaukran abbauen – und sollte das nicht reichen, auch für den Weiterbau zwingend notwendige Spezialtechnik entfernen.

„Wenn wir das alles mitnehmen, dann kann man dieses Gebäude nicht mehr weiterbauen“, sagte Lupp-Geschäftsführer Thilo Moser dem Blatt. Die Botschaft laute: „Stadt Hamburg, beweg dich. Sonst sind wir hier weg.“ Das Bauunternehmen mit Sitz im hessischen Nidda habe mittlerweile 60 Millionen Euro im Elbtower stecken. Schon durch nicht bezahlte Rechnungen in der ersten Bauphase seien 37 Millionen Euro Forderungen aufgelaufen.

Wegen der Pleite der Signa-Gruppe des österreichischen Immobilieninvestors René Benko ruhen beim Elbtower bereits seit Oktober 2023 die Bauarbeiten. Im Oktober vergangenen Jahres hatte der Senat erklärt, dass die Stadt das geplante Naturkundemuseum im Elbtower unterbringen und dafür fast die Hälfte des Gebäudes zu einem Festpreis von 595 Millionen Euro übernehmen wolle.

Seither laufen die Verhandlungen mit dem Konsortium um den Immobilieninvestor Dieter Becken, dem auch das Bauunternehmen Lupp angehört. Zuletzt hatte allerdings das Hamburger Immobilienunternehmen Büll & Liedtke ein neues Angebot für ein Naturkundemuseum gemacht.

 Wenn wir das alles mitnehmen, dann kann man dieses Gebäude nicht mehr weiterbauen Thilo Moser, Lupp-Geschäftsführer

Konkret geht es um Teile des Stadtkontors am Besenbinderhof, die das Unternehmen für 495 Millionen Euro – also 100 Millionen Euro günstiger – in ein schlüsselfertiges Naturkundemuseum umwandeln will.

Hamburg hat sich in der Vergangenheit verpflichtet, ein modernes Naturkundemuseum zu errichten. Hintergrund ist der 2021 geschlossene Staatsvertrag von Nordrhein-Westfalen und der Hansestadt zur Gründung des Leibniz-Instituts zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB). In ihm wurden nach Angaben der Stadt das Museum für Natur Hamburg sowie das Bonner Museum Koenig zusammengeführt. Für das Hamburger Naturkundemuseum fehlt allerdings noch ein Gebäude.