Forderungen von Beauftragter Ataman : Antidiskriminierung neu regeln

Ferda Ataman pocht darauf, Gleichstellungsgesetz zu reformieren. Die Antidiskriminierungsbeauftragte fordert etwa mehr Klagemöglichkeiten für Betroffene

BERLIN taz | Ferda Ataman, die unabhängige Antidiskriminierungsbeauftragte, hat Vorschläge für eine Reform des Gleichbehandlungsgesetzes präsentiert. Kern des Papiers sind Forderungen nach einer Ausweitung des Geltungsbereichs auf staatliches Handeln und weitere Gründe für Diskriminierung. Auch die Möglichkeiten für Betroffene, ihr Recht durchzusetzen, sollen verbessert werden. Ataman, die auch die Antidiskriminierungsstelle des Bundes leitet, warnte am Dienstag: „Wir haben bisher eines der schwächsten Antidiskriminierungsgesetze in Europa“.

Das 2006 beschlossene Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) verbietet derzeit Diskriminierung aufgrund von „Rasse oder wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität“. Die Ampelkoalition hat sich in ihrem Koalitionsvertrag von 2021 vorgenommen, das Gesetz zu überarbeiten. Zwar wurde mit der Berufung Atamans auf den neuen Posten der Unabhängigen Beauftragten der Kampf gegen Antidiskriminierung bereits gestärkt, die versprochene Reform der gesetzlichen Grundlage blieb bisher aber aus. Nun macht Ataman Druck.

Sie fordert nicht nur den veralteten Begriff „Rasse“ im Gesetzestext zu ersetzen, sondern auch weitere Merkmale mit aufzunehmen. Verboten werden soll auch eine Benachteiligung aufgrund von Alter, sozialem Status, Pflegetätigkeiten sowie der Staatsbürgerschaft. Studien zeigen immer wieder, dass in der Gesellschaft massive Vorurteile gegen ältere Menschen und arme Personen bestehen, etwa Be­zie­he­r*in­nen von Bürgergeld. Auf dem Arbeitsmarkt werden zudem Eltern oft benachteiligt, genauso wie Personen, die Angehörige pflegen. Ataman sagte dazu am Dienstag: „Es geht hier nicht um Einzelfälle, sondern um sehr viele Menschen.“

Nach Atamans Willen soll auch staatliches Handeln künftig unter den Einflussbereich des Gesetzes fallen. Sie nannte es „unlogisch“, dass bisher etwa Diskriminierung durch Arbeitgeber geahndet werden kann, Benachteiligung durch Mitarbeitende in Behörden oder Leh­re­r*in­nen an öffentlichen Schulen aber nicht. „Der Staat hat hier eine Vorbildfunktion“, so Ataman.

Rechtliche Durchsetzung bisher „Achillesferse“

Außerdem fordert Ataman bessere Klagemöglichkeiten, um die im Gesetz festgeschriebenen Regeln auch durchzusetzen. Im Moment müssen Betroffene innerhalb von nur zwei Monaten nach einem Vorfall ihre Klage einreichen, damit das Gesetz greift. Ataman fordert, diese Frist auf ein Jahr zu erhöhen. Ebenso sollen künftig nicht mehr nur Privatpersonen einzeln klagen dürfen, sondern auch Verbände und Atamans Antidiskriminierungsstelle selbst, wenn es um Fälle allgemeiner Bedeutung geht, die potentiell viele Menschen betreffen.

Rechtsexperte Bernhard Franke, der die Antidiskriminierungsstelle vor Ataman jahrelang kommissarisch leitete, nannte die rechtlichen Durchsetzungsmöglichkeiten die „Achillesferse“ des derzeitigen Gesetzes. Er forderte nicht nur weitere Klagemöglichkeiten, sondern auch Strafen, „die ein bisschen mehr Wumms haben“. Bisher würden oft nur Strafzahlungen über wenige hundert Euro verhängt. Er forderte zudem, Auskunftspflichten für Arbeitgeber und Ver­mie­te­r*in­nen einzuführen, die es abgelehnten Be­wer­be­r*in­nen erleichtern, Beweise für mögliche Diskriminierung zu sammeln.

Derzeit landet nur ein sehr geringer Teil aller Diskriminierungsvorfälle in Deutschland vor Gericht. Die Zahl der Beratungen, die die Antidiskriminierungsstelle durchführt, steigt derweil seit Jahren. Studien zeigen zudem, dass in der Gesellschaft ein hohes Problembewusstsein besteht. Rund 90 Prozent der Befragten sprechen sich in Umfragen dafür aus, den Kampf gegen Antidiskriminierung zu stärken. Auch in der Wirtschaft gibt es immer mehr Bewusstsein für Diskriminierung, wobei solche Diversitätsbemühungen oft als Augenwischerei kritisiert werden. Viele Unternehmen bleiben tief in globale und nationale Ungerechtigkeiten verstrickt.

Ataman sagte am Dienstag in Berlin: „Die Gesellschaft ist schon viel weiter als die gesetzliche Lage“. Das sei nicht verwunderlich, wenn man bedenke, wie „erschreckend“ veraltet das AGG inzwischen sei. „Die Bundesregierung wäre gut beraten, das möglichst schnell anzugehen“, so Ataman.