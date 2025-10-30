Geflüchtete in den USA: Trump schränkt Flüchtlingsaufnahme massiv ein
Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat die Aufnahme Geflüchteter drastisch eingeschränkt. Nur ein Bruchteil der bisherigen Obergrenze soll noch aufgenommen werden.
(AFP) | Die USA schränken die Flüchtlingsaufnahme massiv ein: Pro Jahr sollen nur noch bis zu 7500 Geflüchtete in den Vereinigten Staaten aufgenommen werden, wie die Regierung von Präsident Donald Trump am Donnerstag im Amtsblatt bekanntgab. Das ist nur ein Bruchteil der bisherigen Obergrenze von 125.000 Flüchtlingen im Jahr. Vor allem weiße Südafrikaner will die Trump-Regierung demnach aufnehmen.
