Geflüchtete in den USATrump schränkt Flüchtlingsaufnahme massiv ein

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hat die Aufnahme Geflüchteter drastisch eingeschränkt. Nur ein Bruchteil der bisherigen Obergrenze soll noch aufgenommen werden.

Eine geflüchtete Frau auf einer Landstraße trägt ihr Kind vor der Brust
Geflüchtete in den USA: Trumps Regierung senkt die Obergrenze für flüchtende Menschen auf wenige Tausend Foto: Isaac Guzman/dpa

(AFP) | Die USA schränken die Flüchtlingsaufnahme massiv ein: Pro Jahr sollen nur noch bis zu 7500 Geflüchtete in den Vereinigten Staaten aufgenommen werden, wie die Regierung von Präsident Donald Trump am Donnerstag im Amtsblatt bekanntgab. Das ist nur ein Bruchteil der bisherigen Obergrenze von 125.000 Flüchtlingen im Jahr. Vor allem weiße Südafrikaner will die Trump-Regierung demnach aufnehmen.

