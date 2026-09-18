Geflüchtete in Mecklenburg-Vorpommmern„Den Menschen zeigen, dass sie nicht allein sind“

„Als ich ankam, habe ich immer alle Leute angelacht auf der Straße“, erzählt Zainab Delijam von ihrer Ankunft in Torgelow: „Mein Lächeln wurde jedoch nie erwidert, und so hörte ich nach kurzer Zeit wieder damit auf.“ Die Kleinstadt im Landkreis Vorpommern-Greifswald, der sie und ihre Familie nach ihrer Flucht zugewiesen wurden, sei schön, aber viele der Menschen würden große Unzufriedenheit ausstrahlen.

Die für Geflüchtete zuständige Frau im Rathaus Torgelow habe von ihr erwartet, Deutsch zu sprechen, berichtet die 26-Jährige. Ansonsten solle sie sich doch selbst um eine Dol­met­sche­r*in kümmern. Erst einen Tag zuvor war sie aus Kabul kommend am Hamburger Flughafen gelandet.

Heute, drei Jahre später, begleitet die junge Frau die Karawane von We’llcome United, einem Bündnis von Migrant*innen, Geflüchteten und Unterstützer*innen, und zwar als Dolmetscherin für die Sprachen Deutsch, Englisch und Persisch. Sie wohnt immer noch in Torgelow und will Soziale Arbeit studieren, um anderen die Teilhabe zu erleichtern. Dass sie es so weit geschafft hat, verdankt sie nicht den deutschen Behörden, sondern in erster Linie Menschen, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Ihre afghanischen Nach­ba­r*in­nen seien die Einzigen gewesen, die ihre Familie nach der Ankunft unterstützt hätten. „Weil es ihnen genauso ging, als sie kamen“, erklärt Delijam.

Drei Wochen vor der Landtagswahl tourte die Initiative We’llcome United eine Woche lang durch Mecklenburg-Vorpommern und besuchte Unterkünfte für Geflüchtete. „Es geht darum, den Menschen zu zeigen, dass sie nicht allein sind, dass es Menschen gibt, die sie unterstützen und vor allem, dass sie selbst aktiv werden können“, erklärt Delijam. Die meisten Geflüchteten – sie selbst eingeschlossen – würden ohne solche Angebote kaum mitbekommen, wie viele Menschen sich in Deutschland für die Rechte von Geflüchteten einsetzen. Für sie selbst sei es das erste Mal in drei Jahren gewesen, dass sie gleich mehreren Deutschen begegnet sei, die Mi­gran­t*in­nen gegenüber freundlich auftreten.

Angst wegen deutscher Abschiebepolitik

Auch wenn sie gehofft hatte, in Deutschland deutlich besser behandelt zu werden, sind ihr Rassismus und Diskriminierung nicht fremd. Delijam gehört zur Volksgruppe der Hasara, einer schiitischen Minderheit, die in Afghanistan seit Jahrhunderten Verfolgung erlebt – in den vergangenen Jahrzehnten maßgeblich durch die Taliban.

Rassismus bis hin zur Angst um das eigene Leben habe schon früh ihren Alltag geprägt, denn im Fokus der Terroristen stünden junge Menschen. „Wenn ich mein Haus verlassen habe, um zur Schule zu gehen, wusste ich nicht, ob ich wieder zurückkehren würde“, berichtet sie. Erst im August gab es einen Anschlag auf eine Schule in Kabul und Pro Asyl berichtet von massiven Menschenrechtsverletzungen unter der Herrschaft der Taliban.

Heute in Deutschland zu sein und solche Nachrichten zu lesen, hinterlässt sie mit gemischten Gefühlen. Sie spüre Scham, weil sie hier verhältnismäßig sicher sei, während andere in Afghanistan unter dem Taliban-Regime leiden. Sie spüre Angst, weil Deutschland vermehrt nach Afghanistan abschiebt und mittlerweile Taliban in Berlin in der Botschaft willkommen heißt.

richtig gute leute Bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern könnte erstmals seit 1945 eine rechtsextreme Partei an die Regierung kommen. Es gibt vor Ort aber auch eine lebendige Zivilgesellschaft, die die Wahlen noch nicht verloren gibt. In der Serie „Richtig gute Leute“ stellen wir sie den Sommer über vor.

Was sie jedoch auch spüre, sei Stolz darüber, Hasara zu sein. Im Gespräch betont Delijam die besondere Resilienz und Kraft der Volksgruppe. Trotz Verfolgung und struktureller Diskriminierung würde sie sich für Menschenrechte und Freiheit einsetzen. Delijam selbst beteiligte sich an der online-Kampagne #StopHazaraGenocide und kämpft für eine Anerkennung des Leids der Hasara in Afghanistan. Sie tritt damit in die Fußstapfen ihrer Mutter, die in Afghanistan die Empowered Women Organization gründete, eine Organisation für weibliche Selbstbestimmung.

Es fällt ihr schwer zu sagen, was ihr angesichts des Rechtsrucks in Deutschland und des islamistischen Regimes in Afghanistan Hoffnung gebe. Am Ende seien es die guten Menschen, die sie kennenlernen durfte bei der Karawane und in der Nachbarschaft. Menschen, die sich in Deutschland dem Rechtsruck widersetzen und in Afghanistan für Frauenrechte kämpfen und gegen alle Widrigkeiten zusammenstehen.