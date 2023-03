Gewerkschaften kündigen Streiktag an : Bahn stellt Fernverkehr am Montag ein

Gewerkschaften rufen für Montag zu einem bundesweiten ganztägigen Streik im Verkehrssektor auf. Am Nachmittag reagiert die Bahn auf die Ankündigung.

BERLIN afp | Nach dem Streikaufruf im Verkehrssektor für kommenden Montag hat die Deutsche Bahn angekündigt, den Fernverkehr an dem Tag komplett einzustellen. Auch im Regionalverkehr werde Montag „größtenteils kein Zug fahren“, teilte der Konzern am Donnerstagnachmittag mit.

Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) und die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hatten zuvor die Beschäftigten des Verkehrsgewerbes und wichtiger Infrastrukturbereiche Deutschlands zeitgleich „in einen ganztägigen Arbeitskampf“ gerufen. Angesichts der „Stimmung“ in den Unternehmen werde mit einer hohen Teilnahme und „massiven“ Auswirkungen gerechnet, sagte Verdi-Chef Frank Werneke.

Verdi rief bundesweit 120.000 Beschäftigte zum Streik auf, die EVG 230.000 Beschäftigte bei Bus und Bahn. Betroffen seien neben dem Nahverkehr auch alle Verkehrsflughäfen außer Berlin sowie der Schiffsverkehr.

Die Gewerkschaften seien „mit einem völlig unzureichenden Angebot konfrontiert, und deshalb ist es uns wichtig, am Beginn und vor dem Beginn der dritten Tarifverhandlungsrunde am kommenden Montag nochmal deutlich zu machen, dass unsere Forderungen eine breite Unterstützung in den Belegschaften haben“, sagte Werneke weiter. Das werde sich am Montag zeigen.