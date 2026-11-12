Gewalt in Washington, D.C.Tödliche Schießerei in der Nähe des Weißen Hauses

Ein massives Polizeiaufgebot, weitläufige Straßensperrungen und die Anweisung, zu Hause zu bleiben, haben in der US-Hauptstadt Washington am Donnerstag für große Aufregung gesorgt. Grund für den Großeinsatz der Polizei war eine Schießerei unweit des Weißen Hauses, bei dem mindestens eine Person getötet und vier weitere verletzt wurden. Die Schießerei ereignete sich mitten im Berufsverkehr kurz vor 8 Uhr Ortszeit.

Der mutmaßliche Täter konnte vom Tatort zunächst fliehen und verbarrikadierte sich in einem naheliegenden Apartmentgebäude, wo er sich später laut Polizeiangaben per selbst tötete. Washingtons amtierender Polizeichef Jeffery Carroll sagte, dass der mutmaßliche Todesschütze offenbar eine Auseinandersetzung mit der Eigentümergemeinschaft des Apartmentgebäudes hatte. Das genaue Motiv der Tat muss allerdings noch ermittelt werden.

Die Schießerei ereignete sich in der angesagten Logan-Circle-Nachbarschaft, die sich etwa eine Meile nördlich des Weißen Hauses befindet. Mehrere Häuserblöcke entlang der 15th Street wurden abgesperrt, und die Polizei forderte die Bevölkerung dazu auf, das Gebiet zu meiden. Die Schulen in der Umgebung verhängten eine Sicherheitssperre, die erst um 11:30 Uhr Ortszeit wieder aufgehoben wurde.

Schüsse im Fitnessstudio

Laut Augenzeugenberichten soll sich die Schießerei in einem Fitnessstudio ereignet haben. Dort soll der Verdächtige auf mindestens eine Person geschossen haben, bevor er nach draußen ging und das Feuer auf Passanten eröffnete. Eine Person soll dabei getötet worden sein. Über den Gesundheitszustand der vier Verletzten gibt es aktuell keine genaueren Informationen. Berichten zufolge soll jedoch eine der Person lebensgefährlich verletzt worden sein.

Anwohner James Spellman, der sich im Fitnessstudio aufhielt, als es zu dem Vorfall kam, erklärte gegenüber der Agentur Associated Press, dass sich etwa 50 Personen zu Tatzeit dort aufhielten. „Ein Mann fiel zu Boden und eine Blutlache trat aus. Eine Person eilte ihm zu Hilfe, doch er war sofort tot. Man hatte ihm in den Hals geschossen“, sagte er.

Washingtons Bürgermeisterin Muriel Bowser bezeichnete die Schießerei als „sinnlosen Akt von Waffengewalt“. Sie wisse, „dass viele Einwohner von D.C. durch diese Nachricht geweckt wurden und große Angst hatten“, sagte Bowser.

Oft Gewaltakte in Washington

Nach der ursprünglichen Tat verbarrikadierte sich der mutmaßliche Schütze in einer Wohnung. Wie die Polizei später mitteilte, gelang es den Behörden Kontakt zum Verdächtigen aufzunehmen. Sie hätten mehr als eine Stunde mit dem als weißen Mann identifizierten Verdächtigen sprechen und verhandeln können. Als Polizisten während des Gesprächs einen Schuss hörten, stürmten sie die Wohnung. Dort wollen sie den Verdächtigen mit einer selbst zugefügten Schussverletzung vorgefunden haben. Nach Polizei-Angaben ist der Verdächtige inzwischen verstorben.

Gewalt in der US-Hauptstadt ist nichts Neues. Mit 27,3 Morden pro 100.000 Einwohner gehörte Washington zu den gefährlichsten Städten der USA im Jahr 2024. Nach seinem Amtsantritt erklärte US-Präsident Donald Trump einen Notstand und entsandte die Nationalgarde in die Hauptstadt, mit dem Ziel, dort die Kriminalität zu bekämpfen.

Laut einer Untersuchung des überparteilichen Niskanen-Center-Thinktanks hatte dies bisher allerdings nur bedingt Erfolg. Zwar ist die Zahl der Eigentumsdelikte gesunken. Die letzte im Oktober veröffentlichte Kriminalitätsstatistik hat gezeigt, dass die Zahl der Gewaltdelikte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11 Prozent angestiegen ist. Vor allem Körperverletzungen mit Waffengewalt haben laut Polizeistatistiken um 41 Prozent zugenommen.

Allerdings teilte die Polizei auch mit, dass Tötungsdelikte in diesem Jahr bislang um 28 Prozent zurückgegangen seien. Auch Raubüberfälle (Rückgang von 3 Prozent) und Vergewaltigungen (Rückgang von 4 Prozent) fielen leicht.