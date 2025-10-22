piwik no script img

Fast FashionBrandenburger Tor nur Kulisse

Greenpeace baut eine Figur aus Kleidermüll vor dem Brandenburger Tor. Die Gruppe fordert ein Anti-Fast-Fashion Gesetz.

Vor dem Brandenburger Tor ist eine Kunstinstallation aufgebaut. Auf einem Kleiderhügel steht eine Figur, deren Rock aus vielen anderen Kleidungsstücken besteht.
Gegen Fast Fashion aufgetürmt: Installation am Brandenburger Tor Foto: Clara Dünkler

Von

Clara Dünkler aus Berlin

taz | Super-Mario verteilt Tulpen, Tourguides sammeln ihre Grüppchen um sich und eine Schulklasse posiert zum Bild. Eigentlich ein gewöhnlicher Vormittag am Brandenburger Tor. Doch an diesem Morgen ist das berühmte Bauwerk eher Hintergrundkulisse. Denn davor steht die fünf Meter große Figur einer Frau. Elegant wirft sie sich in Pose. Pullis, Jacken und Hosen häufen sich zu ihren Füßen. Auch ihr Rock besteht aus drapierten Kleidungsstücken. Es wirkt, als ob die Figur selbst dem Haufen entwachsen sei. Davor Schilder mit der Aufschrift: „Fight Fast Fashion“.

Vor dem Kleiderberg beugt sich Sandy Oberländer zu ihrem Sohn herunter und deutet auf die Fotos, die daneben aufgebaut sind. Sie zeigen Aufnahmen des Müllbergs des Kantamanto-Markts von Accra in Ghana. Hier sammelten die Greenpeace-Aktivist:innen, von denen die Aktion stammt, die Kleidungsstücke für die Kunstinstallation. Damit wollen die Ak­ti­vis­t:in­nen zeigen: Was in Deutschland im Altkleidercontainer landet, trägt in Ländern des globalen Südens zur massiven Umweltbelastung bei. „Ich mag Kleider total“, sagt Oberländer. Aber Nachhaltigkeit sei ihr wichtig, und das versuche sie auch ihrem Sohn zu vermitteln.

„Mehrere hundert Kilo Kleidung sind es bestimmt“, sagt Thilo Maack, Aktivist bei Greenpeace, die für die Installation verwendet worden seien. Nur ein paar Stunden war das Kunstwerk aufgebaut. Berlin ist nur der Tourauftakt. Durch insgesamt 30 deutsche Städte wollen die Ak­ti­vis­t:in­nen mit der Installation ziehen. Denn: In einem Monat ist „Black Friday“. Ein Tag, der für kompletten Überkonsum steht.

Schü­le­r:in­nen wissen Bescheid

Die meisten, die die Installation betrachten, sind natürlich eigentlich nicht deswegen hier. So wie Nida und Kerim, die auf Abschlussfahrt sind und mit ihrer Klasse Sightseeing machen. Ursprüngliches Ziel ist entsprechend das Brandenburger Tor gewesen, darüber kann Karim aber nicht so viel sagen. Über Fast-Fashion ist der Zehntklässler dagegen bereits informiert. „Ich verstehe gar nicht, wie das so billig sein kann“, sagt er. Das hänge mit der Kinderarbeit zusammen. Seine Mitschülerin Nida stimmt ihm zu. Auch sie findet es nicht gut. Stattdessen solle man lieber Second-Hand kaufen, sagt sie.

Es geht Greenpeace bei der Aktion nicht nur darum, Menschen über Fast-Fashion zu informieren. Vor allem sammeln die Ak­ti­vis­t:in­nen Unterschriften für ihre Petition: Nach französischem Vorbild fordert die Gruppe ein Anti-Fast-Fashion-Gesetz. Dazu soll ein Werbeverbot gehören, eine Abgabe für die Hersteller und es sollen Anreize geschaffen werden, Kleidung nachhaltig zu produzieren.

Kerim und Nida müssen jetzt weiter, heute steht noch eine Gedenkstätte und der Bundestag auf der Liste der Sightseeing-Ziele. Auf ihrem Klassenfoto ist die Anti-Fast-Fashion Figur jedenfalls verewigt. Früher hätte man das als Photobombing bezeichnet, aber die Gen alpha hat dafür wahrscheinlich ein eigenes Wort.

Gemeinsam für freie Presse

Als Genossenschaft gehören wir unseren Leser:innen. Und unser Journalismus ist nicht nur 100 % konzernfrei, sondern auch kostenfrei zugänglich. Alle Artikel stellen wir frei zur Verfügung, ohne Paywall. Gerade in diesen Zeiten müssen Einordnungen und Informationen allen zugänglich sein. Unsere Leser:innen müssen nichts bezahlen, wissen aber, dass kritischer, unabhängiger Journalismus nicht aus dem Nichts entsteht. Dafür sind wir sehr dankbar. Damit wir auch morgen noch unseren Journalismus machen können, brauchen wir mehr Unterstützung. Unser nächstes Ziel: 50.000 – und mit Ihrer Beteiligung können wir es schaffen. Setzen Sie ein Zeichen für die taz und für die Zukunft unseres Journalismus. Mit nur 5,- Euro sind Sie dabei! Jetzt unterstützen

Themen #Greenpeace #Fast Fashion #Brandenburger Tor
Feedback Kommentieren Fehlerhinweis
Mehr zum Thema
Kleidermüll vor einem Sammelcontainer
Fast Fashion 200 Fußballstadien voll Kleidermüll – so viel werfen wir weg

Müllberge aus Mode sind inzwischen sogar aus dem All erkennbar. Um das Problem einzudämmen, bedarf es des Aufbaus einer Kreislaufwirtschaft.

Detail einer Jeanshose
Fast Fashion Wie könnte eine faire Jeans aussehen?

Die Textilindustrie ist einer der größten Treiber der Klimakrise. Wie sähe eine Jeans aus, die von der Herstellung bis zur Entsorgung fair wäre?

Von Adefunmi Olanigan
Unrat liegt neben den Altkleider-Containern am Erfurter Spielbergtor.
Klamottenberge mit „Störstoffen“ Altkleidersammlung in Deutschland mit massiven Problemen

Seit aussortierte Textilien nicht mehr in den Müll dürfen, quellen die Kleidungscontainer über. Die Betreiber schlagen Alarm.

Cover der neuen Futurzwei, mit Graf Zahl aus der Sesamstraße auf dem Cover und der Überschrift: "Zahlen des Grauens". Daneben ein aufgeschlagenes Heft mit einem Artikel-Preview und das Cover von Luisa Neubauers Buch "Was wäre, wenn wir mutig sind?"
taz FUTURZWEI im Abo entdecken

Endlich mal ein Magazin für Zukunft

taz FUTURZWEI ist unser Magazin für eine bessere Zukunft. Unser FUTURZWEI-Abo bietet jährlich vier Ausgaben für nur 34 Euro. Zudem erhalten Sie eine Ausgabe von Luisa Neubauers neuestem Buch „Was wäre, wenn wir mutig sind?“ (solange Vorrat reicht).

  • Jedes Quartal neu in Ihrem Briefkasten
  • Nur 34 Euro im Jahr
  • Als Prämie Luisa Neubauers „Was wäre, wenn wir mutig sind?“
  • Herausgegeben von Harald Welzer
Jetzt abonnieren

0 Kommentare

meistkommentiert

1
Friedrich Merz ist kein Feminist Im Namen der Töchter
2
Töchter-Demo in Berlin Das Problem mit dem weißen Mann
3
Au­to­r*in zur Stadtbild-Debatte Der böse Traum vom gereinigten Deutschland
4
Klage gegen Rundfunkbeitrag Die Vielfalt, die sie meinen
5
Autorin zu Vertrauensverlust in Medien „Diejenigen sichtbar machen, die keine Stimme haben“
6
Umstrittener Ausbau Reiche muss ihre Gas-Pläne eindampfen