piwik no script img

MittelmeerFlüchtlinge sterben bei Kollision in der Ägäis

Vor der griechischen Insel Chios stoßen ein Patrouillenboot der Küstenwache und ein Schnellboot voll Geflüchteter zusammen. 15 Menschen sterben.

Beamte der griechischen Küstenwache führen in einem Hafen auf der ostägäischen Insel Chios Rettungsmaßnahmen direkt neben ihrem Schiff durch.
Einmal mehr hat die griechische Küstenwache eine Kollision mit einem Boot von Geflüchteten Foto: Pantelis Fykaris/Politischios.gr/AP/dpa

Aus Athen

Ferry Batzoglou

Laut offizieller Erklärung der griechischen Küstenwache habe am Dienstag gegen 21 Uhr Ortszeit ein Patrouillenboot ein Schnellboot mit ausländischen Passagieren entdeckt, das unbeleuchtet im Seegebiet von Myrsini in Richtung der Ostküste von Chios fuhr. Das Schnellboot habe zunächst die Licht- und Tonsignale des Küstenwachschiffes „L.S. 1077“ ignoriert wie auch die Aufforderung, in türkische Gewässer zurückzukehren.

Das mit Geflüchteten besetzte Schnellboot „kehrte stattdessen um und rammte die rechte Seite des Schiffes der Küstenwache“, so die Version der griechischen Küstenwache. In der Mitteilung heißt es weiter: „Durch die Wucht des Aufpralls kenterte das Schnellboot und sank, wodurch alle Insassen ins Meer fielen.“

Griechischen Medienberichten zufolge habe das etwa acht Meter lange Schnellboot, das mit dem Wachboot „L.S. 1077“ kollidierte, mindestens 39 Migranten befördert. Die Kollision habe 1,5 Seemeilen östlich der Insel Chios stattgefunden und damit „eindeutig innerhalb der griechischen Hoheitsgewässer“.

Bisher seien 14 Leichen, darunter 11 Männer und 3 Frauen, im Meer geborgen worden. Eine weitere Migrantin sei laut Küstenwache im Krankenhaus von Chios verstorben. Insgesamt seien 25 Migranten – 7 Männer, 7 Frauen und 11 Kinder und Jugendliche – sowie 2 Besatzungsmitglieder des Wachboots verletzt ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Such- und Rettungsaktion gestartet

Laut dem Rettungsdienst Ekab waren unter den eingelieferten Personen auch 2 schwangere Frauen. Nach Angaben von Ärzten waren ihre Föten tot, die Frauen selbst aber außer Lebensgefahr. Medienberichten zufolge seien 10 der verletzten Geflüchteten 15 Jahre oder jünger gewesen und würden daher in der Kinderklinik behandelt.

Wie der Leiter des Skilitseio-Krankenhauses auf Chios am Mittwochmorgen mitteilte, seien 5 der dorthin gebrachten Verletzten inzwischen operiert worden. Ihm zufolge „scheint derzeit das Leben keines der Verletzten in Gefahr zu sein“. 4 Geflüchtete hätten nach dem Zusammenstoß lebensgefährliche Verletzungen erlitten.

Informationen zufolge habe es sich bei den Insassen des Schnellbootes um Af­gha­n:in­nen sowie um einen Marokkaner gehandelt. Entgegen ersten anderslautenden Meldungen habe es keinen Schusswechsel zwischen beiden Booten gegeben, erklärte die griechische Küstenwache.

Medienberichten zufolge könnte sich die Zahl der Opfer noch erhöhen. Unmittelbar nach dem Zusammenprall starteten die griechischen Behörden eine Such- und Rettungsaktion nach womöglich vermissten Geflüchteten unter Beteiligung von vier Küstenwachbooten, Tauchern und zwei Hubschraubern der griechischen Luftwaffe. Die Such- und Rettungsaktion wurde am Mittwoch fortgesetzt.

Weitere Gesetzesverschärfungen geplant

Der tödliche Zusammenstoß vor Chios trug sich ausgerechnet am Vorabend einer Abstimmung im Athener Parlament über eine weitere Verschärfung der ohnehin restriktiven griechischen Migrationsgesetzgebung zu. Mit den vom rechtskonservativen Migrationsminister Thanos Plevris eingebrachten Verschärfungen will Griechenland gegen Schleuser, die Migranten unter Verstoß der Einreisebestimmungen nach Hellas bringen, noch härter vorgehen.

Dies soll auch für Mitarbeiter von in der Flüchtlingshilfe tätigen Nichtregierungsorganisationen gelten, gegen die Strafverfahren eingeleitet worden sind, auch wenn noch kein rechtskräftiges Urteil gegen sie vorliegt. Dagegen laufen 73 Organisationen Sturm. In einem offenen Brief forderten sie die Rücknahme mehrerer Artikel des Gesetzentwurfs.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Griechenland #Ägäis #Flucht #Tod
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Ein Demonstrant lässt Kerzen ins Meer schwimmen, um der verstorbenen Migranten zu gedenken.
Flüchtlingstod vor Chios „Das Küstenwachboot fuhr über uns hinweg“

15 Geflüchtete sind am Dienstag gestorben. Autopsieberichte ziehen die offizielle Version der griechischen Küstenwache in Zweifel.

Von Ferry Batzoglou
Ein Flüchtlingsboot erreicht mit der Hilfe eines Mannes in gelber Warnweste das Ufer von Lesbos.
Freispruch für Flucht­hel­fe­r:in­nen Signal der Hoffnung aus Lesbos

Über sieben Jahre dauerte das Verfahren gegen 24 Flucht­hel­fe­r:in­nen in Griechenland – das Urteil könnte weitreichende Folgen haben.

Von Franziska Grillmeier
Die griechische Küstenwache kam zu spät - sie stellte den Tod von 18 Geflüchteten fest.
Bootsunglück vor griechischer Küste 18 tote Flüchtlinge vor Kreta

Die Menschen waren tagelang ohne Wasser und Nahrung auf hoher See. Griechenland will noch härter gegen Migration vorgehen – gemeinsam mit Deutschland.

Von Ferry Batzoglou
Werbegrafik für ein Probeabo der wochentaz: Oben steht groß in roten Blockbuchstaben „TAZ THE RICH“. Darunter liegt schräg eine Ausgabe der wochentaz, auf deren Umschlag eine gezeichnete Person zu sehen ist, die einen Globus mit Zeitungsausschnitten betrachtet. Links davor prangt ein schwarzer Sternaufkleber mit dem Angebot „10× für 10 €“.
10 Ausgaben für 10 Euro

Die Wochenzeitung mit taz-Blick

Wir schauen den Superreichen auf die Finger. Unsere wochentaz bietet jeden Samstag Journalismus, der es nicht allen recht macht und Stimmen, die woanders nicht gehört werden. Jetzt kennenlernen.

  • Jeden Samstag als gedruckte Zeitung frei Haus
  • Zusätzlich digitale Ausgabe inkl. Vorlesefunktion
Jetzt bestellen

0 Kommentare

meistkommentiert

1
EU-Bericht zum nachhaltigen Pendeln Städte unternehmen zu wenig gegen Autos
2
Spanien plant Social-Media-Mindestalter Schutz gegen Manipulation und Verrohung
3
Obdachlosigkeit in Deutschland Nächstenliebe ist nicht die Lösung
4
Neue Grundsicherung und Jobcenter „Es gibt viele Wege, sich zu entziehen“
5
Vater von Maja T. nach dem Urteil „Ich wünsche mir, dass dieser Albtraum endlich aufhört“
6
Arbeitsmarkt und Alter Wie wäre es mal mit einem Danke?