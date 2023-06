Gewalt im Westjordanland : Mindestens vier Tote bei Anschlag

Im Westjordanland hat ein palästinensischer Angreifer mehrere Menschen getötet. Zuvor waren mehrere Palästinenser von Israels Armee getötet worden.

JERUSALEM ap/afp | Bei einem mutmaßlichen Anschlag im Westjordanland sind am Dienstag nach Angaben von Sanitätern mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Mehrere weitere seien verletzt worden, als ein palästinensischer Angreifer an einer Tankstelle nahe einer israelischen Siedlung das Feuer eröffnet habe, teilte der israelische Rettungsdienst Magen David Adom mit.

Die israelischen Sicherheitskräfte schossen auf den Täter und waren noch auf der Suche nach möglichen Komplizen. Eine offizielle Mitteilung, ob der mutmaßliche Angreifer tot war, gab es zunächst nicht. Im Internet machten aber Fotos die Runde, die einen Mann mit dem Gesicht nach unten am Boden zeigten, neben ihm ein Sturmgewehr. Der Angriff ereignete sich nahe der Siedlung Eli nördlich der palästinensischen Stadt Ramallah.

Zuvor hatten Israelische Soldaten im Westjordanland ein Mitglied der Miliz Islamischer Dschihad getötet. Wie die israelische Armee und das palästinensische Gesundheitsministerium am Dienstag bestätigten, wurde der 20-jährige Palästinenser am Montagabend bei Bethlehem erschossen, nachdem er mutmaßlich Molotow-Cocktails in Richtung der Soldaten geworfen hatte.

Das israelische Militär gab an, dass Soldaten bei „Routine-Aktivitäten“ in der Stadt Husan südlich von Jerusalem gewesen seien, als „ein Verdächtiger Molotow-Cocktails in Richtung der israelischen Soldaten geworfen“ habe. Die Soldaten hätten daraufhin das Feuer eröffnet. Der 20-Jährige war nach Angaben der radikalislamischen Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad ein Mitglied der Gruppe gewesen.

Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von Auseinandersetzungen zwischen jungen Palästinensern und israelischen Streitkräften, die scharfe Munition abfeuerten und Tränengas und Blendgranaten einsetzten. Der Vorfall folgte auf heftige Kämpfe in Dschenin im Westjordanland am Montag, bei denen sechs Palästinenser getötet und mehr als 90 Menschen verletzt wurden.

Die Gewalt im israelisch-palästinensischen Konflikt hat seit Jahresbeginn deutlich zugenommen. Bislang wurden in diesem Jahr laut Zählungen der Nachrichtenagentur AFP bereits mindestens 166 Palästinenser, 21 Israelis, eine Ukrainerin und ein Italiener getötet.