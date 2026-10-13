Fast jeder zweite Auszubildende gibt an, während der Ausbildung schon mal beschimpft worden zu sein. Oder die Beleidigung anderer mitbekommen zu haben. Damit erleben Azubis verbale Aggression fast doppelt so häufig wie Studierende. Das ergab eine repräsentative Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung durchführte. An der Umfrage nahmen insgesamt 710 Personen teil, rund eine Hälfte davon Auszubildende, die andere Studierende.

Auch bei Mobbing gaben Azubis doppelt so häufig wie Studierende an, damit Erfahrung zu haben: 28 Prozent von ihnen kannten Situationen von systematischer Ausgrenzung während der Ausbildungszeit. Bei den Studierenden waren es 12 Prozent. Ein noch größerer Unterschied zeigt sich beim Thema physische Gewalt. Während 3 Prozent der Studierenden von körperlichen Übergriffen berichteten, waren es bei den Auszubildenden fast fünfmal so viele, nämlich 14 Prozent.

Bei anderen Formen der Gewalt machten beide Gruppen ähnliche Angaben. Von diskriminierenden Erfahrungen, etwa aufgrund der Herkunft, Religion oder sexuellen Orientierung, berichteten 37 Prozent der Auszubildenden und 33 Prozent der Studierenden. Etwa ein Viertel beider Gruppen war außerdem direkt oder indirekt von sexualisierter Gewalt betroffen. Etwa übergriffige Berührungen oder Kommentare.

Auch psychisch belastet

Auf Nachfrage wie die Bedingungen am Ausbildungs- oder Studienplatz verbessert werden könnten, hatten die meisten keine konkreten Vorschläge. Je zwei Drittel kreuzten „Weiß nicht“ an. 4 Prozent der Auszubildenden hielten mehr zwischenmenschlichen Respekt für sinnvoll, 2 Prozent der Studierenden ebenso.

Mehr psychologische Unterstützung forderten 7 Prozent der Studierenden und 2 Prozent der Azubis. Dabei hatte etwa der Deutsche Gewerkschaftsbund im Ausbildungsreport 2026 festgestellt, dass je­de:r zweite Auszubildende sich mental belastet fühle. Ähnlich sieht es auch bei den Studierenden aus. Etwa bei einer Befragung der Techniker Krankenkasse: 41 Prozent gaben an, von ihrem Studium gestresst zu sein.