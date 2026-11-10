Natürlich kann sich fast keiner der Redner bei der Begrüßung der Gäste eine kleine Anspielung auf die Nachricht des Tages verkneifen. „Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin“, sagt etwa Münchens Oberbürgermeister Dominik Krause, als Ilse Aigner an der Reihe ist, und betont dabei den Wortteil „Landtags“ ganz besonders. Oder Bundeskanzler Friedrich Merz: „Sehr geehrte Frau Präsidentin“, sagt er, macht eine vielsagende Pause und fügt dann erst „des bayerischen Landtags“ hinzu. Die Gäste des Festakts goutieren es mit Gelächter.

Selbst als Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, die als Erste spricht, und Aigner als „hochgeschätzte, liebe Frau Aigner, Frau Präsidentin“ adressiert, ist das Amüsement groß. Kein Wunder, schließlich ist es Aigners erster offizieller Auftritt als Bundespräsidentin in spe. Dies ist natürlich kein echtes Amt, und es ist natürlich auch dem Zufall geschuldet, aber einen passenderen, würdigeren Anlass hätte sich das künftige Staatsoberhaupt kaum wünschen können als den Festakt zum 20. Jahrestag der Einweihung der neuen Münchner Hauptsynagoge, dem Ereignis, bei dem Münchens Jüdinnen und Juden, wie es seither stets heißt und es in ihrer Rede auch Aigner formuliert, „im Herzen der Stadt“ ankamen.

Es ist noch kaum drei Stunden her, dass Ilse Aigner in Berlin mit Kanzler Merz vor die Presse trat und dieser sie als die nächste Bundespräsidentin vorstellte. Und so gilt die Aufmerksamkeit in der Synagoge nun eben zunächst einmal der Frau, die da hinter der bei Merz und Ministerpräsident Markus Söder untergehakten Knobloch den Raum betritt.

Und Knobloch, die Hausherrin selbst, ist es dann auch, die die Personalie als einzige direkt thematisiert: Die Nachricht aus Berlin sei für alle eine große Freude gewesen, sagt sie. Aigner sei „eine Frau, die für das Beste in unserem Lande steht“. Und Knobloch setzt noch eins drauf: „Ich sage es: Es gibt keine Bessere als sie.“ Als Knobloch CDU-Chef Merz und Söder zu ihrer Wahl gratuliert, nickt Merz bedächtig mit dem Kopf.

Anschlagspläne und Morddrohungen

Schließlich wird es dann doch noch ernster. Denn natürlich ist der Anlass, der 20-jährige Geburtstag der Synagoge, ein freudiger, und alle Redner – vor allem auch die Holocaust-Überlebende Knobloch – versuchen, Zuversicht zu versprühen. Und zugleich wissen sie, dass ein solcher Festakt nur stattfinden kann, wenn das Gelände zuvor weiträumig gesperrt wurde, ein Großaufgebot von Polizisten und Sicherheitskräften die Gäste schützt und der Sprengstoffhund seine Pflicht getan hat.

Sie wissen auch, dass die Generalstaatsanwaltschaft München gerade erst von Erkenntnissen berichtet hat, wonach ein Mann in München einen Anschlag auf das jüdische Museum direkt neben der Synagoge geplant haben soll. Der Mann wurde aber Ende Oktober vor der israelischen Botschaft in Belgrad bei einem Angriff auf die Polizei erschossen.

Sie wissen, dass die Generalstaatsanwaltschaft wegen einer Morddrohung gegen die 93-jährige Knobloch ermittelt, die jemand auf eine Parkbank im Englischen Garten geschmiert hat, nachdem sich Knobloch besorgt über den Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt geäußert hat. Und sie werden sich an das Attentat erinnern, das Neonazis bei der Grundsteinlegung für eben diese Synagoge verüben wollten. Bei dem Festakt im Jahr 2003 wollten sie Bomben zünden. Der Plan flog kurz zuvor auf.

Sie wissen aber auch, dass Antisemitismus nichts ist, was es in Deutschland „noch immer“ gibt, sondern dass der Hass auf Juden sogar zunimmt, gerade auch nach dem Massaker vom 7. Oktober 2023.

Längst ein Wahrzeichen der Stadt

Die neue Hauptsynagoge Ohel Jakob – der Name bedeutet „Zelt Jakobs“ – wurde am 9. November 2006 eröffnet, genau 68 Jahre nach der Pogromnacht, in der die Nazis unter anderem eine Synagoge gleichen Namens in München niedergebrannt hatten. Die prachtvolle frühere Hauptsynagoge an der Herzog-Max-Straße war bereits drei Monate zuvor abgerissen worden.

Nach dem Krieg nutzten die in München verblieben oder gestrandeten Juden zunächst eine kleine Synagoge an der Reichenbachstraße. Diese ursprünglich im Bauhausstil errichtete Synagoge war zwar von den Nazis ebenfalls verwüstet, aber nicht vollständig zerstört worden. Sie wurde notdürftig wieder hergerichtet und diente bis vor 20 Jahren als Hauptsynagoge. Erst im vergangenen Jahr wurde der Bau wiederhergestellt – im ursprünglichen Stil.

Ohel Jakob, das mitsamt Gemeindezentrum und jüdischem Museum am St.-Jakobs-Platz mitten im Zentrum errichtet wurde, ist heute ein Wahrzeichen der Stadt. Das 28 Meter hohe Gotteshaus besteht aus einem Sockel aus hellem Naturstein, der an die Klagemauer in Jerusalem erinnert, und einem daraufsitzenden gläsernen Kubus.

„Das ‚Nie wieder!‘ ist tot“

Natürlich erinnern alle Rednerinnen und Redner an die Vorgeschichte des Synagogenbaus, an die Shoah und daran, welchen Bedrohungen Juden heute ausgesetzt sind. So warnt OB Krause etwa vor Judenhass, der unter dem Deckmantel vermeintlicher Solidarität mit Palästina daherkomme. Und Merz zitiert Knobloch, die bei der Eröffnung der Synagoge gesagt hat: „Wir haben gebaut, wir bleiben, denn wir gehören hierher.“ Das habe sie gesagt trotz des Brandanschlags auf ein jüdisches Altenheim 1970. Trotz des Olympia-Attentats 1972. „Wir gehören hierher. Das sind Worte der Hoffnung. Einer schöpferischen Hoffnung, die ‚Trotzdem‘ sagt. Wir gehören trotzdem hierher. Ich bin Ihnen für dieses Trotzdem unendlich dankbar, liebe Frau Dr. Knobloch.“

 Dieses Klima der Angst ist eine Schande für unser Land! Ilse Aigner, Bald-Bundespräsidentin

Söder verweist auf die Wirkmacht sozialer Medien, auf Algorithmen, die Hass und Antisemitismus ganz anders verbreiteten, als das früher möglich gewesen sei. „Wenn wir auf Dauer eine wehrhafte Demokratie bleiben wollen, müssen wir nicht nur darüber nachdenken, wie wir die Jugend schützen können. Gift wird in allen Generationen verbreitet.“

Und Aigner schließlich erinnert an eine Rede, die sie neulich im Landtag gehalten hat. „Das ‚Nie wieder!‘ ist tot“, sagte sie da. Das habe einige erschreckt und für Nachfragen gesorgt, erzählt sie. „Aber ich frage Sie: Zu welchem anderen Urteil soll man denn kommen – wenn jüdische Menschen nicht mehr sicher sind, nicht mehr geborgen, nicht mehr frei, wenn sie ihre jüdische Identität nicht mehr ohne Angst leben können.“ Und: „Dieses Klima der Angst ist eine Schande für unser Land!“