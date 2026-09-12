piwik no script img

Hakenkreuze auf Pride-FlaggenRegenbogenkombinat Cottbus erneut attackiert

Der Treffpunkt der queeren Community in Cottbus ist erneut Zielscheibe rechtsextremer Übergriffe geworden. Die Fassade wurde mit „Wir hassen euch“ beschmiert.

Eine Regenbogenflagge
Nicht zum ersten Mal wurde das queere Zentrum Regenbogenkombinat in Cottbus angegriffen

Foto: Focke Strangmann/dpa

epd | Das Regenbogenkombinat Cottbus ist erneut Zielscheibe rechtsextremer Übergriffe geworden. In der Nacht zu Samstag seien dort Hakenkreuze auf mehrere Regenbogenfahnen gesprüht worden, teilte die Initiative „Sichere Orte Südbrandenburg“ am Samstag mit. Außerdem sei die Fassade mit dem Schriftzug „Wir hassen euch“ versehen worden.

Das Regenbogenkombinat sei „ein wichtiger Anker für die queere Gemeinschaft in Cottbus und der Niederlausitz“, erklärte die Initiative. Es sei bereits mehrfach von extrem rechten Gewalttätern angegriffen worden und habe sich deshalb mit weiteren soziokulturellen Orten zur Initiative „Sichere Orte Südbrandenburg“ zusammengeschlossen.

Gefährdete Orte schützen

Das solidarische Netzwerk wehre sich gemeinsam gegen rechte Angriffe, „mit öffentlicher Sichtbarkeit, praktischer Unterstützung und klarer Haltung“, hieß es. Der Sprecher der Initiative, der evangelische Pfarrer Lukas Pellio, erklärte, es sei bereits seit Längerem erkennbar, dass extrem rechte Wahlergebnisse zu mehr rechten Straftaten führen. Erwartet werde, dass dadurch gefährdete Orte wirksam geschützt und langfristig abgesichert werden. Wer jetzt bei Vielfalt und Demokratie spare, habe „die Zeichen der Zeit nicht erkannt“.

Nach dem Erfolg der AfD bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt bangen viele Menschen um die Zukunft, es droht die erste AfD-Regierung. Das wäre eine (weitere) Zäsur für Deutschland. Gerade jetzt braucht es Zusammenhalt und Solidarität. Auch und vor allem mit den Menschen, die sich vor Ort für eine starke Zivilgesellschaft einsetzen. Die taz kooperiert deshalb mit "Alles beginnt im Zentrum". Die Kampagne unterstützt bundesweit linke, selbstverwaltete Orte und baut einen solidarischen Fonds für deren Schutz und Erhalt auf. Eine offene Gesellschaft braucht guten, frei zugänglichen Journalismus – und zivilgesellschaftliches Engagement. Finden Sie auch? Dann machen Sie mit und unterstützen Sie unsere Aktion. Jetzt unterstützen

Themen

Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Fotomontage eines wochentaz-Titels und dem Buchcover „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit

10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert