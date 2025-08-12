Ford setzt auf E-Autos: Was Trump sagt? Ist Ford egal
Auch ohne die bisherige Förderung sieht der US-Autobauer Ford seine Zukunft in der Elektromobilität. Ein E-Pickup soll das Zugpferd werden.
„Wir in der Automobilindustrie können uns glücklich schätzen, wenn wir in unserer Karriere an einem oder vielleicht zwei Projekten mitarbeiten dürfen, die unsere Branche grundlegend verändern. Und ich glaube, heute fällt der Startschuss eines solches Projekts“, sagte Ford-CEO Jim Farley vor den Werksangestellten in Kentucky.
Ford sowie auch die anderen beiden großen US-Autobauer – General Motors und Stellantis, ehemals Chrysler – halten trotz aller Schwierigkeiten Investitionen in die Elektromobilität für unumgänglich. Zwar steigen die Verkaufszahlen von E-Fahrzeugen auch in den USA, doch liegen sie noch immer weit hinter denen von Modellen mit herkömmlicher Motorisierung zurück.
Da sich der Wechsel von Verbrenner auf E-Fahrzeuge bisher als äußerst schwierig erwiesen hat, investieren die Hersteller jedoch auch weiterhin in ihre Verbrenner-Modellpaletten. Im Juni verkündete GM eine Investition von 4 Milliarden US-Dollar, die sowohl in die Produktion von Verbrennerfahrzeugen als auch von E-Autos fließen soll.
Hohe Preise bremsen
Ein Grund dafür, dass die Verkaufszahlen von E-Fahrzeugen weiterhin hinterherhinken, ist der Preis. E-Autos sind noch immer deutlich teurer als vergleichbare Verbrennerfahrzeuge. Und aufgrund der Politik von US-Präsident Donald Trump fällt nun auch noch eine steuerliche Vergünstigung von bis zu 7.500 US-Dollar für E-Fahrzeuge weg. Gleichzeitig wurde die unter Ex-Präsident Joe Biden erlassene Anordnung, dass bis 2030 mindestens die Hälfte aller Neuzulassungen in den USA E-Autos sein sollten, von Trump wieder abgeschafft.
Hersteller müssen daher selbst eine Lösung finden, die es ihnen erlaubt, die Preise zu senken, um potenzielle Käufer anzulocken. Ford will deshalb in Louisville nach der Umrüstung des Werks einen preisgünstigen elektrischen Pickup-Truck produzieren. Der genaue Kaufpreis steht noch nicht fest, doch er soll um die 30.000 US-Dollar betragen. Der E-Pickup soll Ford zu alter Stärke zurückverhelfen.
Ford-CEO Farley bezeichnete die Ankündigung des neuen E-Fahrzeugs auch deshalb als einen „Model T-Moment“. Das legendäre Model T war das erste massenproduzierte Automobil der Welt und legte den Grundstein für Fords Erfolg. Der geplante E-Pickup soll an diese Tradition anknüpfen.
„Es ist die radikalste Veränderung in der Art und Weise, wie wir bei Ford Fahrzeuge entwerfen und bauen, seit dem Model T“, sagte Farley.
Trotz der bisherigen Investitionen in die E-Mobilität, unter anderem 3 Milliarden für eine Batterie-Fabrik in Michigan, hat Ford mit seinen vollelektrischen Modellen bislang nur Verluste eingefahren. Im vergangenen Jahr betrug das Minus der „Model e“-Sparte mehr als 5 Milliarden US-Dollar.
taz lesen kann jede:r
Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Texte, die es nicht allen recht machen und Stimmen, die man woanders nicht hört – immer aus Überzeugung und hier auf taz.de ohne Paywall. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass guter, kritischer Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen
meistkommentiert
Kürzungsdebatte im Sozialbereich
Und eure Lösung, liebe Linke?
Krieg in Gaza
Israel tötet Al-Jazeera-Korrespondenten in Gaza
Patriarchale Schönheitsbilder
Unsere Bäuche gehen Euch nichts an!
Neonazi-Angriff in Berlin
Junge Journalist*innen geschlagen und getreten
Trump-Putin-Gipfel in Alaska
Europa kann es nicht allein
Noch ein allerletztes Mal
Verlasst diese Institution!