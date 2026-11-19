Manchmal tauchen Dinge auf, mit denen längst niemand mehr gerechnet hat. So war es etwa im Jahr 2023, als ein Teil der früheren Münchner Hauptsynagoge nahezu im Wortsinne auftauchte: Bei Sanierungsarbeiten der Stadtwerke München kamen Steine des Gotteshauses in der Isar zum Vorschein. Dass die Bedeutung des Fundes sofort erkannt wurde, war indes einem Zufall zu verdanken, wie Jutta Fleckenstein, die kommissarische Leiterin des Jüdischen Museums München, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag berichtete.

Eine Biologin, die die Arbeiten aus Naturschutzsicht begleitete und ein wenig Hebräisch lesen konnte, erkannte auf einem großen schwarzen Marmorstein die Abbildung zweier Tafeln, auf denen die Zehn Gebote standen. Die Arbeiten wurden gestoppt, noch am selben Tag kamen die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern (IKG), Charlotte Knobloch, und der damalige Oberbürgermeister Dieter Reiter an den Fundort.

Sie habe in ihren Jahren in München schon vieles erlebt, erzählte Knobloch nun bei der Pressekonferenz im Jüdischen Museum, bei der über die Zukunft dieser Steine informiert wurde. Nur wenige Meter hinter ihr, durch die Glasfront des Museums zu sehen: die Mauern der neuen Hauptsynagoge Ohel Jakob am St.-Jakobs-Platz. Aber diesen 30. Juni 2023 werde sie niemals vergessen. „Wer kann so etwas glauben?“ Die Realität sei an jenem Tag unglaublicher gewesen als die wildeste Fantasie.

Ein Stein der Münchner Hauptsynagoge, der 2023 im Zuge von Bauarbeiten aus der Isar geborgen worden war Foto: Sven Hoppe/dpa

Einst mitten in der Münchner Innenstadt

Für Knobloch war es ein Wiedersehen mit den Steinen der Synagoge. Die 94-Jährige dürfte eine der wenigen noch lebenden Menschen sein, die die Steine schon einmal gesehen hat. Damals, als sie als Kind mit ihrer Familie die Synagoge besuchte. Sogar 1938, als das Gebäude abgerissen wurde, stand sie dabei. Im Juni 1938 war das, ein paar Monate vor den Novemberpogromen. Auf direkte Anordnung Adolf Hitlers wurde das Haus im Auftrag der Stadt München abgerissen. Damals waren noch bauliche Gründe vorgeschützt worden. Und um die Perfidität perfekt zu machen, wurden die Kosten des Abrisses der jüdischen Gemeinde auferlegt.

Die alte Hauptsynagoge war ein imposanter, prächtiger Bau mitten in der Münchner Innenstadt, nur wenige Schritte vom Stachus entfernt. Das Gotteshaus hatte etwas von einer Kathedrale. Ihr Architekt, Albert Schmidt, hat Ende des 19. Jahrhundert auch die Pläne für die Kirche St. Lukas am Isarufer entworfen. Ludwig II., der mit den Märchenschlössern, hatte das Grundstück in begehrter Lage dafür zur Verfügung gestellt. Der Bau stand sinnbildlich für das Selbstbewusstsein der jüdischen Gemeinde in der Stadtgesellschaft.

In die Freude über den Fund hätten sich aber auch Trauer und Wut gemischt, sagte Knobloch. Darüber, wie die Synagoge im Handstreich und auf Kosten der Gemeinde zerstört worden sei. Aber auch darüber, dass die Steine von der Münchner Firma Leonhard Moll einfach als Baumaterial missbraucht worden seien. Ob es Ignoranz oder böse Absicht gewesen sei, spiele keine Rolle. Für sie sei es rückblickend eine zweite Zerstörung der Synagoge gewesen. Die Firma war dieselbe, die die Synagoge 1938 abgerissen hatte.

Tonnenschwere Funde

Während sich nach dem Wiederauftauchen der Steine vor drei Jahren Freistaat, Stadt und IKG trotz völliger Einigkeit darüber, dass die Steine der IKG gehörten, mit formaljuristischen Eigentumsfragen befassten, machte sich ein interdisziplinäres Forschungsteam an die wissenschaftliche Arbeit: Welche Details konnte man den Steinen noch entlocken, wie ist der Fund baugeschichtlich und der Abriss der Synagoge historisch einzuordnen? Welche Bedeutung hat der Fund für die Erinnerungskultur der Stadt, wie können die Steine fast Vergessenes wieder greifbar mache?

600 Tonnen Stein wurden aus der Isar geborgen, über 700 Fragmente. Manche davon sind „nur“ 100 Kilogramm schwer. Das schwerste dagegen wiegt 4,6 Tonnen, das ist mehr, als mancher Elefantenbulle auf die Waage bringt. 109 der Steine wurden eindeutig als Synagogensteine identifiziert, von 29 können die Wissenschaftler inzwischen sogar sagen, wo sie in der Synagoge verbaut waren.

Für Kunstminister Markus Blume, der am Donnerstag den Freistaat vertrat, ist das Ganze ein Lehrstück im Umgang mit der Geschichte. Genau der sei in der Vergangenheit allerdings nicht der bestmögliche gewesen. Nach dem Krieg habe man die Erinnerung an die Verbrechen der Nazizeit einfach verräumen wollen – so wie ebendiese Steine. „Geschichte kann aber am Ende nie zugedeckt werden. Vor allem nicht Unrecht.“

Am Ende erzählt Knobloch noch, wie sie bei der Suche nach einer Finanzierung der neuen Hauptsynagoge, die 2006 eröffnet wurde, auch bei der Firma Moll vorstellig geworden sei. Sie könnte ja vielleicht den Rohbau übernehmen, schlug sie vor. „Der Erfolg meiner Anfrage war, dass sie mir die Türe gewiesen haben.“

Das jüdische Museum widmet sich ab April 2027 in einer Ausstellung den Überresten der alten Synagoge und ihrer Geschichte. Die Ausstellung heißt „aufgetaucht“.