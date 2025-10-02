piwik no script img

Gewalt in GroßbritannienZwei Tote bei Angriff nahe einer Synagoge

In Manchester wurden bei einem Angriff vor einer Synagoge zwei Menschen getötet und mehrere verletzt. Premier Starmer zeigt sich „entsetzt“.

Einsatzkräfte der Polizei am Tatort, ein Helfer trägt eine neongelbe Weste
Einsatzkräfte der Polizei im Einsatz nach einem Angriff an einer Synagoge in Manchester, am 2.Oktober 2025 Foto: Peter Byrne/PA Wire/dpa

Manchester dpa/afp | Bei einem Angriff am höchsten jüdischen Feiertag, Jom Kippur, an einer Synagoge in Manchester sind zwei Menschen getötet worden. Wie die Polizei in der englischen Stadt mitteilte, wurde Augenzeugenberichten zufolge ein Auto in eine Gruppe von Menschen gelenkt. Nach ersten Erkenntnissen gab es drei Verletzte.

Rettungskräfte waren im Einsatz. Auf Bildern vom Ort des Geschehens waren zahlreiche Rettungswagen und schwer bewaffnete Polizisten zu sehen.

Premierminister Starmer reist vom Gipfel ab

Der britische Premierminister Keir Starmer zeigte sich entsetzt. „Die Tatsache, dass sich dies am Jom Kippur ereignete, dem heiligsten Tag im jüdischen Kalender, macht es umso furchtbarer“, sagte der Labour-Politiker einer Mitteilung zufolge. Berichten zufolge soll Starmer vorzeitig vom Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPC) in Kopenhagen abreisen, um eine Sitzung des nationalen Krisenstabs Cobra zu leiten.

Beamte konnten den mutmaßlichen Angreifer durch Schüsse stoppen, hieß es in einer Mitteilung der Polizei weiter. Der Bürgermeister der Metropolregion Manchester, Andy Burnham, sagte der BBC, es handle sich um einen ernsten Vorfall. Die unmittelbare Gefahr scheine aber gebannt zu sein, nachdem die Polizei sehr schnell reagiert habe.

Der mutmaßliche Angreifer, auf den Polizisten Schüsse abgegeben hatten, sei vermutlich tot, teilte die Polizei im Onlinedienst X mit. Sein Tod könne wegen „verdächtiger Gegenstände an seinem Körper“ noch nicht bestätigt werden. Experten für Bombenentschärfung seien vor Ort.

taz lesen kann jede:r

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Großbritannien #Kriminalität #Antisemitismus #Synagoge #Gewalt
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof» steht auf einem Schild am Eingang zum Gebäude der Bundesanwaltschaft
Waffen für Anschläge Polizei nimmt mutmaßliche Hamas-Mitglieder in Berlin fest
Die Polizei hat drei Männer festgenommen, die automatische Waffen beschafft haben sollen. Ziel waren offenbar israelische und jüdische Einrichtungen.
Von Frederik Eikmanns und Konrad Litschko
Keir Starmer zeigt mit dem Finger
Labour-Parteitag in Großbritannien Starmer kriegt die Kurve
Kommentar von Dominic Johnson
Der Premier gewinnt Rückenwind auf seinem Parteitag. Doch die verbale Abgrenzung gegen rechts wird nicht reichen, um aus der Defensive zu kommen.
Portraits der entführten Geisel hängen am Zaun des Fränkelufers
Mahnwache vor einer Synagoge in Berlin Langer Atem gegen Antisemitismus
Seit knapp zwei Jahren versammeln sich jeden Freitag solidarische Menschen vor der Synagoge in Kreuzberg. Sie wollen damit die Gemeinde unterstützen.
Von Lea Wolters
10 Wochen taz + Sachbuch „Autoritäre Rebellion“

Gegen Rechtsruck hilft Linksblick

Zeiten wie diese brauchen Seiten wie diese: unabhängig, konzernfrei und mit klarer Kante gegen Faschismus, Rassismus und Rechtsruck. Teste jetzt die taz und erhalte das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Rechtsextremismus-Experten Andreas Speit als Prämie.

  • Das neue Buch „Autoritäre Rebellion“ von Andreas Speit als Prämie
  • Die wochentaz jeden Samstag frei Haus + digital in der App
  • Die tägliche taz von Mo-Fr digital in der App
  • Zusammen für nur 28 Euro

10 Wochen taz + Buch „Autoritäre Rebellion“

Auswählen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Beamte und Rentenkasse Lasst die Beamten einzahlen
2
Böhmermann sagt Konzert mit Chefket ab Im Stich gelassen
3
„Heimatland“ von Güner Balci Nicht Klartext, sondern Kulturkampf
4
Donald Trumps Gaza-Plan Hauptsache, der Krieg hört auf
5
Dänischer Gesundheitsökonom Kjellberg „Wir glaubten, das beste System der Welt zu haben“
6
Friedensdemos in Berlin und Stuttgart Sie ringen um Frieden und Glaubwürdigkeit